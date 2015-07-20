Главарь ИГ наложил запрет на видеосъемки расправ над заложниками

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Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади наложил запрет для членов группировки на видеосъемки расправ над заложниками и пленными исламистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС. Специальное обращение аль-Багдади к своим сторонникам по этому поводу было распространено 19 июля в блогах ИГ и на некоторых страницах в социальных сетях.

По словам главаря исламистов, он ввел этот запрет, "чтобы не расстраивать отдельных мусульман, которые полагают, что подобные видеосюжеты (с кровавыми расправами над заложниками) пугают детей".

Эксперты указывают, что распоряжение аль-Багдади было издано после обнародования недавнего видео ИГ, на котором снят 10-летний мальчик, отрубающий голову пленному сирийскому солдату. Это последнее по времени видео группировки, также распространенное в Интернете, было сделано в сирийской провинции Хомс.

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