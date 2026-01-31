Главе государства рассказали о результатах работы Конституционной комиссии

107

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционной комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии – Государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии – Помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Эльвира Азимова доложила, что на прошедших заседаниях Комиссии в ходе дискуссий был разработан концептуально новый текст Конституции.

Члены Комиссии отметили, что содержание новой преамбулы, ряда статей и разделов влекут за собой существенную модернизацию всей конституционной модели, совершенствование политических и общественных институтов, усиление механизмов защиты прав и свобод граждан.

В связи c этим члены Комиссии высказали мнение, что данный проект надо рассматривать как проект новой Конституции, и предложили опубликовать его для всенародного рассмотрения.

В свою очередь Конституционная комиссия продолжит работу над проектом нового Основного закона.  

По словам Президента Касым-Жомарта Токаева, Конституционной комиссией проделана масштабная работа.

Глава государства отметил важность всенародного рассмотрения проекта новой Конституции.

В заключение Президент еще раз подчеркнул, что окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на республиканском референдуме.

