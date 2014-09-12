Главе Ирака по случаю его избрания вручили поздравление Президента РК

Политика
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Фото с сайта mfa.gov.kz
В ходе встречи с Главой Ирака Б. Сарсенбаев вручил поздравление Президента РК Нурсултана Назарбаева по случаю его избрания и поблагодарил иракскую сторону за поддержку кандидатуры РК в непостоянные члены СБ ООН на 2017–2018 годы, а также за активное участие на высшем уровне во всех проводимых Астаной международных мероприятиях.

Президент Фуад Масум выразил глубокую признательность Главе нашего государства и поблагодарил казахстанскую сторону за принятое решение относительно поддержки кандидатуры Ирака в непостоянные члены СБ ООН на 2034–2035 годы и за приглашение принять участие в Международной выставке "ЭКСПО-2017".

Президент Ирака особо подчеркнул, что благодаря сбалансированной и мудрой политике Главы нашего государства, в настоящее время развитие многоплановых отношений с Казахстаном представляет стратегическое значение. По его словам, в Ираке с большим интересом изучают казахстанский опыт построения государства на принципах межконфессионального и межрелигиозного согласия, взаимоуважения и толерантности. В данном контексте Глава Ирака отметил исключительную роль, которую играет Съезд лидеров мировых и традиционных религий и его автор Президент РК Н. Назарбаев. Говоря о международных и региональных процессах, лидер Ирака заметил своевременность и актуальность продвижения таких казахстанских инициатив, как СВМДА, АЭФ и ВАК.

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