Главе Ирака по случаю его избрания вручили поздравление Президента РК

Фото с сайта mfa.gov.kz
В ходе встречи с Главой Ирака Б. Сарсенбаев вручил поздравление Президента РК Нурсултана Назарбаева по случаю его избрания и
поблагодарил иракскую сторону за поддержку кандидатуры РК в непостоянные
члены СБ ООН на 2017–2018 годы, а также за активное участие на высшем
уровне во всех проводимых Астаной международных мероприятиях.
Президент Фуад Масум выразил глубокую признательность Главе нашего государства и поблагодарил казахстанскую сторону за принятое решение
относительно поддержки кандидатуры Ирака в непостоянные члены СБ ООН на
2034–2035 годы и за приглашение принять участие в Международной выставке "ЭКСПО-2017".
Президент Ирака особо подчеркнул, что благодаря
сбалансированной и мудрой политике Главы нашего государства, в настоящее
время развитие многоплановых отношений с Казахстаном представляет
стратегическое значение. По его словам, в Ираке с большим интересом
изучают казахстанский опыт построения государства на принципах
межконфессионального и межрелигиозного согласия, взаимоуважения и
толерантности. В данном контексте Глава Ирака отметил исключительную
роль, которую играет Съезд лидеров мировых и традиционных религий и его
автор Президент РК Н. Назарбаев. Говоря о международных и региональных
процессах, лидер Ирака заметил своевременность и актуальность
продвижения таких казахстанских инициатив, как СВМДА, АЭФ и ВАК.