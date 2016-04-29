Главе МИД Казахстана подарили торт в Китае

В Китае поздравили министра иностранных дел Казахстана Ерлана Идрисова с днем рождения, передает Kazpravda.kz
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Стоит отметить, что этот праздник глава внешнеполитического ведомства отметил, будучи в Поднебесной с рабочим визитом.
Фото с обеда, во время которого Идрисов получил поздравления и торт, выложило в своем твиттер-аккаунте посольство России в Казахстане.
Напомним, Идрисов принял участие в 5-й встрече глав МИД стран – участниц СВМДА, посетил
Секретариат ШОС, где совместно с министрами иностранных дел Китая, Кыргызстана и заместителями глав внешнеполитических ведомств России, Таджикистана и Узбекистана принял участие в церемонии открытия "лужайки ШОС". Он также встретился с членом Государственного совета КНР, ответственным секретарем руководящей группы по иностранным делам при Центральном комитете Коммунистической партии Китая Яном Цзечи.