​Главная елка сияет огнями

Глава государства поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом и отметил, что этот праздник – самый ожидаемый, особенно для подрастающего поколения.

– Месяц до торжества проходит в мечтах и ожидании чуда. Желаю, чтобы все ваши желания исполнились. Целью нашей страны является построение Мәңгілік Ел, вхождение в число 30 развитых стран мира. Мы должны стремиться к тому, чтобы развивать нашу страну, повышать ее авторитет на международной арене. Именно для этого, а также благополучия молодых казахстанцев сплоченно трудится старшее поколение, включая и ваших родителей. Мы любим свою страну, ее столицу, наши горы и долины, леса и степи, реки и озера. Это все и есть наша Родина, – сказал Президент.

В завершение Нурсултан ­Назарбаев пожелал всем крепкого здоровья, успехов в учебе и труде, счастья и благополучия.

Зажигать огни главного новогоднего символа страны в первый день зимы в Казахстане уже стало традицией. В нынешнем году елка установлена на площади перед торгово-развлекательным центром «Хан Шатыр». Зеленая красавица высотой 25 метров в праздничном облачении находится в центре ледового городка, в который вложили свой труд и фантазию талантливые архитекторы и художники.

С этого момента дан старт подготовке к празднованию Нового года по всей стране. На площадях Астаны, Алматы, областных и районных центров одна за другой зажгли огни 40 нарядных елок.

В Астане в праздничном шоу, посвященному зажжению главной елки страны, приняли участие более 2 300 школьников. Свое искусство дарили зрителям известные творческие коллективы, в ледовом городке разворачивался веселый праздник с участием ростовых кукол, оркестра снеговиков и обязательных гостей новогодних торжеств – Деда Мороза и Снегурочки.

Как сообщают в акимате столицы, в Астане к празднику подготовлены сказочные световые эффекты в ледовых городках, на 12 катках и ледовых кортах. В городе можно будет увидеть инсталляции «Морозные узоры» в виде световых снежинок, «Новогодние часы», со светящимся циферблатом и еловой хвоей, украшенной светодиодной подсветкой и игрушками, стилизованные снежные шары и тумбы, новогодний фонарь с резными елками, и еловые световые арки на Водно-зеленом бульваре.

Жителей всей страны зимой ожидают концерты, народные гуляния. Культурные учреждения уже готовят концерты и соревнования по зимним видам спорта. Дух Нового года в сиянии огней шагает по Казахстану.