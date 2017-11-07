Главная елка страны "переехала" на территорию ЭКСПО

Директор департамента коммерциализации АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Даулет Еркимбаев сообщил на пресс-конференции, что главная елка страны и ледовый городок теперь будут располагаться на территории ЭКСПО, передает inform.kz
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"Мы открываем уникальный ледовый каток. Его общая площадь составит более 3,5 тысячи кв. м. Он будет необычной формы. И могу заверить, что таких катков в нашей стране еще не было. Также будет перенесена главная елка страны, она будет располагаться на территории ЭКСПО. Все это будет находиться у подножья сферы "Нур Алем". Вместе с елкой будет перенесен всем полюбившийся ледовый городок, который ранее располагался у "Хан Шатыра". Теперь он тоже будет располагаться на территории ЭКСПО. Это делается совместно с акиматом Астаны", – сообщил Даулет Еркимбаев.
Также, по его словам, 11 ноября 2017 года состоится открытие туристической зоны на территории ЭКСПО. 11-12 ноября объявлены бесплатными промо-днями. В эти дни вход будет бесплатным для всех посетителей.
Официальная реализация билетов будет запущена с 14 ноября. Посещение казахстанского павильона "Нур Алем", тематических павильонов, зоны лучших практик можно будет посетить за 1 500 тенге, детский билет составит 500 тенге. Предусмотрен бесплатный вход для участников ВОВ, инвалидов всех групп, детей-сирот, многодетных матерей, детей до 6 лет.
Кроме того, Еркимбаев отметил, что для удобства посетителей начнет функционировать подземный паркинг, рассчитанный на 1000 мест.
"Стоимость подземного паркинга на самом деле очень низкая. Первые 3 часа абсолютно бесплатно для всех посетителей, а каждый последующий час будет стоит 100 тенге", – сказал Даулет Еркимбаев.