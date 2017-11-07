Главная елка страны "переехала" на территорию ЭКСПО

Общество
2009
Директор департамента коммерциализации АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Даулет Еркимбаев сообщил на пресс-конференции, что главная елка страны и ледовый городок теперь будут располагаться на территории ЭКСПО, передает inform.kz.

"Мы открываем уникальный ледовый каток. Его общая площадь составит более 3,5 тысячи кв. м. Он будет необычной формы. И могу заверить, что таких катков в нашей стране еще не было. Также будет перенесена главная елка страны, она будет располагаться на территории ЭКСПО. Все это будет находиться у подножья сферы "Нур Алем". Вместе с елкой будет перенесен всем полюбившийся ледовый городок, который ранее располагался у "Хан Шатыра". Теперь он тоже будет располагаться на территории ЭКСПО. Это делается совместно с акиматом Астаны", – сообщил Даулет Еркимбаев.

Также, по его словам, 11 ноября 2017 года состоится открытие туристической зоны на территории ЭКСПО. 11-12 ноября объявлены бесплатными промо-днями. В эти дни вход будет бесплатным для всех посетителей.

Официальная реализация билетов будет запущена с 14 ноября. Посещение казахстанского павильона "Нур Алем", тематических павильонов, зоны лучших практик можно будет посетить за 1 500 тенге, детский билет составит 500 тенге. Предусмотрен бесплатный вход для участников ВОВ, инвалидов всех групп, детей-сирот, многодетных матерей, детей до 6 лет.

 Кроме того, Еркимбаев отметил, что для удобства посетителей начнет функционировать подземный паркинг, рассчитанный на 1000 мест.

"Стоимость подземного паркинга на самом деле очень низкая. Первые 3 часа абсолютно бесплатно для всех посетителей, а каждый последующий час будет стоит 100 тенге", – сказал Даулет Еркимбаев.

Популярное

Все
Наша страна намерена стать одним из мировых центров в сфере мотогонок
В Марокко завершился клубный чемпионат мира, триумфатором которого оказался победитель европейской Лиги чемпионов
Соцсети описывают всевозможные техники, выполняя которые можно привлечь удачу. Многие из этих «инструментов» казахи активно практиковали в прошлом. В этом – исконная народная мудрость
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Командир звена авиационной эскадрильи майор Николай Кириллов один из первых кто освоил казахстанские беспилотники
Свыше 200 тенге – такая разница в цене за десяток яиц наблюдается в разных торговых точках Павлодара. Самый доступный товар – на фермерском рынке «Жайляу»
Недорогой лук завезли в магазины Улытау и Кызылординской области
Посевная боль. Как удержать снег на полях, чтобы получить богатый урожай?
Они не прошли мимо чужой беды, а сразу бросились на помощь и спасли людей, рискуя собственной жизнью
В Костанае исчезают мемориальные доски. Кто и как их должен искать, законом не регламентировано
Смогут ли казахстанцы продолжить учебу в пострадавшей от землетрясения Турции?
Главной парадигмой Социального кодекса будет принципиально новая политика государственной поддержки
Штрафы на сумму свыше миллиона тенге взысканы с предпринимателей, устроивших мусорную свалку рядом с жилым массивом
Звездный турнир и прощальный забег Рыпаковой
Первая попытка из пяти
Дебоширам – по заслугам
Регистрация продолжается
В кругу литературных героев
«Морзянка» по-прежнему в строю
Пример настоящего профессионала
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Западно-Казахстанская область занимает последнее место в республике по выделению средств на организацию горячего питания в школах
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Виза С-5 как барьер для инвесторов
В Риддере населению вернут деньги за услуги теплоснабжения, которыми горожане обеспечивались не в полном объеме
Закон Республик и Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит
Закон Республики Казахстан
Более пяти лет скрывалась от банка должница в Усть-Каменогорске
Республиканцы видят свет в конце тоннеля
Предприниматели-импортеры платят по 5 млн тенге за проезд одной фуры через казахстанско-китайскую границу
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Еще раз о кино
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию

Читайте также

В посольстве Турции прослезились, увидев пожертвование мале…
"Они даже не спят" – жители Турции благодарят казахстанских…
Пациентку, перенесшую 53 остановки сердца за сутки, спасли …
Пропавшая в Турции казахстанка найдена погибшей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]