Главная награда – мир

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Айгуль БИДАНОВА, Семей
Юбилейный, сотый день рождения уважаемый ветеран провел в кругу не только гражданских, но и своих военных коллег. Аксакала в торжественной обстановке от имени главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова поздравил заместитель командующего по воспитательной и социально-правовой работе полковник Мухометкали Сатов.
Cреди подарков – 3D-знак Нацгвардии. За долголетнюю безупречную воинскую службу во Внутренних войсках МВД, плодотворную деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодых сотрудников ветеран награжден Почетной грамотой МВД РК за подписью министра внутренних дел генерал-лейтенанта Калмуханбета Касымова.
От личного состава Регионального командования «Восток» генерал-майор Бауржан Абжанов вручил Николаю Косачеву поздравительный адрес и специально изготовленную юбилейную медаль «Спасибо деду за Победу!». А накануне юбилея ветерана приехал поздравить… духовой оркестр регионального командования!
Среди пожеланий юбиляру крепкого здоровья и неиссякаемой энергии прозвучала и просьба по-прежнему оставаться в едином строю со служащими Нацгвардии. В свои 100 лет Николай Косачев ведет активный образ жизни и, отвечая на вопрос о секрете долгожительства и бодрости, признается, что помогают оптимизм и чувство юмора. «Мои года – мое богатство», – убежден юбиляр.
Николай Косачев на себе испытал все тяготы непростого ХХ века. Родился он 25 декабря 1914 года в Витебске в разгар Первой мировой войны. Осиротев, подростком пошел работать на завод, а в 1936 году был призван в ряды Советской армии. Там и решилась его судьба, когда он попал в школу санинструкторов в Смоленске, где его заприметили вербовщики, отбиравшие солдат для непростой службы во Внутренних войсках. Так Николай оказался в «Севураллаге» – в городе Ирбите Свердловской области.
С началом войны из числа работников лагерей была сформирована дивизия, которую перебросили на Ленинградский фронт. «Почти все там и полегли», – со слезами на глазах вспоминает ветеран. По его словам, туда же, на фронт, отправили заключенных. Рядом с этими людьми, пожелавшими кровью искупить свою вину, находились сотрудники исправительно-трудовых учреждений страны. Обстановка осложнялась побегами тех, кому уже нечего было терять.
Навык всегда быть начеку, развитая интуиция нередко помогали Николаю Косачеву во время боевых операций. Особенно ему запомнилась «охота» на фашистский диверсионный десант, который намеревался взорвать стратегический мост через Печору. Получив эту информацию, на поиски врага командование отправило группу, в составе которой находился и наш герой. В итоге попытка диверсии была успешно предотвращена, а сами диверсанты уничтожены.
В мирное время Николай Кириллович продолжил службу, окончил офицерскую школу в Нижнем Тагиле, а затем попал в Казахстан, ставший для него родным домом.
– Казахстан меня воспитал, здесь я прожил большую часть жизни, – отметил юбиляр. На его груди много медалей за боевые заслуги, безупречную службу, добросовестный труд. Но одной из самых дорогих наград Николай Кириллович считает мирное небо над головой, почет, которым окружены ветераны в государстве.

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