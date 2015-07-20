Главная отрасль региона Наталья РЫЖКОВА, Темиртау

На собрании, посвященном профессиональному празднику, аким области Нурмухамбет Абдибеков в приветственном слове подчеркнул, что металлургия – одна из ключевых отраслей экономики нашего региона. По объему производства металлургической продукции Карагандинская область занимает первое место в республике.

На металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» выпускается 100% плоского проката, производимого в республике, в том числе проката оцинкованного и с полимерными покрытиями. По поручению Главы государства реализуется проект развития и модернизации производства с увеличением выпуска стали до 6 млн тонн. Одним из шагов к достижению этой цели стала реконструкция и выход на проектную мощность доменной печи № 3.

Кроме того, продолжается строительство новых дополнительных мощностей с лучшими экологическими характеристиками. Планируется завершение строительства газоочистки конвертера № 3. Начаты работы по реконструкции четвертой печи. В корпорации «Казах­мыс» осуществляется комплекс работ по внедрению гидрометаллургической технологии с целью вовлечения в переработку забалансовых запасов руд Жезказганского месторождения.

Золотой потенциал республики повысит новое горно-металлургическое предприятие «АК Алтыналмас», включающее полный цикл по производству золотосеребряных слитков Доре. С приходом нового инвестора ТОО «Казцинк» возобновило добычу и переработку полиметаллических руд для металлургии республики. Новые проекты осуществляют предприятия «Медная компания Коунрад», «NOVA – Цинк», завод по обработке цветных металлов в Балхаше.

– Профессия металлурга всегда пользуется особым почетом и уважением. Кад­ровый потенциал, традиции и новейшие технологии, опыт ветеранов и энергия молодых специалистов – все это позволяет решать сложные производственные задачи, – сказал Нурмухамбет Абдибеков.

Поздравив участников торжественного собрания, аким области вручил почетные грамоты наиболее отличившимся работникам отрасли.



