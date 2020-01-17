​Главная примета региона

В рамках программы «Нұрлы жер» в 2019 году в регионе планировалось сдать в эксплуатацию 550,6 тыс. кв. м жилья. Теперь, когда итоги прошедшего года подведены, можно утверждать, что область не просто справилась с поставленной задачей, но и перевыполнила взятые на себя обязательства. Неудивительно, что «под занавес» года главной приметой региона стали ново­селья, позволившие сотням южан решить жилищную проблему.

По итогам года в эксплуатацию сдано 5 846 квартир, из которых 176 – служебные, 2 432 – аренд­ные, 2 737 – индивидуальные жилые дома и 501 – частное жилье. Итого, намеченный план выполнен более чем на 129%.

Масштабное жилищное строительство в 2020 году повсеместно продолжится, ведь самый густонаселенный регион испытывает огромную потребность в жилье. В нынешнем году только за счет госбюджета для создания аренд­ного жилого фонда без права выкупа в Туркестанской области ожидается сдача в эксплуатацию 64 жилых домов.

Вместе с тем с прошлого года в области за счет бюджетных средств на общую сумму 5,6 млрд тенге продолжается строительство 24 облигационных семи­этажных жилых домов на 48, 72 и 84 квартиры.

Больше всего жилья строится, конечно же, в новом областном центре. Только через СПК «Туркес­тан» возводится 47 жилых домов общей площадью 112,6 тыс. кв. м. В них новоселов ожидает 1 701 квартира. 

