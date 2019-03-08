​Главная цель – аудит эффективности

Перейти от технических проверок к оценке того, насколько эффективно расходуются бюджетные ресурсы, внедрить электронный аудит, сформировать высокопрофессиональный аудиторский корпус – эти и ряд других задач ставят перед собой специалисты Счетного комитета по контролю над исполнением республиканского бюджета под руководством Натальи Годуновой. Год назад, заняв пост председателя комитета, Наталья Николаевна стала первой женщиной за всю новейшую историю Казахстана, которой было доверено возглавить высший орган государственного аудита.

Накануне 8 Марта мы встретились с руководителем комитета и попросили рассказать в интервью нашей газете не только о ходе модернизации системы государственного аудита, но и о любимых цветах и том большом потенциале любви, который заложен в каждой женщине.

– Наталья Николаевна, каково это – ощущать непосредственную причастность к эффективному расходованию бюджетных средств в масштабах целого государства?

– Прежде всего я расцениваю свое назначение на эту должность как высокое доверие Главы государства и, конечно же, стараюсь его оправдать. С другой стороны, это большая ответственность, которую, думается, довелось испытать и моим предшественникам на посту председателя Счетного комитета.

Перед высшим органом госаудита, подчиненным и подотчетным Президенту страны, сегодня стоят новые серьезные задачи. Мы стремимся сфокусировать нашу работу на контроле достижения стратегических целей, а не просто освоения выделенных средств.

– Какие направления деятельности Счетного комитета являются приоритетными в текущем году?

– Во-первых, в поле зрения Счетного комитета, как и преж­де, остаются вопросы использования бюджетных средств в рамках Пяти социальных инициатив Президента, а также все государственные программы. Нынче нам предстоит углубленный аудит реализации одной из важнейших программ – программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

Ну и, конечно, аудит Национального банка, который уже начался, и ему предстоит стать, пожалуй, самым большим аудиторским мероприятием за всю историю Счетного комитета. Это очень ответственная работа и для нас, и для главного финансового регулятора страны.

Проведение аудита и эксперт­но-аналитических мероприятий намечено в девяти центральных органах отраслевого управления и их подведомственных структурах. В их числе министерства обороны, внутренних дел, финансов, образования и науки, индустрии и инфраструктурного развития. Также планируем проверить оказание электронных государственных услуг, провести аудиты в министерствах туризма и спорта, сельского хозяйства и Агентстве РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Одновременно наши специалис­ты будут работать в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и Алматы, так как в регионы направляются значительные ресурсы респуб­ликанского бюджета. Однако это наши, так сказать, внутренние мероприятия. Кроме того, намечен солидный фронт работ на международном уровне, в том числе в рамках интеграционных объединений. Счетный комитет Казахстана, к примеру, является членом аудиторского комитета ASOSAI (Азиатская организация высших органов финансового контроля), в состав которого был избран в прошлом году.

Предстоит работа, ежегодная работа, проводимая совместно со странами – членами Евразийского экономического союза, по бюджету самой ЕЭК, а также по вопросам зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин.

Счетный комитет, согласно действующему законодательству, является непроверяемым органом. Однако существует хорошая мировая практика, когда счетная палата одной страны может обратиться к своим коллегам в другой стране с просьбой о проведении проверки (она называется «проверка равными по положению»). В прошедшем году мы обратились с такой просьбой в Офис национального аудита Эстонии. Высший орган госаудита этой страны является одним из наиболее прогрессивных в Европе, поэтому для нас это стало не только возможностью провести проверку, но и, так сказать, сверить часы в применении международных стандартов, перенять передовой опыт, в частности по аудиту эффективности, переходу на электронный аудит.

– К каким заключениям в итоге пришли эстонские аудиторы?

– Более 8 месяцев шла скрупулезная работа по всем направлениям нашей деятельности, начиная с ведения бухгалтерского учета и организации внутренних бизнес-процессов и заканчивая аудиторскими отчетами. Главным выводом стало заключение о том, что деятельность Счетного комитета Казахстана соответствует принятым международным стандартам. В то же время мы получили и рекомендации по дальнейшему совершенствованию национального законодательства о государственном аудите и финансовом контроле и непосредственно нашей работы. Для нас это особенно ценно.

– Глава государства неоднократно отмечал ключевую роль Счетного комитета в обеспечении эффективности освоения бюджетных средств и недопущении их хищения. Какова общая сумма выявленных в 2018 году финансовых нарушений и понесли ли виновные заслуженное наказание?

– Счетный комитет осуществляет контроль надлежащего освоения государственных финансов и дает независимую оценку исполнению бюджета. В прошедшем году в ходе проведенных аудитов были установлены нарушения на общую сумму 430 миллиардов тенге. Из них порядка 138 миллиардов тенге – финансовые нарушения, остальное – процедурные издержки, неэффективное планирование бюджетных средств.

Необходимо подчеркнуть, что, как и прежде, в числе финансовых много нарушений правил ведения бухгалтерского учета из-за недостаточного профессио­нализма, а иногда и просто низкой квалификации специалистов этого профиля, что вылилось в общей сложности в 122 миллиарда тенге. Если посчитать, то остается 16 миллиардов тенге реальных нарушений. Это в 4 с лишним раза меньше, чем было выявлено в 2017 году.

То есть состояние финансовой дисциплины все-таки улучшается. Во многом этому способствует информатизация государственных органов. К примеру, сумма нарушений в сфере государственных закупок за последние 2 года сократилась в 15 раз. С переходом от контроля к аудиту больше внимания наши эксперты стали уделять анализу причин допущенных нарушений, выявлению системных недостатков и выработке вместе с объектом аудита рекомендаций по их устранению.

Что касается наказания виновных, то по нашим материалам за прошедший год к дисциплинарной ответственности были привлечены 155 должностных лиц. К административной – 58 долж­ностных и 14 юридических лиц. В правоохранительные органы передано в общей сложности 12 материалов.

– А как обстоят дела с профилактикой коррупционных проявлений?

– На самом деле аудиторский блок в структуре Счетного комитета не такой уж и большой – 60 сертифицированных сотрудников на всю страну. Безусловно, в высшем органе государственного аудита должны работать самые высокопрофессиональные, может быть, даже «штучные» специалисты и глубоко порядочные люди.

В 2018 году на специальных курсах Всемирной организации высших органов государственного аудита INTOSAI обучились 30 казахстанских сотрудников.

И мы в состоянии дальше готовить таких специалистов, но для них надо создавать соответствующие условия, в том числе и достойную заработную плату. Иначе мы их теряем, поскольку частные аудиторские компании всегда готовы предложить им более высокие гонорары.

Относительно коррупционных рисков... В настоящее время у нас активно внедряются современные информационные технологии, позволяющие изучать объект аудита дистанционно и тем самым свести к минимуму прямые контакты. Кстати, элект­ронный аудит хорошо развит во многих странах мира, например в той же Эстонии.

Как уже отмечалось, положительную роль в усилении кад­рового состава органов государственного аудита сыграли поправки в Закон «О государст­венном аудите и финансовом контроле». Этими поправками была предусмотрена возможность отзыва сертификата у государственного аудитора. Причем лишиться сертификата можно как из-за недостоверного аудиторского отчета, так и по причине несоблюдения требований профессиональной этики. В прошлом году решением Национальной комиссии было отозвано 11 сертификатов государственных аудиторов. Я сейчас имею в виду все органы государственного аудита республики, а не только Счетный комитет. У нас таких случаев пока не было.

– Расскажите подробнее о новых приоритетах деятельности Счетного комитета на перспективу.

– Современный мир стремительно меняется: жизнь, экономика, а значит, другими становятся и приоритеты государственного аудита. Актуальными являются такие виды проверок, как IT-аудит и экологический аудит.

Цифровизация – мировой тренд. И в нашей стране на приобретение новых цифровых технологий выделяются очень значительные государственные ресурсы. При этом технологии в этой отрасли очень быстро совершенствуются, а значит, и стремительно устаревают. Поэтому, чтобы выделенные бюджетные средства были потрачены эффективно, такие проекты должны воплощаться в возможно короткие сроки.

У нас порой бывает совсем наоборот. Например, в прошлом году мы проводили аудит Комитета по ЧС Министерства внутренних дел, в котором проект по информатизации внедряется… 9-й год подряд! И до сих пор не завершен! Ведомство продолжает просить у Минфина деньги на его продолжение! О какой эффективности потраченных бюджетных средств здесь можно говорить?! Ведь то, что было актуально 9 лет назад, безвозвратно устарело, и, скорее всего, все придется начинать заново.

Я это к тому, что сейчас внед­рение информационных и цифровых технологий идет прак­тически во всех госорганах, и процесс этот весьма затратный для бюджета. Поэтому IT-аудит, на мой взгляд, уже в самое ближайшее время станет очень даже актуальным.

– Ну и несколько чис­то женских вопросов. В чьих руках находится бюджет Вашей семьи? Современная реальность такова, что понятие домашнего рабочего пространства довольно размыто. В связи с чем хотелось бы спросить о распределении семейных обязанностей…

– Бюджет находится в руках семейного совета (улыбается). На нем мы обсуждаем наши расходы. Что касается распределения домашних обязанностей, то в нашей семье преобладает традиционный подход. У супруга свои, «мужские» дела. Ну а моя задача – обеспечить уют в доме.

– Откуда черпаете силы и как восстанавливаетесь после напряженных рабочих будней?

– И зимой, и летом лучший способ восстановиться – это выехать на природу. У нас в Казахстане такие красивые места, энергетика которых заряжает надолго. Ну а если нет возможности покинуть город… люблю плавание… стараюсь таким образом восполнять дефицит физической активности.

Если говорить про хобби, мне нравится участвовать в дизайнерских проектах наших друзей. На общественных началах (улыбается). Семейная пара профессио­нально занимается созданием интерьеров домов, квартир, офисов. И, несмотря на то что сейчас они живут за границей, всегда привлекают меня, когда случается какой-то особенный проект. Это всегда интересно, потому что для создания, к примеру, национального интерьера приходится изучать культуру, традиции, искусство других стран. Недавно было, к примеру, два интересных проекта – один в скандинавском стиле, а в другом заказчики просили создать в их доме атмосферу Марокко. Для меня это хорошая возможность хотя бы ненадолго отключиться от работы.

– Накануне весеннего праздника хотелось бы и вопрос задать весенний: о любимых цветах, ароматах и о том, что означает, на Ваш взгляд, понятие «женское счастье»?

– Очень люблю цветы, но не протокольные двухметровые розы, а те, что растут в наших садах, – пионы, хризантемы. И еще подснежники и полевые тюльпаны, которые с приходом весны расцветают самыми первыми.

Из парфюма всегда нравились легкие и свежие ароматы.

Что означает женское счастье? На мой взгляд, каждая представительница прекрасной половины человечества от природы наделена огромным потенциалом любви. К родителям, детям, своей семье, просто близким людям… Возможность реализовать его сполна, наверное, и составляет суть женского счастья.

И я желаю этого всем нашим женщинам! И еще, чтобы любой посыл любви обязательно возвращался к ним! Заботы и внимания от окружающих не только в праздники, но и каждый день!