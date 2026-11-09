Главная цель – олимпийские медали: Сабит Мухтарулы – об успехах шымкентской школы бокса

Чемпионат Республики Казахстан по боксу-2026 подарил болельщикам немало ярких и принципиальных противостояний. Одним из самых обсуждаемых стал финал женского турнира в весовой категории до 54 кг, где Элина Базарова одержала победу над самой титулованной казахстанской боксёршей Назым Кызайбай

О результатах чемпионата страны, выступлении казахстанских боксёров на Азиатских играх в Японии, успехах братьев Торехана и Махмуда Сабырхан, а также развитии шымкентской школы бокса рассказал вице-президент Федерации бокса города Шымкента Сабит Мухтарулы.

- Как оцените итоги чемпионата Казахстана? Какие показатели у представителей Шымкента?

- Оказаться в числе лидеров по итогам чемпионата - очень важный результат. Шымкентская школа бокса вновь подтвердила свой высокий уровень. На чемпионате страны наша команда завоевала семь медалей: три золотые (Элина Базарова, Санжарали Бегалиев и Абзал Серик), три серебряные (Жансая Рахимберды, Лаура Есенгелды и Бексултан Хужанжар) и одну бронзовую (Жайна Шекербекова).

По итогам соревнований Шымкент вошёл в тройку сильнейших региональных команд страны. Это показатель того, что у нас есть сильная тренерская школа, талантливая молодёжь и достойная смена для национальной сборной. За каждой медалью стоят ежедневные тренировки, труд наставников, дисциплина и огромная самоотдача спортсменов. Мы гордимся нашими боксёрами и благодарны всем, кто вкладывает силы в развитие этого вида спорта.

Особо хочется выразить благодарность наставникам во главе с Ильясом Оралбековым. Именно во многом благодаря нашему тренерскому штабу ребята демонстрируют бокс высокого уровня. Огромную работу проводит "Клуб бокса города Шымкент", возглавляемый именитым в прошлом боксёром Канатом Оракбаевым. Именно консолидированная работа позволяет нам воспитывать качественных боксёров.

Отдельно необходимо отметить вклад Школы высшего спортивного мастерства города Шымкента (ШВСМ), которая играет важную роль в подготовке спортсменов высокого уровня. Благодаря работе специализированных спортивных учреждений, тренерского состава и Федерации бокса Шымкента, в нашем городе создаётся система, позволяющая талантливым ребятам последовательно проходить путь от молодёжного до взрослого бокса и претендовать на место в национальной сборной.

В этом направлении большую работу проводит президент Федерации бокса города Шымкента Бауыржан Каримов. Он уделяет особое внимание развитию городской школы бокса, поддержке спортсменов и тренеров, созданию необходимых условий для подготовки резерва. Важно, что его деятельность не ограничивается только результатами соревнований. Это системная работа, направленная на укрепление боксерских традиций, развитие инфраструктуры и повышение конкурентоспособности наших спортсменов.

Мы видим, насколько важно объединять усилия федерации, ШВСМ, спортивных клубов и тренерского сообщества. Именно такой подход позволяет не только добиваться результатов на республиканском уровне, но и готовить боксёров, способных достойно представлять Казахстан на международной арене.

- Как оцениваете результаты казахстанских боксёров на прошедших в Японии Азиатских играх?

- Прежде всего хочу поздравить весь Казахстан с успешным выступлением нашей сборной! Две золотые и три бронзовые медали - достойный результат, за которым стоит огромная работа спортсменов, тренеров и всей боксёрской системы страны. Особенно приятно отметить успех Торехана Сабырхана. Он продемонстрировал зрелый, уверенный бокс, прошёл турнирную дистанцию и заслуженно завоевал золотую медаль. Торехан ехал в Японию за победой и выполнил поставленную задачу.

Поздравляю также Айбека с золотой медалью! Это большой успех для всего казахстанского бокса. К сожалению, счёт поединка Махмуда Сабырхана в полуфинальном бою оказался не в нашу пользу. Но спорт есть спорт. Уверен, этот опыт сделает его только сильнее.

Сегодня Казахстанская федерация бокса под руководством Шахмурата Муталипа проводит большую системную работу. Создаются условия для подготовки спортсменов, развития детско-юношеского бокса, формирования резерва и участия наших боксёров в крупнейших международных соревнованиях.

Нельзя не отметить и вклад региональных федераций. В частности, в Шымкенте развитию бокса уделяется серьёзное внимание. В нашем мегаполисе большую работу проводит Бауыржан Каримов. Это достойный руководитель, который хорошо понимает потребности спортсменов и тренеров, поддерживает развитие боксёрских традиций и заинтересован в дальнейшем росте наших ребят.

Бауыржан Бахтыгерейулы уделяет внимание не только действующим спортсменам, но и молодому поколению. Ведь фундамент будущих побед закладывается именно в детско-юношеском боксе. Поддержка тренеров, развитие спортивных школ, взаимодействие с ШВСМ и клубами - всё это важные составляющие единой системы подготовки. Когда руководство федерации находится в постоянном контакте со спортивным сообществом и понимает, какие задачи стоят перед тренерами и спортсменами, это обязательно отражается на результатах.

Отдельно хочу отметить внимание акимата города Шымкента к развитию спорта. Поддержка со стороны Габита Сыздыкбекова имеет большое значение для создания условий, в которых могут расти будущие чемпионы.

- Насколько важны успехи братьев Сабырхан для дальнейшего развития шымкентского бокса?

- Торехан и Махмуд - яркие представители новой волны казахстанского бокса. Их успехи вдохновляют молодое поколение и показывают, что благодаря таланту, характеру и правильной подготовке можно добиваться самых высоких результатов. У каждого из братьев свой стиль и свои сильные стороны. Торехан в Японии продемонстрировал хладнокровие, тактическую грамотность и зрелость. Махмуд также обладает высоким потенциалом. Уверен, впереди у них ещё немало громких побед.

Для Шымкента такие спортсмены имеют особое значение. Они становятся примером для мальчишек, которые сегодня только начинают заниматься боксом, приходят в спортивные залы и мечтают однажды выступать на международных турнирах. Успехи братьев Сабырхан подтверждают, что наша региональная школа способна воспитывать боксёров мирового уровня. Наша задача - создать условия, чтобы за такими именами появлялись новые поколения талантливых спортсменов. И здесь важна совместная работа федерации, ШВСМ, спортивных клубов и тренеров.

- Каковы перспективы братьев Сабырхан на пути к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе?

- Они молодые, амбициозные, обладают талантом и огромным желанием побеждать. Уверен, у них есть все возможности бороться за самые высокие награды на международной арене. Но до Олимпиады ещё большой путь. Необходимо продолжать работать, совершенствовать технику, физическую подготовку и психологическую устойчивость. Нельзя останавливаться на достигнутом.

Наша общая задача - создать спортсменам необходимые условия, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал и достойно представлять Казахстан. В этом процессе важна поддержка на всех уровнях: от спортивных школ и региональных федераций до национальной федерации и государственных органов управления.

- Какой главный вывод можно сделать после Азиатских игр и чемпионата Казахстана?

- Самое главное - у Казахстана есть сильная школа бокса и перспективные спортсмены, способные конкурировать с лучшими представителями мирового бокса. Две золотые и три бронзовые медали Азиатских игр, а также успешное выступление Шымкента на национальном чемпионате, где наша команда завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду, подтверждают правильность выбранного направления. Но за каждой медалью стоит огромный труд спортсменов, тренеров, руководителей федераций и государственных органов. Важно сохранять преемственность поколений, поддерживать молодых боксёров и развивать региональные школы.

В Шымкенте для этого есть все необходимые предпосылки: богатые боксёрские традиции, квалифицированные наставники, сильные спортивные учреждения и заинтересованное руководство городской федерации. У Шымкента богатые боксёрские традиции. Наша задача - не просто сохранить их, но и приумножить. Мы верим в наших спортсменов и рассчитываем, что в будущем они будут радовать Казахстан победами на чемпионатах мира, Азиатских играх и, конечно, Олимпийских играх. Главная цель у всех нас одна - новые победы и олимпийские медали для Казахстана!