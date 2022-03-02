Главная задача партии "Аманат" – занять ключевую нишу в политике, но именно одну Политика 2 марта 2022 г. 3:15 480 Газиз Абишев, главный редактор информационно-аналитического агентства Turan Times После январских событий команда Главы государства провела большую аналитическую работу, отслеживала настроение в широких массах через соцопросы, фокус-группы, а также посредством СМИ и социальных сетей. Власть понимает, что в обществе назрел большой запрос, причем с очень маленьким лагом терпения, на политические перемены. Поэтому была проведена стремительная мобилизация: даже раньше, чем предполагалось, будут оглашены политические реформы – уже в марте, а не в сентябре. Думаю, ряд предложений, озвученных на съезде, был естественным, даже в какой-то степени вынужденным. Для того чтобы построить новую партию и пойти в более оптимистичное будущее, нужно очиститься от токсичного балласта прошлого, что партия и делает. Главная задача сейчас, на мой взгляд, не поглотить и занять все пространство, взвалив груз ответственности за абсолютно все. Это старый подход. Современная задача правящей партии – занять ключевую нишу, но именно одну. И дать в остальных нишах сформироваться другим политическим силам, для того чтобы они вместе организовали гармоничное политическое поле, где каждая будет иметь возможность в условиях честной конкуренции внести свой вклад в политическую эволюцию и разработку политических решений. То есть построить нормальный здоровый политический организм. Немного потесниться, подсобраться, стать эффективнее, дать пример остальным и позволить им вырасти. Быть не единственным, а, быть может, лучшим игроком. Партия призвана стать главным локомотивом реформ и, безусловно, будет вынуждена пользоваться ресурсами со стороны. Необходимо слушать экспертов из гражданского общества, гражданских активистов. Мы должны пойти по модели построения делиберативной демократии, в которой решение принимается в результате детального обсуждения для достижения максимально возможного консенсуса. Для этого нужно смотреть не через черно-белые, а через цветные очки. На съезде названы такие задачи партии, как усиление обратной связи с населением, переход в проактивный формат работы, переформатирование общественных приемных. Что еще можно предпринять для восстановления доверия населения и успешной реализации реформ? Казахстанцы ежедневно сталкиваются на местах с безразличием, некомпетентностью и преступным умыслом отдельных чиновников. И партия должна сыграть важную роль в искоренении этих недостатков: через общественный контроль, честные разоблачения, исключения, отзывы, критику. Тогда она сможет показать населению, что является не просто клубом по интересам, клубом носителей значка партии, но и политической силой, которая контролирует этих самых своих чиновников.