Главная задача партии "Аманат" – занять ключевую нишу в политике, но именно одну

После январских событий коман­да Главы государства провела большую аналитическую работу, отслеживала настроение в широких массах через соцопросы, фокус-группы, а также посредством СМИ и социальных сетей.

Власть понимает, что в общест­ве назрел большой запрос, причем с очень маленьким лагом терпения, на политические перемены. Поэтому была проведена стремительная мобилизация: даже раньше, чем предполагалось, будут оглашены политические реформы – уже в марте, а не в сентябре.

Думаю, ряд предложений, озвученных на съезде, был естественным, даже в какой-то степени вынужденным. Для того чтобы построить новую партию и пойти в более оптимистичное будущее, нужно очиститься от токсичного балласта прошлого, что партия и делает.

Главная задача сейчас, на мой взгляд, не поглотить и занять все пространство, взвалив груз ответственности за абсолютно все. Это старый подход.

Современная задача правящей партии – занять ключевую нишу, но именно одну. И дать в остальных нишах сформироваться другим политическим силам, для того чтобы они вмес­те организовали гармоничное политическое поле, где каждая будет иметь возможность в условиях честной конкуренции внести свой вклад в политическую эволюцию и разработку политичес­ких решений.

То есть построить нормальный здоровый политический организм. Немного потесниться, подсобраться, стать эффективнее, дать пример остальным и позволить им вырасти. Быть не единственным, а, быть может, лучшим игроком.

Партия призвана стать главным локомотивом реформ и, безус­ловно, будет вынуждена пользоваться ресурсами со стороны. Необходимо слушать экспертов из гражданского общества, гражданских активистов.

Мы должны пойти по модели построения делиберативной демократии, в которой решение принимается в результате детального обсуждения для дос­тижения максимально возможного консенсуса. Для этого нужно смотреть не через черно-белые, а через цветные очки.

На съезде названы такие задачи партии, как усиление обратной связи с населением, переход в проактивный формат работы, переформатирование общественных приемных. Что еще можно предпринять для восстановления доверия населения и успешной реализации реформ?

Казахстанцы ежедневно сталкиваются на местах с безразличием, некомпетентностью и преступным умыслом отдельных чиновников. И партия должна сыграть важную роль в искоренении этих недостатков: через общественный контроль, честные разоблачения, исключения, отзывы, критику. Тогда она сможет показать населению, что является не просто клубом по интересам, клубом носителей значка партии, но и политичес­кой силой, которая контролирует этих самых своих чиновников.