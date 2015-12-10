​Главное – активная позиция

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Татьяна НОСАЧЕВА, вице-президент по управлению человеческими ресурсами и социальным вопросам АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», Аксу

Казахстан уже не то молодое государство, создание которого началось 25 лет назад, а страна, активно набирающая экономический рост. За время своего развития республика преодолела несколько кризисов, в том числе и без доходов от нефти. И благодаря дальновидности и мудрости Президента, который всегда рассматривает различные сценарии развития, наша страна после каждого кризиса становилась только сильнее, богаче, мобильнее.

Сегодня Евроазиатская энергетичес­кая корпорация, как и все предприятия Евразийской Группы, вносит свой вклад в развитие экономики, является участником ГП ИИР, инвестируя миллиарды тенге в развитие мощностей. Мы поддерживаем реформы государства, направленные на рост производства, а значит, и стабильное развитие страны. Как отметил в Послании-2015 Президент, в мировом рейтинге стран, создающих самые благоприятные условия для бизнеса, Казахстан занял 41-ю позицию. И не намерен на этом останавливаться! В этом есть и наш – предприятий Евразийской Группы – вклад, поэтому мы будем и в дальнейшем придерживаться активной позиции.

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