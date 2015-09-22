Свежий выпуск Главное – безопасность Глеб МАЛЫХ

Как отмечает директор департамента безопасности движения КТЖ Иван Костыря, все целевые индикаторы по безопасности движения находятся в зеленой зоне карты рисков, что означает низкую вероятность наступления и (или) не оказывает значительного влияния на финансовую устойчивость компании.

Этому способствовали реализация функциональной стратегии обеспечения безопасности, внедрение рекомендации и новых методик по расчету ущербов, оценки эффективности мер в области безопасности движения на железной дороге. С учетом новых поправок в законодательстве по вопросам безопаснос­ти проведен семинар с главными региональными ревизорами с целью обеспечения работы без сбоев, проводится осенний комиссионный осмотр. Как сообщил И. Костыря, планируется внедрение новых форматов мониторинга и анализа, технического аудита и аудита самой системы управления безопасностью. При этом особое внимание будет уделяться углублению анализа причин нарушений и качеству планируемых мероприятий, которые должны обеспечить конкретный и целенаправленный эффект.



