Главное – благополучие и комфорт

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Юлия Пулина

Планировать строительство соцобъектов в области Улытау будут с учетом демографического роста и оттока населения.

Депутаты областного маслихата одобрили проект бюджета на 2023–2025 годы. Он сверстан с учетом комплексного плана социально-экономического развития области.

По словам руководителя управления финансов Айнур Сыздыковой, доходная часть областного бюджета на 2023 год составит 102 млрд 322 млн 585 тыс. тенге, на 2024 год – 109 млрд 511 млн 132 тыс. тенге, на 2025 год – 127 млрд 187 млн 961 тыс. тенге. Кроме того, с сентяб­ря 2022 года, когда ТОО «Корпорация «Казах­мыс» и его структурные подраз­деления вошли в ведение области Улытау, дополнительные поступления в областной бюджет составили 1 млрд 73 млн тенге. Ожидается, что в 2023 году поступ­ления от корпорации увеличатся до 5 млрд 792 млн тенге.

Свой комплексный план развития должен быть в каждом регионе, считает аким области Улытау Берик Абдыгалиулы. При этом строительство соцобъектов территориально будет распределяться в зависимос­ти от численности населения. Среди трех основных направлений КПР области Улытау – «Благополучие граждан», «Регион – комфортный и безопасный для проживания» и «Сильная экономика».

Депутаты утвердили План развития области Улытау на 2021–2025 годы, а также объемы транс­фертов общего характера между бюджетами районов (городов областного значения) на 2023–2025 годы.

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