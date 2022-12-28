Главное – благополучие и комфорт Свежий выпуск 28 декабря 2022 г. 6:55 23 Юлия Пулина Планировать строительство соцобъектов в области Улытау будут с учетом демографического роста и оттока населения. Депутаты областного маслихата одобрили проект бюджета на 2023–2025 годы. Он сверстан с учетом комплексного плана социально-экономического развития области. По словам руководителя управления финансов Айнур Сыздыковой, доходная часть областного бюджета на 2023 год составит 102 млрд 322 млн 585 тыс. тенге, на 2024 год – 109 млрд 511 млн 132 тыс. тенге, на 2025 год – 127 млрд 187 млн 961 тыс. тенге. Кроме того, с сентября 2022 года, когда ТОО «Корпорация «Казахмыс» и его структурные подразделения вошли в ведение области Улытау, дополнительные поступления в областной бюджет составили 1 млрд 73 млн тенге. Ожидается, что в 2023 году поступления от корпорации увеличатся до 5 млрд 792 млн тенге. Свой комплексный план развития должен быть в каждом регионе, считает аким области Улытау Берик Абдыгалиулы. При этом строительство соцобъектов территориально будет распределяться в зависимости от численности населения. Среди трех основных направлений КПР области Улытау – «Благополучие граждан», «Регион – комфортный и безопасный для проживания» и «Сильная экономика». Депутаты утвердили План развития области Улытау на 2021–2025 годы, а также объемы трансфертов общего характера между бюджетами районов (городов областного значения) на 2023–2025 годы.