​Главное богатство – люди

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Светлана АБЕНОВА, Риддер, Восточно-Казахстанская область

В каждом цехе и практичес­ки на каждом производственном участке «Казцинкмаша» трудятся дети и внуки тех, кто стоял у истоков его становления. В их числе, к примеру, Борис Осипов, молодой заместитель начальника литейного производства.

– Главой династии является моя бабушка Матрена Харитоновна Осипова, – рассказывает он. – Моя мама Татьяна Николаевна здесь много лет токарем проработала. Сейчас вот мы с братом трудимся на «Казцинкмаше».

За всю историю существования завода здесь освоено более 45 тыс. наименований изделий – от болтика до крупногабаритных мельниц и мощных дробилок. По словам начальника механосборочного цеха № 1 Николая Гуслякова, за всей этой уникальной продукцией стоят люди.

– Я пришел на завод в 1976 году после того, как окончил ПТУ и отслужил в армии, – вспоминает Николай Илларионович. – Начинал работать токарем, по комсомольской путевке уезжал строить БАМ… Вернулся в родной город и с тех пор прошел на производстве все ступени профессионального роста.

В данном случае главой трудовой династии, насчитывающей 135 лет, является Николай Гусляков. Рядом с ним трудятся его жена, а также сын, дочь и племянники.

Оператор суперсовременного станка с числовым программным управлением Артем Мирошниченко на предприятии с 2012 года. На «Казцинкмаш» пришел по примеру отца, который трудится в производственном отделе. Здесь работают его близкие родственники – дядя, брат с женой. И все они, по его словам, являются высококлассными специалистами.

– Иначе и быть не может, – уверен Артем. – Каждый новый штучный заказ влечет за собой переналадку оборудования. Но именно подобная гибкость обеспечивает предприятию его конкуренто­способность. Среди наших партнеров – американская многоотраслевая корпорация «Дженерал Электрик».

Риддерские машиностроители гордятся тем, что для них не существует невыполнимых заказов.

– В планах на будущее – перевооружение литейного производства, выпуск нового высокоточного и высокотехнологичного оборудования. С 2007 года мы расширили номенклатуру на 400 новых изделий, но с переходом на новый технологический процесс данная цифра удвоится, – делится наш первый герой Борис Осипов.

С этой целью на предприятии приобретались, к примеру, дорогостоящие зубофрезерные и зубострогальные станки. Но самое главное богатство «Казцинкмаша» – это, конечно же, его люди. В последние годы на завод пришло много талантливой молодежи. В том же первом механосборочном цехе, например, трудятся братья Константин и Максим Конюховы. На этих ребят руководство предприятия возлагает большие надежды, и есть все основания полагать, что братья Конюховы со временем станут основателями новой славной трудовой династии на одном из самых конкурентоспособных предприятий нашей страны.

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