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Главное богатство семьи
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
 Когда ведущие областного финала объявили победителей и перечислили заслуги супругов перед Отечеством в главном выражении – человеческом капитале, зал приветствовал семью долгими аплодисментами. Правда, на сцену поднялись лишь 12, включая годовалую правнучку, из 66 наследников уважаемой четы. Они разбросаны по селам и городам, живут в Караганде, Жезказгане, Сатпаеве. Старшей дочери Мусиных 53 года, она сама бабушка, а младший сын учится в вузе. Уже и внуки свили свои гнезда.

Родоначальникам семьи за 70 лет, они сыграли в свое время «золотую» свадьбу и за более чем полувековую совместную жизнь научились понимать друг друга не то что с полуслова, а с полувзгляда. Многое прожито и пережито. Супруга награждена подвес­кой "Алтын алқа" и медалью "Мать-героиня". А глава семьи с гордостью надевает на выход парадный пиджак с медалями и почетными знаками. Ныне имам местной мечети Оразалы Мусин отвечает перед Аллахом и за воспитание своих прихожан.

А начало истории своей семьи Мусины ведут от отчего дома в ауле Шенбер, где родился Оразалы в 1944 году. Его отец Муса работал пастухом в колхозе, а мать Жумакуль была передовой дояркой. Муса взял к себе в помощники единственного сына, который довольно скоро женился на односельчанке Камиле Кулаловой. Юная семья крепла и росла под родительским кровом и опекой. Все житейские знания Камила получила у свекрови.

Материнское отношение Жумакуль к единственной келин стало для Камилы примером того, как надо относиться к снохам. И когда появились у ее сыновей жены – а одно время в доме Оразалы жили четыре сына с семьями, – она перенесла на них любовь и терпение своей свекрови и мудро учила их управляться по дому.

Но это было гораздо позже, чем Оразалы выучился, в начале 1960-х, на курсах и проявил себя как знаток своего дела. В течение нескольких лет подряд он удостаивался звания "Лучший механизатор района". С весны до осени трудился в поле, а зимой шел в помощники к чабану. Работы не боялся, за что и ценили. В течение нескольких созывов был депутатом райсовета народных депутатов, народным заседателем районного суда.

Словом, в ауле Шенбер Оразалы был человеком авторитетным. Известности прибавила еще одна, особенная награда. В составе делегации Джезказганского обкома проф­союзов Оразалы аж на 15 дней ездил в Болгарию. В 1977 году для любого селянина поездка за границу была лучшим подарком.

Шли годы, рождались и росли дети, мужали и обзаводились своими семьями. В 1995 году Мусины создали на зимовке "Кызылшын" сельского округа Шенбер крестьянское хозяйство "Казбек" по разведению скота. А чтобы дело шло успешно и люди о нем отзывались доб­рым словом, старейшины семьи никому не отказывают в помощи и по сей день занимаются благотворительностью.

К 70-летию старейшины молодые Мусины подготовили концертную программу. Практически все дети и внуки играют на домбре, как дедушка. А от бабушки им достался вокальный дар. Дети и внуки танцуют, пишут стихи, участвуют в творческих конкурсах, что сказывается потом и на выборе профессии. Одна из дочерей Мусиных, Таслима, стала журналистом.

Творческая среда в семье помогает сделать любое событие интересным. Вот и юбилейное торжество бабушки и дедушки в прошлом году было наполнено добрыми чувствами и весельем. Его вели по необычному сценарию два внука и их талантливые друзья.

– Семья держится на уважении друг к другу, трудолюбии, – говорил в интервью журналистам после награждения на областном финале конкурса "Мерейлi отбасы" Оразалы Мусин.

Улытаусцев особенно обрадовало, что награду победителей на заключительном этапе областного этапа им вручили родители прославленного олимпийского чемпиона Серика Сапиева – лидеры конкурса прошлого года. Сдержанный и немногословный глава теперь уже большого рода уверен, что богатство любой семьи, ее будущее – в детях.

– Что родители в них воспитают, привьют им, то и получат в награду. Независимо от национальности род держится и крепнет на уважении к наследию предков, духовных ценностях, народных традициях и, конечно, на любви к родине, – пожелал всем счастливый отец, дед и прадед Оразалы Мусин.

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