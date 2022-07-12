Главное, что у них все хорошо

На минувшей неделе в СЦК состоялся брифинг: о состоянии дел в своей сфере пришли рассказать представители пассажирских перевозок – железнодорожники и представители гражданской авиации, а также сотрудники профильного ведомства – МИИР РК.

Исходя из слов Салтанат Томпиевой, заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК, дела обстоят почти хорошо: самолеты – летают (тьфу-тьфу-тьфу!), поезда (еще три раза через левое плечо) ходят. Первые, правда, опаздывают постоянно по времени, но тут как еще посмотреть. Можно сказать, они, как начальство, не опаздывают, но – задерживаются...

Тем более что и объяснение тому вполне правдоподобное. Дело отнюдь не в нехватке воздушных судов (их хватает, и прибавится еще: только в этом году у национального перевозчика и его «дочки» парк пополнится на почти десяток бортов, а у «СКАТ» на подходе девять новых самолетов), а в том, что пассажиры во всем и виноваты! Да! После пандемии все бросились путешествовать. А дальше все просто: чем больше пассажиров летит – тем меньше пассажиров летит вовремя.

Поддержал министерскую версию и вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana Александр Небока. Да, пассажиров просто валом, не то что казахстанские – мировые аэро­порты не справляются: карантинные меры отменили, а ресурсы не восстановили.

И пока в какой-нибудь немецкой гавани остро ощущается нехватка грузчиков, у казах­станцев выходит задержка рейса. А еще удлинились маршруты – авиа­торам приходится облетать воздушное пространство нашего северного соседа, ибо заморская страховая компания отказывается страховать борты казах­станского национального перевозчика, зарегистрированные на острове Аруба, что в бассейне Карибского моря…

Так и тянется цепочка, так и томятся наши граждане в наших малогабаритных, не предназначенных для задержек аэропортах. Но задержки – это одна печаль. Вторая скорбь скорбная – цены за удовольствие попасть пусть уже даже на припозднившийся рейс.

– А что цены? – искренне не­доумевают авиаперевозчики.

Вполне, мол, себе приятные цены. Подумаешь, у Air Astana в среднем билет в одну сторону по Казахстану выходит 27 тыс. тенге (и по-хорошему, человеку еще бы обратно прилететь надо). Ну, выкручивайтесь, господа, покупайте заранее. Очень-очень заранее, за полгода, а лучше месяцев за восемь, как делают пассажиры рейса Костанай – Ганновер, прак­тичные немцы, разбирающие билеты национального авиаперевозчика. Не настолько уверены в будущем – ваши проблемы! Надо бы знать, что регулирование ценообразования было отменено еще в 2016 году – авиакомпании самостоятельно устанавливают цены. А лоукостер в названии Fly Arystan – это просто слово такое модное, мало ли, что на сайте компании можно написать. На заборе, вон, тоже пишут…

То, что летать совсем недорого, уверен и представитель авиакомпании «СКАТ» Николай Буряков. Ну, правда, господа хорошие, куда уж дешевле: в пересчете на евро тарифы колеблются от 13 до 131 евро. Ах, у вас, сограждане, зарплаты отчего-то не евро? Ну тут не вина авиакомпании, которая сама чуть ли не себе в убыток работает: в 2021 году затраты на тех­обслуживание и поддержание летной годности составили 2,7 млрд тенге.

Для тех, кто летать боится, ну или кому не по карману при­обрести билет в одну сторону «всего» за 27 тыс. тенге, свои пахнущие креозотом объятия всегда готовы распахнуть железнодорожные перевозчики.

По информации МИИР РК, сегодня по территории республики курсируют свыше 130 пассажирских поездов вместимостью 2,6 тыс. пассажирских вагонов. Правда, многие из них уже давно бы ушли на покой, но и у них, как у казахстанских женщин, пенсионный возраст все отодвигается. За последние 10 лет приобретено лишь (ибо шибко дорого) 1,1 тыс. новых вагонов.

Но выход почти найден: министерством при поддержке швейцарской компании Stadler планируется наладить выпуск отечественного подвижного состава для перевозок пассажиров. Говорят, были у железной дороги предложения и дешевле, но чем-то швейцарцы ей понравились.

…Честно сказать, проехавшись в наших поездах, готова лично заплатить кому угодно, лишь бы путешествие стало поприятней. Возьму грех на душу и покритикую святая святых – поезда «Тальго».

Ездила я на них несколько раз, и каждый раз зарекалась, что больше не буду. Неоткрывающиеся окна и, как следствие, головная боль от духоты. Низкие потолки, узкий тамбур – все прелести «Тальго» будут вас преследовать еще не один день после путешествия. И Бог с ним, с этим хваленым кондиционером, которого так не хватает в обычных поездах... А если вы думаете, что в «Тальго» постельное белье лучше – ха-ха!

Жаль, у меня не сохранилось фото из путешествия Шымкент – Нур-Султан из 2019 года: наволочка смотрела на меня рваными ранами, обнажая несвежую подушку, а простыня всем своим как будто пожеваным видом показывала прорехи отечественного сервиса. Причем досталась мне вся эта рос­кошь после других пассажиров, которые вышли до моей станции.

Как ответил на вопрос журналиста председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов, ему нравится пользоваться услугами вверенной ему компании. Надеюсь, что хотя бы начальнику достаются свежие простыни и наволочки без дыр…