​Главное – доехать

После восьмого этапа экипаж команды Astana Motorsports (пилот Артур Ардавичус, штурман Игнат Фальков и механик Филип Скробанек) на «Татре» занимал 19-е место в классе грузовиков, а команда Kazakhstan (Андрей Чередников и Дмитрий Цыро) на «Форде» шла 24-й в классе легковых автомобилей.

На стадии отбора

С 18 по 31 января в Мельбурне состоит­ся первый в нынешнем году теннисный турнир Большого шлема – Australian Open. Вскоре должны появиться списки участников этих соревнований, а пока на кортах проходят квалификационные поединки: желающих поспорить за солидный призовой фонд, как всегда, немало, а в основную сетку нужно отобрать действительно сильных спортсменов.

В мужском одиночном разряде в квалификации участвуют трое казахстанских теннисистов. Александру Недовесову на старте выпал жребий сыграть с турком Марселем Ильханом, Андрею Голубеву – с россиянином Константином Кравчуком, а нашего Дмитрия Попко в отборочном раунде будет экзаменовать аргентинец Марко Трунгельити.

В ожидании старта

В Санкт-Петербургском спортивно-концертном комплексе на днях завершился футбольный Мемориал Валентина Гранаткина, а на повестке дня уже новый международный турнир – «Кубок Содружества». В этих соревнованиях примут участие 8 молодежных сборных, для начала разделенных на две группы.

Казахстанская команда 17 января сыграет со сверст­никами из Молдовы, 19 января – с футболистами Беларуси, 21 января – с соседями из Кыргызстана. В другой группе борьбу поведут команды Латвии, Эстонии, России и Таджикистана.

Наши спортсмены уже несколько дней находятся в городе на Неве и помимо тренировок успели провести товарищеский матч с местной командой «Звезда». В стартовом составе, сообщает сайт Федерации футбола Казахстана, у нас на поле вышли Голубничий, Агайсин, Жумагали, Аслан, Сартаков, Лебеденко, Тулиев, Антипов, Жалмукан, Тунгышбаев и Аймбетов. Во втором тайме старший тренер молодежной сборной Казахстана Серик Абдувалиев выставил на поле 10 новых игроков. Контрольная встреча завершилась вничью – 1:1.

Отправились на сборы

После новогодних праздников футбольные команды казахстанской Премьер-лиги приступили к подготовке к предстоящему сезону. Большинство из них отправились на учебно-тренировочные сборы в теплые страны. В Объединенных Арабских Эмиратах сейчас находятся игроки «Жетысу» (Талдыкорган), «Астаны», «Окжетпеса» (Кокшетау), предпочтение турецким зеленым полям отдали руководители «Ордабасы» (Шымкент), «Актобе», «Акжайыка» (Уральск), «Тобола» (Костанай), «Атырау».

Пока дома остаются «Кайрат» (Алматы) и «Тараз», а карагандинский «Шахтер» тренируется в Сатпаеве. У всех команд в составах много потенциальных дебютантов, и именно сейчас, на сборах, решается, останутся ли они в новых коллективах или по каким-то параметрам не устроят наставников. Скоро наши команды начнут проводить «на югах» и контрольные матчи. К примеру, «Окжетпес» планирует сыграть четыре такие игры, но пока знает лишь двух соперников – российский клуб «Анжи» и хорватскую «Риеку».