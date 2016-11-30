​Главное достояние

Казахстан – уникальная страна. В нашем обществе объединились и взаимодополняют друг друга самые разные народности. Только в актюбинском регионе проживают более 90 представителей различных национальностей, под единым шаныраком областного Дома дружбы действуют 18 этнокультурных объединений. Все они вносят свою лепту в укрепление дружбы и межнационального согласия.

Наша история учит: страна сильна только тогда, когда един народ. Поэтому единство является для нас ключевым вопросом. Все наши устремления и помыслы направлены на воспитание казахстанского патриотизма, толерантности и уважительного отношения к национальным традициям, единению и сплочению наших граждан.

Декларация полностью отражает достижения независимости, общность интересов и исторической судьбы народа Казахстана, а также огромный вклад в построение суверенного, демократичного общества нашего Первого Президента страны.