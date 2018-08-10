​Главное достояние страны – ее люди

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Уак Манбетеев, Алматы

Как известно, проект был разработан в рамках программы «Рухани жаңғыру» Министерством информации и коммуникаций РК совместно с Ассамблеей народа Казахстана. Главная цель проекта – продвижение идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и культа знаний на примерах конкретных историй людей, внесших значительный вклад в развитие Казахстана.

Посредством всенародного онлайн-голосования были определены победители – ими стали представители разных профессий из всех регионов республики. Сегодня они реализуют собственные проекты и выступают в качестве спикеров и вдохновителей на мотивационных площадках страны, где делятся опытом и личными историями успехов. Теперь казахстанцам предстоит выбрать вторую сотню самых лучших современников, уже открыт прием заявок, после которого, как и в первый раз, будет объявлено народное голосование.

«КП» встретилась с одним из победителей первого этапа, вошедшим в почетный список, – дирижером, заслуженным дея­телем РК, ректором Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Арманом Жудебаевым, для которого все волнительные дни ожидания уже позади.

– Проект «100 новых лиц Казахстана», инициированный Главой государства в программной­ статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного соз­нания», открывает не только имена успешных в своей облас­ти людей, но и саму страну для внешнего мира, поскольку, по моему глубокому убеждению, успеха добиваются там, где для этого созданы условия. Стать победителями проекта для нас – это прежде всего огромная привилегия, но еще и очень большая ответственность. Ведь главная идея проекта заключается в том, чтобы на своем личном примере мы помогли молодым утвердиться в правильности выбранного ими пути, стать для них профессиональными и нравственными ориентирами, – говорит Арман Жудебаев.

Проект, по его словам, имеет в своей основе нравственно-духовный объединительный аспект, поскольку заставляет людей из разных регионов страны становиться лучше, стремиться к высотам в своей профессии. Ведь многие из победителей первого этапа проекта родом из глубинки, окончили сельские школы и только благодаря собственному упорству и трудолюбию смог­ли добиться большого успеха в жизни.

– Но по-настоящему успешными можно считать тех, кто своим личным примером вдохновил на успех других, кто сумел собрать вокруг себя единомышленников и создать атмосферу творческой свободы, – продолжает музыкант. – Проект придает каж­дому из его участников силы и уверенность, ведь признание народа очень дорогого стоит. За каждым большим успехом стоит своя история, у каждого из нас она разная.

Нынешний год стал для Армана Жудебаева насыщенным на события. Два месяца назад главного дирижера Казахского государственного академичес­кого оркестра народных инструментов им. Курмангазы назначили ректором его родной альма-матер. Встать во главе Казахской национальной консерватории, которая тоже носит имя Курмангазы, порог которой он до сих пор переступает с волнением и трепетом, стало для него большим вызовом.

– Консерватория для музыканта – это святая святых, все мы прошли первые годы своего профессио­нального становления в ее стенах. Первостепенную свою задачу я вижу в том, чтобы сохранить и приумножить ее славные традиции, ведь от одних только имен мэтров, которые преподавали здесь, захватывает дух! – делится планами новый ректор. – Это большая история, огромнейший культурологический пласт, бесценное наследие. Мы стараемся сохранить его, благо что современные технологии позволяют нам это сделать – ведется оцифровка каждой рукописи, каждой нотной тетради.

Учебное заведение строит большие планы по реорганизации учебного процесса, нужно отвечать требованиям времени. Глобальный мир сегодня ставит перед нами новые вызовы, и чтобы не затеряться в потоке истории, сохранить свою национальную идентичность, считает Арман Жудебаев, необходимо быть готовыми к конкурентной среде.

– Прошло всего 2 месяца с тех пор, как меня назначили ректором, впереди очень много доселе неведомой для меня работы. Но я стараюсь не терять формы, дирижирую, выступаю с концертами. С оркестром народных национальных инструментов им. Курмангазы мы собираемся подписать меморандум о сот­рудничестве. Впереди нас ждут большие совместные проекты. Жаль, конечно, что заниматься музыкой приходится не в таком режиме, как преж­де. Но полнос­тью становиться функцио­нером я не собираюсь, – смеется он и добавляет, что с победителями проекта «100 новых лиц Казах-стана» он поддерживает отношения через специально созданный чат, в котором они обмениваются информацией и строят планы на будущее. 

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