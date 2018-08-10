​Главное достояние страны – ее люди

Как известно, проект был разработан в рамках программы «Рухани жаңғыру» Министерством информации и коммуникаций РК совместно с Ассамблеей народа Казахстана. Главная цель проекта – продвижение идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и культа знаний на примерах конкретных историй людей, внесших значительный вклад в развитие Казахстана.
Посредством всенародного онлайн-голосования были определены победители – ими стали представители разных профессий из всех регионов республики. Сегодня они реализуют собственные проекты и выступают в качестве спикеров и вдохновителей на мотивационных площадках страны, где делятся опытом и личными историями успехов. Теперь казахстанцам предстоит выбрать вторую сотню самых лучших современников, уже открыт прием заявок, после которого, как и в первый раз, будет объявлено народное голосование.
«КП» встретилась с одним из победителей первого этапа, вошедшим в почетный список, – дирижером, заслуженным деятелем РК, ректором Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Арманом Жудебаевым, для которого все волнительные дни ожидания уже позади.
– Проект «100 новых лиц Казахстана», инициированный Главой государства в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», открывает не только имена успешных в своей области людей, но и саму страну для внешнего мира, поскольку, по моему глубокому убеждению, успеха добиваются там, где для этого созданы условия. Стать победителями проекта для нас – это прежде всего огромная привилегия, но еще и очень большая ответственность. Ведь главная идея проекта заключается в том, чтобы на своем личном примере мы помогли молодым утвердиться в правильности выбранного ими пути, стать для них профессиональными и нравственными ориентирами, – говорит Арман Жудебаев.
Проект, по его словам, имеет в своей основе нравственно-духовный объединительный аспект, поскольку заставляет людей из разных регионов страны становиться лучше, стремиться к высотам в своей профессии. Ведь многие из победителей первого этапа проекта родом из глубинки, окончили сельские школы и только благодаря собственному упорству и трудолюбию смогли добиться большого успеха в жизни.
– Но по-настоящему успешными можно считать тех, кто своим личным примером вдохновил на успех других, кто сумел собрать вокруг себя единомышленников и создать атмосферу творческой свободы, – продолжает музыкант. – Проект придает каждому из его участников силы и уверенность, ведь признание народа очень дорогого стоит. За каждым большим успехом стоит своя история, у каждого из нас она разная.
Нынешний год стал для Армана Жудебаева насыщенным на события. Два месяца назад главного дирижера Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы назначили ректором его родной альма-матер. Встать во главе Казахской национальной консерватории, которая тоже носит имя Курмангазы, порог которой он до сих пор переступает с волнением и трепетом, стало для него большим вызовом.
– Консерватория для музыканта – это святая святых, все мы прошли первые годы своего профессионального становления в ее стенах. Первостепенную свою задачу я вижу в том, чтобы сохранить и приумножить ее славные традиции, ведь от одних только имен мэтров, которые преподавали здесь, захватывает дух! – делится планами новый ректор. – Это большая история, огромнейший культурологический пласт, бесценное наследие. Мы стараемся сохранить его, благо что современные технологии позволяют нам это сделать – ведется оцифровка каждой рукописи, каждой нотной тетради.
Учебное заведение строит большие планы по реорганизации учебного процесса, нужно отвечать требованиям времени. Глобальный мир сегодня ставит перед нами новые вызовы, и чтобы не затеряться в потоке истории, сохранить свою национальную идентичность, считает Арман Жудебаев, необходимо быть готовыми к конкурентной среде.
– Прошло всего 2 месяца с тех пор, как меня назначили ректором, впереди очень много доселе неведомой для меня работы. Но я стараюсь не терять формы, дирижирую, выступаю с концертами. С оркестром народных национальных инструментов им. Курмангазы мы собираемся подписать меморандум о сотрудничестве. Впереди нас ждут большие совместные проекты. Жаль, конечно, что заниматься музыкой приходится не в таком режиме, как прежде. Но полностью становиться функционером я не собираюсь, – смеется он и добавляет, что с победителями проекта «100 новых лиц Казах-стана» он поддерживает отношения через специально созданный чат, в котором они обмениваются информацией и строят планы на будущее.