​Главное – качество и доступность

Вчера в Астане Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом, прибывшим в Казахстан для участия в Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), которая пройдет в Астане 25–26 октября. В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия и выработки общих подходов к развитию систем здравоохранения в мире, повышения качества и доступности медицинских услуг и образования, а также внедрения современных цифровых технологий в рамках совершенствования инфраструктуры здравоохранения.