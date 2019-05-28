​Главное – начать

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Назгуль Испанова

Махсут Кожин успел поработать учителем, заведующим складом, государственным служащим и даже директором спортивной школы в областном центре. В прошлом году решил заняться бизнесом, вернулся на свою малую родину – в село Узын­коль Жамбылского района. Родные поддержали.

– За консультацией о сущест­вующих видах поддержки я обратился в районный филиал палаты предпринимателей. Взвесив все «за» и «против», решил остановиться на Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». В апреле 2018 года прошел курс обучения «Бастау». Этот проект очень сильно помог в выборе моей деятельности, я узнал много нового и полезного для себя, – рассказывает Махсут Кожин.

Со стартовым капиталом начинающему предпринимателю посодействовали в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства, выдали кредит под 6% годовых. На 4 млн тенге приобрел 14 голов КРС. А с покупкой доильного аппарата выручил грант в размере 100 МРП.

Акимат Мирненского сельского округа выделил 90 гектаров сельхозугодий для пастбища и заготовки сена. Посильную помощь оказали и родственники, односельчане.

– Без своих близких я бы не смог проделать весь объем работы. Мое дело – это семейный бизнес, – говорит предприниматель.

Общими усилиями, вспомнив о доброй казахской традиции «асар», отстроили небольшую базу для содержания скота. Со стройматериалами помог бывший однокурсник. Рядом пробурили скважину, установили глубинник. Зимовку поголовье пережило благополучно. Сейчас забот у фермера стало больше, в стаде появились телята.

Чтобы компенсировать текущие расходы, еще прошлой вес­ной предприимчивый сельчанин закупил 80 гусят и 50 бройлеров. Осенью без труда реализовал птицу на мясо. И здесь выручили родственники, быстро раскупившие гусей и кур.

– Было бы желание, – говорит Махсут. – Ведь только на реализации пера я заработал 38 тысяч тенге. От закупленного на кредит скота в июле прошлого года начал получать продукцию: сметану, творог, курт, масло и снабжал «молочкой» родственников и пенсионеров в селе. Затем начал сдавать молоко в СПК в селе Кладбинка.

Сейчас начинающий животновод обеспечивает постоянной работой трех жителей Узынколя.

– Односельчане видят, как идут дела, и начинают верить, что можно прожить в селе и достойно работать. Например, три семьи из Пресновки (административный центр Жамбылского района) планируют вернуться в родное село, еще одна – из города Петропавловска. Большую помощь в реализации задуманного мне оказали местные исполнительные органы, директор филиала палаты предпринимателей СКО Олжас Абильмажинов и консультанты Центра поддержки предпринимателей при разработке и составлении бизнес-плана, сборе документов в фонд, – отметил Махсут Кожин.

Настрой у него решительный. В ближайших планах – строительство еще одного производственного помещения, а также приобретение по лизингу колес­ного трактора.

А выпускник «Бастау» из Айыртауского района ставку сделал на образовательные услуги. На идею, можно сказать, натолкнули родные, среди которых немало педагогов. Заручившись их поддержкой, Батырлан Шакишев открыл в районном центре Саумалколь образовательный центр.

В новом учреждении, получившем звучное имя Al-Farabi, работают как с дошколятами, так и с выпускниками школ.

– В нашем образовательном комплексе идет подготовка к школе, подготовка к ЕНТ, предус­мотрена продленка, – рассказал предприниматель. – Также дети записываются на секции скоростной сборки кубика Рубика, ментальной арифметики, скорочтения, каллиграфии, шахмат, хореографии, декоративно-прикладного искусства. Преподаватели готовят учеников по всем школьным предметам.

Образовательный комплекс расположен в здании общей площадью 140 кв. м. Для работы с детьми оснащено 7 просторных кабинетов. Сейчас дополнительное образование здесь получают почти 90 ребят.

Открыть свое дело начинающий бизнесмен решился после окончания курсов «Бастау». В прошлом году Батырлан успел записаться на последний, шес­той поток обучения по проекту.

– Мне, как молодому бизнесмену, очень понравился проект «Бастау», так как я не имел опыта в предпринимательстве. Каж­дое проведенное занятие было полезным и плодотворным. Все было настолько интересно, что я просто не заметил, как пролетел месяц, – отметил Батырлан Шакишев.

На запуск проекта предприниматель потратил 1,5 млн тенге собственных средств. Еще 4 млн тенге получил в качестве займа через Фонд финансовой поддерж­ки сельского хозяйства. Сейчас бизнесмен из Айыртауского райо­на ждет одобрения заявки на грант в размере 100 МРП для покупки оборудования, которое позволит сделать обучение более продуктивным и качественным.

По информации палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области, в регионе планируется открытие еще 143 объектов бизнеса. Работа с заявками претендентов на получение государственного гранта для реализации новых бизнес-идей ведется в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Уже одобрены бизнес-проекты выпускников «Бастау» из 10 районов области и Петропавловска. Растет количество субъектов предпринимательства в обслуживающей сфере.

– К числу мастерских по ремонту телефонов, парикмахерских, ногтевого сервиса добавились производство национального блюда «коспа-жент», пошив казахских свадебных нарядов и производство захвата для удержания посуды для людей с ограниченными возможностями, – сообщил начальник отдела нефинансовой поддержки палаты предпринимателей СКО Александр Берд­ниченко.

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