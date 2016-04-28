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Главное – не лениться
Ангелина СИНЕВА
В нашей стране осуществляется уникальная политика, направленная на освоение сразу трех языков: казахского, русского и английского. Президент периодически напоминает нам, что для современного казахстанца владение тремя языками – обязательное условие собственного благополучия. Это суждение разделяет Алима Кетебаева. Она считает, что знание языков открывает большие перспективы, делает специалиста конкурентоспособным на рынке труда.

Чтобы стать носителем языка, необходимо огромное желание вкупе с внимательностью и усидчивостью. Стремлением к этому Алима заручилась сразу после окончания физико-математического лицея в Костанае. Уехала учиться в Китай. Как говорит девушка, все произошло спонтанно. Еще во время учебы в лицей приезжала команда из китайского университета. После их визита Кетебаеву не отпускал интерес к вузу, но, приехав в Алматы, девушка поступила в КазНУ им. Аль-Фараби и даже получила грант на обучение. Однако любопытство ее не покидало, и она рискнула – посетила филиал Северо-Западного китайского университета в Алматы. Алима пообщалась с выпускниками этого вуза, изучила информацию и решила поехать в Китай.
На освоение языка ушло два года. Еще три понадобилось на получение диплома международного образца по специальности «нефтегазовое дело и геологическая разведка». Сейчас Алима – технический специалист со знанием китайского языка. После окончания университета казахстанка работала в китайской компании, занимающейся недвижимостью, что стало хорошим языковым подс­порьем. Ей предлагали остаться в Китае, но Алима вернулась в Казахстан.

Как отмечает девушка, для качественного изучения языка важно не лениться. Запоминать слова, прописывать каждую букву, как в первом классе, и очень хотеть. Желание творит чудеса, поэтому никаких особых методик носительница четырех языков не рекомендует. Захочешь – выучишь, уверена она. Главное – поставить цель. Алима, к примеру, попав в языковую среду, испытала сильную неуверенность, которая стала толчком для постижения языка.
– Если хочешь что-то узнать, то нужно спросить, проговорить необходимые слова. Тебя, возможно, не поймут или даже будут подсмеи­ваться первое время, но ты в себе это переборешь, потому что любого человека задевает, когда у тебя что-то не получается, потом уже начинаешь мотивировать себя, что ты в силах справиться, – поделилась она. Девушка доказала, что нет границ у человеческих возможностей.

По возвращении в родную страну молодого специалиста пригласили работать на машиностроительный завод ТОО «СарыаркаАвтоПром». Алима работает там уже два года, занимает должность переводчика-координатора. Она курирует проект по производству автомобилей китайской марки JAC, содействует в переговорах с китайскими инвес­торами, переводит техническую документацию. А с недавних пор была включена в группу по работе над проектом создания индустриальной зоны в Костанае.

Она не жалеет, что однажды рискнула. В ближайшем будущем девушка намерена освоить корейский и арабский языки. Но пока не может выкроить время на учебу, поскольку свободное от работы время посвящает преподаванию китайского для жителей города. Сейчас у нее занимаются 10 человек. В основном это школьники и студенты филологических факультетов. Как отмечает репетитор, для масштабов маленького города такой интерес можно назвать довольно редким. Алима называет необходимость изучения языка дальновидной перспективой, связанной с укреп­лением казахстанско-китайских отношений.

– У Костанайской области появились китайские инвесторы, поставщиками всего оборудования будут китайские компании, нас ждет появление новых производств, инноваций, будут создаваться рабочие места. Соответственно, знание китайского, хотя бы базового уровня, позволит без трудностей осуществлять свою работу эффективно, – говорит переводчица.

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