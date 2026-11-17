Киберпреступность остается одной из самых острых проблем цифровой безопасности как в мире, так и в Казахстане, суммы ущерба исчисляются миллиардами тенге. При этом правоохранительные органы демонстрируют положительную динамику в раскрытии таких дел, и главное здесь – повышение цифровой грамотности граждан.
За десять месяцев этого года в Алматы зарегистрировано 1 504 киберпреступления. Сотрудниками полиции заблокировано свыше 17,6 тыс. мошеннических сайтов и ссылок с помощью системы «Кибернадзор». Потерпевшим возмещено 368,5 млн похищенных средств.
Так, сотрудники нашего управления пресекли крупную мошенническую схему, жертвой которой стала пожилая женщина. Злоумышленники, представившись сотрудниками госорганов, убедили ее передать средства якобы для защиты от преступников. В итоге пенсионерка лишилась 30 тыс. долларов и 20 млн тенге. В ходе оперативных мероприятий был задержан курьер, выполнявший задания международной преступной группы. Результатом работы полицейских стал возврат денег владелице.
У преступников есть отработанная схема с арендой квартиры: внеситe предоплату – и получите ключи. Это одна из самых распространенных мошенических схем в Алматы. На OLX, Krisha.kz и в Instagram размещаются привлекательные объявления о сдаче квартир по цене ниже рынка. Под предлогом высокой конкуренции просят забронировать жилье – перевести депозит или плату за первый месяц аренды на карту. После перевода номер блокируется, а арендодатель исчезает.
В Алматы задержали подозреваемого, который размещал фейковые объявления о сдаче квартир в Бостандыкском и Медеуском районах. Установлено несколько потерпевших, переводивших от 100 до 300 тыс. тенге на счета мошенников. Часть ущерба возмещена на стадии следствия.
Мошенниками также активно используется преступная схема с продажей товара по частичной или полной предоплате. Так продают технику, телефоны, автозапчасти... После получения денежных средств «продавец» перестает выходить на связь. Есть и обратная версия: «покупатель» присылает фишинговую ссылку якобы для получения оплаты через службу доставки, и жертва вводит данные карты.
В Алматы задержан гражданин, который под видом продажи игровых консолей и смартфонов собрал предоплату с нескольких покупателей через instagram-магазин. После жалоб потерпевших его установили по банковским реквизитам и IP-адресам. Дело направлено в суд, полиция вернула часть похищенных средств.
С 16 сентября 2025 года в Казахстане действует уголовная ответственность за дропперство по статье 232-1 УК РК, предусматривающей до семи лет лишения свободы. При выявлении мошенничества в первую очередь устанавливаются владельцы счетов, через которые прошли деньги, и они также несут уголовную ответственность за содействие преступлению.
Гражданам надо проявлять бдительность и знать, как не стать жертвой мошенников.
Напомним: сотрудники госорганов не звонят по WhatsApp и не просят деньги. Ни банк, ни полиция, ни прокуратура не запрашивают по телефону PIN-коды, CVV-коды или SMS-пароли. Сотрудники не предлагают обезопасить средства путем перевода на резервный счет и не направляют курьеров за деньгами. Не переходите по сомнительным ссылкам, это может привести к краже данных или установке вредоносного ПО. Не продавайте и не сдавайте в аренду свои банковские счета. При малейших сомнениях в личности звонящего прервите разговор и перезвоните в банк или ведомство по официальному номеру. Не позволяйте давить на себя: мошенники часто используют психологическое давление, играя на страхе потери денег или уголовной ответственности. При аренде жилья не вносите предоплату до личного просмотра квартиры и проверки документов собственника, требуйте договор. При покупке товара не соглашайтесь на полную предоплату, используйте безопасную сделку или оплату при получении, проверяйте продавца по отзывам и истории объявлений.
Если вы все-таки стали жертвой преступников, немедленно обратитесь в банк для блокировки карты и в полицию. Чем быстрее поступит заявление, тем выше шанс, что транзакцию удастся остановить, а деньги вернуть.
Киберпреступность – не абстрактная угроза, а ежедневная реальность, затрагивающая интересы тысяч людей. Однако статистика раскрываемости и конкретные дела показывают: система работает, когда граждане проявляют бдительность и вовремя обращаются за помощью. Главное оружие против мошенников – не страх, а информированность.