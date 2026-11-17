Киберпреступность остается одной из самых острых проб­лем цифровой безопасности как в мире, так и в Казахстане, суммы ущерба исчисляются миллиардами тенге. При этом правоохранительные органы демонстрируют положительную динамику в раскрытии таких дел, и главное здесь – повышение цифровой грамотности граждан.

фото сгенерировано Gemini

За десять месяцев этого года в Алматы зарегистрировано 1 504 киберпреступления. Сотрудниками полиции заблокировано свыше 17,6 тыс. мошеннических сайтов и ссылок с помощью системы «Кибернадзор». Потерпевшим возмещено 368,5 млн похищенных средств.

Так, сотрудники нашего управления пресекли крупную мошенничес­кую схему, жертвой которой стала пожилая женщина. Злоумышленники, представившись сотрудниками госорганов, убедили ее передать средства якобы для защиты от преступников. В итоге пенсионерка лишилась 30 тыс. долларов и 20 млн тенге. В ходе оперативных мероприя­тий был задержан курьер, выполнявший задания международной преступной группы. Результатом работы полицейских стал возврат денег владелице.

У преступников есть отработанная схема с арендой квартиры: внеситe предоплату – и получите ключи. Это одна из самых распространенных мошенических схем в Алматы. На OLX, Krisha.kz и в Instagram размещаются привлекательные объявления о сдаче квартир по цене ниже рынка. Под предлогом высокой конкуренции просят забронировать жилье – перевести депозит или плату за первый месяц аренды на карту. После перевода номер блокируется, а арендодатель исчезает.

В Алматы задержали подозреваемого, который размещал фейковые объявления о сдаче квартир в Бостандыкском и Медеуском районах. Установлено несколько потерпевших, переводивших от 100 до 300 тыс. тенге на счета мошенников. Часть ущерба возмещена на стадии следствия.

Мошенниками также активно используется преступная схема с продажей товара по частичной или полной предоплате. Так продают технику, телефоны, автозапчасти... После получения денежных средств «продавец» перестает выходить на связь. Есть и обратная версия: «покупатель» присылает фишинговую ссылку якобы для получения оплаты через службу доставки, и жертва вводит данные карты.

В Алматы задержан гражданин, который под видом продажи игровых консолей и смартфонов собрал предоплату с нескольких покупателей через instagram-магазин. После жалоб потерпевших его установили по банковским реквизитам и IP-адресам. Дело направлено в суд, полиция вернула часть похищенных средств.

С 16 сентября 2025 года в Казахстане действует уголовная ответственность за дропперство по статье 232-1 УК РК, предусматривающей до семи лет лишения свободы. При выявлении мошенничества в первую очередь устанавливаются владельцы счетов, через которые прошли деньги, и они также несут уголовную ответственность за содействие преступлению.

Гражданам надо проявлять бдительность и знать, как не стать жерт­вой мошенников.

Напомним: сотрудники госорганов не звонят по WhatsApp и не просят деньги. Ни банк, ни полиция, ни прокуратура не запрашивают по телефону PIN-коды, CVV-коды или SMS-пароли. Сотрудники не предлагают обезопасить средства путем перевода на резервный счет и не направляют курьеров за деньгами. Не переходите по сомнительным ссылкам, это может привести к краже данных или установке вредоносного ПО. Не продавайте и не сдавайте в аренду свои банковские счета. При малейших сомнениях в личности звонящего прервите разговор и перезвоните в банк или ведомство по официальному номеру. Не позволяйте давить на себя: мошенники часто используют психологическое давление, играя на страхе потери денег или уголовной ответственнос­ти. При аренде жилья не вносите предоплату до личного просмотра квартиры и проверки документов собственника, требуйте договор. При покупке товара не соглашайтесь на полную предоплату, используйте безопасную сделку или оплату при получении, проверяйте продавца по отзывам и истории объявлений.

Если вы все-таки стали жертвой преступников, немедленно обратитесь в банк для блокировки карты и в полицию. Чем быстрее поступит заявление, тем выше шанс, что транзакцию удастся остановить, а деньги вернуть.

Киберпреступность – не абстракт­ная угроза, а ежедневная реальность, затрагивающая интересы тысяч людей. Однако статистика раскрываемос­ти и конкретные дела показывают: система работает, когда граждане проявляют бдительность и вовремя обращаются за помощью. Главное оружие против мошенников – не страх, а информированность.