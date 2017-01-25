​Главное – ответственность

В ходе заседания Глава государства отметил, что вопрос перераспределения полномочий между ветвями государственной власти является последовательным и закономерным этапом развития республики.

– Реализация одной из Пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение Правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции Президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на снижение количества полномочий, отнесенных изначально сугубо к компетенции Президента Казахстана. К примеру, могут быть переданы полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в Правительстве, создания новых органов управления.

Также Президент подчерк­нул необходимость действенного усиления роли Парламента в системе государственного управления.

– В наших условиях Правительство формируется победившей партией или фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль Парламента в отношении Правительства по многим вопросам, – подчеркнул Глава государства.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах ответственности государственных органов за проводимые реформы и их успешную реализацию.

Как сказал Президент, жизнь меняется и требует адекватного реагирования на обстановку. Для чего в Правительстве была проведена реорганизация в прошлом году? Чтобы было больше ответственности за реализацию конкретных программ. Предлагаемое перераспределение полномочий, как отмечалось на заседании, преследует, помимо всего прочего, ту же цель.

Руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков, возглавляющий Рабочую группу, доложил Главе государства о выработанных предложениях по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти.

Как отмечалось, в соответствии с поставленной задачей сформулированы предложения по трем направлениям.

Первое. Это предложения по перераспределению законодательно установленных полномочий Главы государства, которые не требуют внесения изменений в Конституцию.

– В этой части обобщены предложения государственных органов. В целом, предложения касаются полномочий, которыми регулируются вопросы социально-экономической сферы. Это вопросы управления экономикой, финансами, государственным имуществом, полномочия, связанные с решением отдельных вопросов административно-территориального устройства, – сказал руководитель Рабочей группы.

Второе. Верховным судом и Генеральной прокуратурой представлены предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности судебной и правоохранительной систем, которые также не требуют внесения изменений в Конституцию. Это предложения, касающиеся усиления судебного контроля, дальнейшего сокращения участия прокуроров в гражданском и административном процессе.

– Всего в судебно-правовой сфере представлено 13 предложений, не требующих конституционных изменений, – уточнил Адильбек Джаксыбеков.

Третье. Рабочей группой отдельно рассмотрено порядка 40 предложений, предполагающих коррекцию норм Конституции.

Активность в этом вопросе проявили представители депутатского корпуса, научно-экспертного сообщества. Внесенные предложения предусматривают расширение полномочий Парламента и его палат, в том числе при формировании Правительства. Также предложено усилить подотчетность Правительства перед Парламентом и его палатами.

Кроме того, поступили предложения по усилению самостоятельности и ответственности Правительства. Часть предложений, направленных на модернизацию судебно-правовой сферы также связана с изменением Конституции. В частности, речь идет о возможном уточнении статуса и функций Верховного суда и определении требований, предъявляемых к судьям. Было предложено скорректировать нормы, определяющие статус и полномочия органов прокуратуры. Внесены предложения о совершенствовании механизма конституционного контроля.

– Таким образом, на Ваше рассмотрение вносятся базовые подходы, предполагающие перераспределение законодательно установленных полномочий без изменения Конституции. Также выработаны и вносятся на Ваше рассмотрение подходы по возможному изменению норм Конституции, направленные прежде всего на расширение полномочий Парламента, а также усиление самостоятельности и ответственности Правительства, – заключил Адильбек Джаксыбеков.

Выступили в ходе встречи и другие члены Рабочей группы.

Профессор Академии государственного управления при Президенте РК Зинаида Федотова призналась, что в последние годы вплотную занимается именно вопросами взаимоотношений всех ветвей власти, читая на эту тему лекции, и нашла предлагаемые изменения конструктивными.

– Мы передаем в основном организационно-исполнительные функции, которыми должно обладать Правительство, – отметила она, заметив, что с новыми полномочиями возрастет и ответственность, о чем и говорил в своем выступлении Президент.

В части деятельности Парламента мы видим, что Мажилис в основном наделяется полномочиями по согласованию, – сказала профессор Академии государственного управления.

Директор НИИ гражданско-правовых исследований КазГЮУ Толеш Куадыров, говоря о новом этапе развития страны, отметил необходимость более четкого распределения полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством.

– Эта цепочка правонаделения должна работать очень четко, – сказал юрист, заметив, что в последнее время, действительно, вопрос ответственности за реализацию тех или иных программ требует конкретизации.

– Совершенно правильно здесь прослеживается усиление ответственности, – отметил он, подчеркнув глубокую проработанность предложений.

Председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Рахмет Мукашев констатировал, что юридическая общественность страны полностью поддерживает инициативы вплоть до изменений и дополнений в Конституцию страны.

Министр юстиции РК Марат Бекетаев представил проведенный Правительством анализ по определению норм, закрепляющих полномочия Президента за другими государственными органами.

– Были проанализированы 11 конституционных законов, 20 кодексов и 298 законов. Нормы, которые устанавливают полномочия Президента, содержатся в 11 кодексах и 80 законах. Правительством совместно с рабочей группой выработаны 32 предложения по перераспределению полномочий Главы государства. Данные предложения предполагают внесение изменений в законы, не требуя изменений Конституции, – подчеркнул министр юстиции.

По завершении встречи члены Рабочей группы поделились на брифинге своим мнением о проведенной работе.

По словам профессора Академии государственного управления при Президенте РК Зинаиды Федотовой, перераспределение полномочий не какое-то спонтанное решение.

– Это решение, подготовленное временем, потому что Казахстан вступил в новый этап своего развития, и на этом этапе стоят новые цели. Поэтому важно перераспределить полномочия между органами государственной власти, которые могли бы с полной ответственностью реализовать поставленные задачи.

Как призналась Зинаида Федотова, это очень ответственная работа и есть понимание того, что затрагивая полномочия, нельзя нарушить сам принцип разделения властей.

Ректор Евразийской юридической академии им. Д. Кунаева Омрали Жалаири рассказал об основных направлениях работы рабочей группы в части законодательных инициатив, усиления роли Парламента.

Председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Рахмет Мукашев акцентировал внимание на анализе действующего законодательства, касающегося полномочий и компетенции ветвей власти. В частности, рассматривались вопросы возможных изменений и дополнений в Основной закон нашей страны.

– Вопросы, связанные с изменениями и дополнениями в Конституцию, затрагивают порядка 40 полномочий, которые сегодня закреплены за Президентом страны, – сказал Рахмет Мукашев.