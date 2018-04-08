Общество

Главное пасхальное чудо – Благодатный огонь озаряет храмы по всему миру

Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме прибудет в казахстанские храмы сегодня, в 17:00 он будет принесен в Вознесенский собор Алматы, где проводит праздничное богослужение Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает Kazpravda.kz.

Главное пасхальное чудо – схождение Благодатного огня свершилось накануне в Иерусалиме, в часовне над Храмом Гроба Господня. Патриарх Иерусалима и всея Палестины Феофил III вынес огонь из часовни, верующие зажгли от него свечи, распространив свет по всему храму. В специальных капсулах частицы огня отправились в православные храмы по всему миру. В Москву Благодатный огонь прибыл поздно вечером 7 апреля, в православные храмы Казахстана он будет доставлен сегодня.

Благодатный огонь считается символом нерукотворного света Воскресения Христова. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос. Схождение Благодатного огня происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи и считается чудом.

Как сообщает "Казинформ", глава Казахстанского митрополичьего округа Александр поздравил всех православных с праздником Пасхи. Он отметил, что осмысленное празднование светлого Христова Воскресения – это еще одна наша ступень к нравственной высоте.

"Необходимо, чтобы каждый из нас, освященный благодатью этого праздника, постарался поддержать и утешить всякого человека, нуждающегося в добром участии и помощи. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. В светлые пасхальные дни мы молимся о мире во всем мире и, конечно же, о том, чтобы Бог благословил наш Казахстан, чтобы никогда не омрачалась эта древняя земля ссорами и разделениями, чтобы в согласии и братолюбии жили здесь люди разных народов", – сказал митрополит.

В завершении поздравления митрополит Александр пожелал всем казахстанцам успехов в трудах, благополучия, счастья, здоровья и мирного неба.

Напомним, праздничные богослужения проходят во всех православных храмах Казахстана с 23:00 7 апреля.

Популярное

Все
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Четырехлетний ребенок погиб по вине пьяного водителя в Талдыкоргане
13 млн тенге едва не выманили мошенники у пенсионерки в Шахтинске
Пенсионерка целый месяц живет на вокзале в Костанае
59 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Астане
Ерке Есмахан выходит замуж и ставит пользователей Сети в тупик
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Закон Республики Казахстан
Аренда квартир в Казахстане дешевеет
Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана
Когда в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд
На шахте «Казахстанская» «АрселорМиттал» обнаружено тело рабочего
Сеульская трагедия не стала уроком. Жители Шымкента устроили давку на распродаже в магазине
Каким будет новый мост через реку Есиль в Астане
Скандал в Костанае. Юные спортсмены получили ожоги глаз, гортани и легких после посещения нового бассейна
Владельца магазина в Шымкенте оштрафовали из-за давки
Казахстанец завоевал серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Общество
Пенсионерка целый месяц живет на вокзале в Костанае
Общество
Облагать крупным налогом выходящих замуж за иностранцев каз…
Правительство , Общество
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения…
Общество
180 тысяч долларов хотели незаметно вывезти в ручной клади …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]