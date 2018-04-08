Главное пасхальное чудо – Благодатный огонь озаряет храмы по всему миру

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Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме прибудет в казахстанские храмы сегодня, в 17:00 он будет принесен в Вознесенский собор Алматы, где проводит праздничное богослужение Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает Kazpravda.kz.
Главное пасхальное чудо – схождение Благодатного огня свершилось накануне в Иерусалиме, в часовне над Храмом Гроба Господня. Патриарх Иерусалима и всея Палестины Феофил III вынес огонь из часовни, верующие зажгли от него свечи, распространив свет по всему храму. В специальных капсулах частицы огня отправились в православные храмы по всему миру. В Москву Благодатный огонь прибыл поздно вечером 7 апреля, в православные храмы Казахстана он будет доставлен сегодня.
Благодатный огонь считается символом нерукотворного света Воскресения Христова. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос. Схождение Благодатного огня происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи и считается чудом.
Как сообщает "Казинформ", глава Казахстанского митрополичьего округа Александр поздравил всех православных с праздником Пасхи. Он отметил, что осмысленное празднование светлого Христова Воскресения – это еще одна наша ступень к нравственной высоте.
"Необходимо, чтобы каждый из нас, освященный благодатью этого праздника, постарался поддержать и утешить всякого человека, нуждающегося в добром участии и помощи. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. В светлые пасхальные дни мы молимся о мире во всем мире и, конечно же, о том, чтобы Бог благословил наш Казахстан, чтобы никогда не омрачалась эта древняя земля ссорами и разделениями, чтобы в согласии и братолюбии жили здесь люди разных народов", – сказал митрополит.
В завершении поздравления митрополит Александр пожелал всем казахстанцам успехов в трудах, благополучия, счастья, здоровья и мирного неба.
Напомним, праздничные богослужения проходят во всех православных храмах Казахстана с 23:00 7 апреля.
Главное пасхальное чудо – схождение Благодатного огня свершилось накануне в Иерусалиме, в часовне над Храмом Гроба Господня. Патриарх Иерусалима и всея Палестины Феофил III вынес огонь из часовни, верующие зажгли от него свечи, распространив свет по всему храму. В специальных капсулах частицы огня отправились в православные храмы по всему миру. В Москву Благодатный огонь прибыл поздно вечером 7 апреля, в православные храмы Казахстана он будет доставлен сегодня.
Благодатный огонь считается символом нерукотворного света Воскресения Христова. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос. Схождение Благодатного огня происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи и считается чудом.
Как сообщает "Казинформ", глава Казахстанского митрополичьего округа Александр поздравил всех православных с праздником Пасхи. Он отметил, что осмысленное празднование светлого Христова Воскресения – это еще одна наша ступень к нравственной высоте.
"Необходимо, чтобы каждый из нас, освященный благодатью этого праздника, постарался поддержать и утешить всякого человека, нуждающегося в добром участии и помощи. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. В светлые пасхальные дни мы молимся о мире во всем мире и, конечно же, о том, чтобы Бог благословил наш Казахстан, чтобы никогда не омрачалась эта древняя земля ссорами и разделениями, чтобы в согласии и братолюбии жили здесь люди разных народов", – сказал митрополит.
В завершении поздравления митрополит Александр пожелал всем казахстанцам успехов в трудах, благополучия, счастья, здоровья и мирного неба.
Напомним, праздничные богослужения проходят во всех православных храмах Казахстана с 23:00 7 апреля.