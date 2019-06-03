​Главное – помнить

...Четное число гвоздик, слезы в глазах. Даже по прошествии десятилетий говорить об этом без дрожи в голосе невозможно – 11 лагерей на территории нашей страны стали домом за колючей проволокой сразу для нескольких миллионов человек, лучшие умы того времени погиб­ли в их застенках.

Выступая перед собравшимися, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеит Туймебаев в очередной раз подчеркнул, что произошедшее в те далекие теперь уже годы стало для Казахстана огромным испытанием, приведшим к ужас­ным последствиям.

– Тоталитарным режимом в казахскую степь были депортированы представители различных народов. Они пережили многое. Но благодаря гостеприимству казахстанцев республика стала для них новым домом. Эти страницы истории, в том числе трагические, навсегда останутся в памяти народа. Наш нравственный долг – помнить о безвинных жертвах политических репрессий, – заключил заместитель председателя ассамблеи.

Говорили о великой трагедии и потомки тех, кого когда-то доставили в лагерь в вагонах-теп­лушках: внучка узницы Валентины Грюнберг Вера Грюнберг-Иванникова, поэт Каирбек Кеменгер, чья бабушка оказалась в АЛЖИРе как жена изменника Родины.

А еще вспоминали о жерт­вах репрессий и те, кто пришел почтить их память к столичному мемориалу «1932–1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына ескерткіш».

...Удивительное дело: центр города, перекресток двух оживленных проспектов, но в тени деревьев, растущих вокруг монумента, весь этот шум как будто исчезает. Воздетые к небесам руки центральной фигуры, босой мальчонка, шершавая поверхность застывших в невыразимой тоске изваяний, надрывная грусть кобыза, вторящая безмолвному крику – все это заставляет задуматься об ужасах, пережитых не нами, но в назидание.

В митинге участвовали члены АНК, акимата Нур-Султана, городского маслихата, а также потомки репрессированных и общественность города. И здесь звучали скорб­ные речи, и здесь на гранитные плиты монумента легли голубые ленты, оплетающие яркие розы в огромных корзинах. Люди склонили головы, а из динамиков неслись четкие удары метронома – минута молчания.

Еще одна акция, приуроченная к скорбной дате, прошло у мо­нумента «Қазақ еліне мың алғыс». Свою лепту внесла молодежь, а именно: представители городского штаба республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы» при Ассамблее народа Казахстана. Они организовали флешмоб «Вахта Памяти». Его поддержали и воспитанники военно-патриотической школы «Жас Улан».