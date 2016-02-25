​Главное – профилактика

852
Инеш БЕРЖАНОВА

Инициатива создания службы принадлежит Президенту страны, который говорил о ее необходимости еще в мае прошлого года. В итоге во исполнение Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ в ноябре был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности местной полицейской службы».

Однако отметим, что создание МПС – это не образование совершенно нового органа, а скорее, реорганизация деятельности имею­щихся подразделений. Ведь, по сути, и участковые, и школьные инспекторы работали в Казахстане и раньше. Но если прежде они были подотчетны только головному ведомству, то теперь «держать ответ» им предстоит уже перед местной властью и непосредственно населением.

…За 16 лет службы организатор работы инспекторов на 9-м участковом пункте полиции УВД Алматинского района по Астане майор полиции Айбек Макимов известен коллегам как профессионал своего дела, надежный друг и справедливый начальник. Но даже он, услышав о реорганизации подразделения, признается, что сначала стал готовиться к трудностям, чего, как выяснилось, бояться не стоило. На деле же и работать стало легче, и результаты ждать себя не заставили.

– Изменился сам подход к организации деятельнос­ти участкового, – рассуждает А. Макимов. – Мы теперь больше ориентированы на профилактику правонарушений, реализацию принципа нулевой терпимости даже к мелким правонарушениям.

Так, сейчас значительно чаще стали проводиться сходы с жителями районов, поквартирные обходы для установления личного контакта участкового с «подопечными». Введен даже обязательный подворовой обход населения в 7–8 часов утра, когда люди только выходят на работу.

– Иной раз кому-то некогда забежать в опорный пункт, позвонить, рассказать о случившемся, а тут он встречает участкового во дворе, – продолжает Айбек Макимов. – Получается, это обоюдовыгодно – и люди время свое не теряют, и мы быстрее получаем информацию.

Конечно, потом приходится разбираться со всеми случаями в отдельности, но общая картина о жизни в районе на сегодня у участкового, таким образом, уже прорисовывается. Кстати, информация о всех заявлениях, жалобах граждан теперь строго записывается в журнал. В итоге повышается подотчетность самих полицейских перед обществом, которые могут затем отчитаться о всех происшест­виях за день, месяц и год.

К слову, звонков, в том числе и на сотовые телефоны инспекторов, сейчас поступает гораздо больше. По мнению А. Макимова, это связано с проводимой профилактикой правонарушений – повсеместно в районе развешивается информация об инспекторе этого участка с его фотографией, контактными данными, активнее стали сотрудничать с КСК, администрациями школ, развлекательных заведений.

Так, от сотрудников КСК зачастую поступают сведения о бесхозных автомашинах, подозрительных жильцах, пустующих квартирах. А еще через КСК видно, кто из жильцов наиболее активен и готов сотрудничать с полицией в рамках института общественных помощников. Они оказывают серьезную поддержку не только в сохранении общественного порядка, но и порой в раскрытии преступлений, помощи пострадавшим.

Так, вовремя среагировали активисты района, которые стали недавно свидетелями несчастного случая. Тогда девочка-пятиклассница упала в открытый колодец. Общественные помощники позвонили участковому, который незамедлительно бросился на выручку. Ребенка благополучно вытащили из ловушки, оказали необходимую медицинскую помощь.

– Героем дня тогда стал наш участковый инспектор Ергали Умбетаев, – не без гордости говорит А. Макимов. – Но, думаю, окажись поблизости кто-нибудь из его коллег, они бы сделали то же самое.

Мейрам Скендиров, Жасулан Толегенов, Досжан Жумабаев, Нурдаулет Кыдырбайулы – это лишь немногие из тех, кто по праву носит почетное звание инс­пектора полиции участкового пункта под номером 9. Они, как и многие их коллеги, заявляет Айбек Макимов, могут найти подход к любому жильцу подотчетного им района. И дебошира успокоят, и наркомана присмирят, при этом всегда действуя в рамках закона, не нарушая конституцион­ных прав граждан.

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]