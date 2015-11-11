​Главное – результат

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Максут ИРЖАНОВ

В работе совещания приняли участие министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, президент Национального олимпийского комитета Тимур Кулибаев, депутат Мажилиса Парламента Майра Айсина, представители Администрации Президента, заместители акимов областей, Астаны и Алматы, руководители федераций по видам спорта, начальники областных управлений спорта, тренеры.

Главный вопрос касался хода подготовки национальных сборных к ХХХI летним Олимпийским и XV Паралимпийским играм 2016 года, которые пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия), II зимним Юношеским Олимпийским играм 2016 года в Лиллехаммере (Норвегия), а также новой модели финансирования спортивной отрасли.

Открывая совещание, министр отметил, что Казахстан уже зарекомендовал себя как спортивная держава, способная конкурировать на международной арене, и мы ждем от наших спортсменов новых достижений.

– Поэтому мы и собрались сегодня совместно с Национальным олимпийским комитетом, чтобы обсудить вопросы подготовки наших спортсменов к главному старту четырехлетия, – сказал он.

По основному вопросу с докладом выступил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Ильсияр Канагатов. Отметив, что до начала Олимпийских игр осталось 268 дней, он обратил внимание присутствующих на необходимость повышения качества подготовки отечественных атлетов к главным летним стартам четырехлетия, создания хороших условий для тренировок, медико-биологического обеспечения и полноценного питания.

– При подготовке к Олимпиаде, – сказал Е. Канагатов, – нами были проанализированы выступления наших лучших спортсменов, а также лучших атлетов мира – главных конкурентов казахстанцев на будущей Олимпиаде, сформированы команды по видам спорта. В их штат включены более 500 спортсменов, которые претендуют на место в олимпийской сборной республики. В общей сложности планируется завоевать 110 лицензий в 25 видах спорта (в Лондоне у нас было 105 лицензий по 20 видам спорта).

Он также подчеркнул, что конкурентоспособность за место в сборной страны по сравнению с предыдущим предолимпийским сезоном выросла в несколько раз. Больше всех лицензий пока завоевано спортсменами Южно-Казахстанской области – 11, чуть меньше у Астаны и Алматы.

Выступление основного докладчика дополнили главные тренеры по видам спорта Вячеслав Сокирко (легкая атлетика), Олег Вагизов (плавание), Александр Батяйкин (лыжные гонки), генеральный секретарь Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Анатолий Волоха, исполнительный директор Национального паралимпийского комитета Ерлан Сулейменов, заместитель акима Южно-Казахстанской области Сакен Каныбеков, директор НИИ биологических наук Сериккали Маженов. Они проинформировали участников совещания о новых методиках подготовки спортсменов к Олимпийским играм, индивидуальном подходе к каждому из них.

В каждом виде спорта есть свои лидеры, которые могут завоевать для страны медали любого достоинства. В первую очередь назывались имена Ольги Рыпаковой и Дмитрия Баландина. Несомненно, особые надежды возлагаются на боксеров, борцов, но, как отмечалось при этом, смогут «выстрелить» и другие спортсмены.

Президент НОК РК Тимур Кулибаев отметил, что подготовку спортсменов к Олимпийским играм необходимо поставить на самый высокий уровень. «Важно скоординировать усилия всех федераций по видам спорта, акиматов областей, областных управлений спорта, тренеров и вместе работать на результат», – подчеркнул он.

По вопросу, касающемуся новой модели финансирования спортивной отрасли, выступил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКиС РК Аскар Есимов. Работа совещания завершилась принятием протокольного решения.

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