Как отмечалось на конференции, несмотря на активное развитие современной медицины и, в частности, новейших методов лечения бесплодия, проблемы, связанные с репродуктивным здоровьем мужчин и женщин, остаются актуальными. По статистике, в Казахстане ежегодно заключается в среднем 150–160 тыс. браков. Если эту цифру перевести в иную плос­кость, то получится, что ежегодно число бесплодных браков пополняется примерно на 20 тыс. Другими словами, почти 15% супружеских пар имеют проблемы с деторождением.

О путях решения этой важной медико-социальной задачи говорили на форуме главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РК, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Кудайбергенов, директор по стратегическому развитию «ИНВИТРО-Казахстан» Райхан Мамырова, академик РАН, главный акушер-гинеколог Нацио­нального медико-хирургического центра им. Н. Пирогова Евгений Кира.

– Одна из серьезных причин, вызывающих бесплодие, – это аборты, которые, как правило, приводят к различным патологиям и, как следствие, к бесплодному браку, – считает президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины профессор Вячеслав Локшин. – Как показывает статистика, сегодня в Казахстане в год делается более 17 тысяч абортов! И хотя в целом динамика их снижения положительная, ситуация все еще остается тревожной.

Бесплодие вызывает и ряд других причин. Например, ожирение. Почти у каждой третьей слишком полной женщины возникают проб­лемы, связанные с деторождением.

Еще одна глобальная проблема – инфекции в гинекологии. ВОЗ с тревогой отмечает, что ведущие мировые фармацевтические компании практически прекратили производство новых лекарственных препаратов, направленных на борьбу с инфекциями. А многие ныне используемые антибиотики становятся неэффективными. Такая ситуация связана во многом с тем, что врачи стали необоснованно назначать их, что привело к привыканию. Поэтому ВОЗ готова финансировать программы по разработке новых антибиотиков.

На конференции было отмечено: в прошлом году казахстанскими репродуктологами было сделано более 6 тыс. программ ВРТ. Часть из них оплачивается за счет средств республиканского бюджета – с 2010 года лечение пациентов с бесплодием методами ВРТ включено в госпрограмму. Только за последние пять лет было профинансировано около 3 000 программ ВРТ. Благодаря бюджетным программам в стране за последние пять лет родилось около 1 000 детей. Всего в Казахстане растут 12 тыс. малышей «из пробирки».

Хотя их могло бы быть и больше, считают специалисты. Законодательная база Казахстана позволяет применять программы, имеющиеся в других странах. Но порой сами женщины создают себе проб­лемы с рождением ребенка. Сегодня на чашах весов – карьера женщины и семья, и зачастую первая побеждает. В результате лишь к 40 годам женщина решает завести ребенка, уповая на помощь ВРТ. Но, по данным Европейской ассоциации репродуктологов, если женщине больше 44 лет, эффективность использования таких программ приближается к нулю. Другими словами, попытка родить ребенка с возрастом снижается в геометрической прогрессии.

Хотя наука не стоит на месте, в некоторых странах делаются попытки креоконсервировать (то есть замораживать) половые клетки как мужчин, так и женщин, чтобы в более старшем возрасте они могли завести детей. Но пока человечество лишь слегка приоткрывает тайны зарождения жизни, многое науке еще неизвестно.

На сегодня уровень развития ВРТ в Казахстане соответствует лучшим европейским стандартам, считают участники конференции. Клиники ЭКО ничем не отличаются, а по некоторым аспектам даже превосходят европейские. Это отметила и академик РАН, директор российского Института клинической эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Галина Мельниченко.

– Меня поразила колоссальная работа репродуктологов Казахстана, очень многим вещам у них можно поучиться: хорошие техники и врачебный подход, поэтому мы постоянно обмениваемся научными данными, – сказала она. – Проблема бесплодия актуальна во всем мире. В России над этой проблемой работают наш центр и несколько институтов. В ближайшее время мы открываем Институт репродуктивной эндокринологии. Поскольку бесплодие нередко связано с нарушениями работы эндокринной системы. Должна признать, что казахские исследователи в чем-то даже обогнали россиян. Например, в ликвидации йодного дефицита. Это, бесспорно, колоссальное достижение и с медицинских, и с экономических позиций. Казахстан уделяет большое внимание профилактике сахарного диабета. Мы также обратили внимание, что на ваших улицах людей с избыточным весом достаточно мало. Думаю, Казахстан имеет все возможности победить и такую проблему, как бесплодие.