​Главное – сохранить спокойствие

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Камиля МУГАЛОВА, первый заместитель председателя Жаксынского районного филиала партии «Нур Отан», Акмолинская область

Мораторий, объявленный Президентом, его предложение в течение года вести разъяснительную работу по поправкам в Земельный кодекс республики, безусловно, найдет широкую поддержку у населения. В то же время казахстанцам, а не лжепатриотам, которые ищут иголку в стоге сена, чтобы посеять раздор, необходимо понять, что шаги, предпринимаемые нашим государством для подъема экономики, важны.

Земля должна работать на экономику страны, на ее будущее. Со временем запасы нефти будут исчерпаны, а земля должна превратиться в цветущие сады, хлебные нивы, в благоустроенные, красивые населенные пункты. Это могут и должны сделать казахстанцы, став Обществом Всеобщего Труда. Поэтому обращение Президента сохранить мир, согласие, уважение друг к другу, созидательный труд – составная часть Патриотического акта «Мәңгілік Ел», принятого на XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Я знаю и верю, что казахстанцы – жители Великой степи – не дадут расшатать единство многонационального Казахстана. Мы будем следовать стратегическому курсу, предложенному нашим Елбасы. У нас единая цель, единые интересы, единое будущее – процветающий независимый Казахстан.

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