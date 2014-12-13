Свежий выпуск Главное – социальное самочувствие

В ходе встречи были обсуждены основные направления деятельности компании в Казахстане.



Глава государства отметил позитивные результаты работы «АрселорМиттал».



– В целом благодаря повышению цен на выпускаемую компанией продукцию наблюдается улучшение показателей, рост прибыли. Остается прежней основная стратегическая задача – увеличение производства стали до 6 миллионов тонн, – сказал Нурсултан Назарбаев.



Президент Казахстана также обратил внимание на важность обеспечения благоприятных социальных условий для работников, занятых в компании.



– Сейчас самое главное – социальное самочувствие тех, кто работает на производстве. С темиртаускими металлургами и карагандинскими шахтерами у меня особые отношения. Поэтому в случаях, когда сокращаются рабочие места и не выплачивается заработная плата, они напрямую обращаются ко мне, – подчеркнул Глава государства.



Председатель и главный исполнительный директор сообщил, что компания продолжает развивать производство, наращивая инвестиции.



– В последние четыре года, несмот­ря на нестабильность в мировой экономике, деятельность «АрселорМиттал Темиртау» постоянно расширялась, и мы инвестировали в среднем в год от 350 до 400 миллионов долларов. Мы продолжали улучшать и расширять производство в доменных печах и на центральном заводе, – сказал Л. Миттал.



В завершение была отмечена важная роль компании в экономике страны и необходимость ее активного участия во второй пятилетке программы индустриально-инновационного развития, сообщила пресс-служба Президента.