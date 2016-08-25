​Главное условие эффективности правосудия

В свою очередь эффективность судебной системы напрямую зависит от качества отправления правосудия, что возможно только при высоком профессионализме судьи, на которого возложены властные полномочия.

В соответствии со статьей 76 Конституции судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров.

Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» предусматривает, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела с соблюдением всех требований закона и справедливости компетентным, независимым и беспристрастным судом. Справедливое, объективное и независимое правосудие может обеспечить судья честный, компетентный, профессионально подготовленный, умеющий свободно ориентироваться в действующем законодательстве, в тенденциях развития судебной практики, владеющий современными технологиями работы с правовой информацией.

Судью как профессионала характеризуют чувство повышенной ответственности за последствия действий, глубокое понимание важности своей деятельности перед обществом и государством и готовность брать на себя ответственность. Все эти черты характера вырабатываются на основе высоких моральных личностных качеств, соответствующих объективным требованиям его профессии. Это – тактичность и вежливость, внимательность и сдержанность, умение ориентироваться даже в самых непростых ситуациях, отлично разбираться в людях, быть внимательным к мелочам.

Сегодняшние общие требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи, предусмотренные в Конституционном законе «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», гарантируют осуществление судейской деятельности специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Речь идет о высоких морально-нравственных качествах, безупречной репутации. Необходимо также не менее 5 лет стажа работы в качестве секретаря судебного заседания, консультанта (помощника) судьи, прокурора, адвоката либо не менее 10 лет стажа работы по юридической специальности, успешное прохождение годичной стажировки в суде с отрывом от основного места работы. После чего – получение положительного заключения пленарного заседания, прохождения полиграфического исследования.

Уже став судьей, пройдя жесткий отбор, необходимо и дальше постоянно работать над повышением своего профессионализма.

Изменениями от 4 декабря 2015 года, внесенными в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», введено такое понятие, как оценка профессиональной деятельности судьи. Она проводится квалификационной комиссией судебного жюри в целях улучшения качественного состава судейского корпуса, оценки и стимулирования профессиональной квалификации, повышения ответственности за укрепление законности при рассмотрении дел, охраны прав граждан и интересов общества.

Такая оценка впервые проводится по результатам одного года работы в должности судьи. Если профессиональная деятельность судьи признана квалификационной комиссией судебного жюри неудовлетворительной, то по представлению председателя Верховного суда рассматривается вопрос об освобождении его от занимаемой должности и о внесении соответствующей рекомендации Президенту. Представляется, что эта норма в законодательстве достаточно прогрессивна, поскольку год работы в коллективе позволит оценить черты личности и характера человека, его интеллектуальные и аналитические способности, отношение к работе, устойчивость к стрессам и так далее.

В последующем оценка профессиональной деятельности судьи будет проводиться каждые 5 лет, а также при участии в конкурсе на должности судьи вышестоящей инстанции, председателя суда и председателя судебной коллегии.

Повышение профессиональных знаний служителей Фемиды – это непрерывный процесс, который никогда не будет завершен. И такие инструменты обучения молодых судей практическим навыкам, как наставничество и менторство для вновь назначенных судей в первый год работы, сегодня особенно актуальны. Безусловно, способствуют повышению качества и эффективности работы судов проводимые судьями Верховного суда видеолекции на актуальные темы правоприменения, а также аналитический информационный сервис «Форум «Талдау».

Весьма эффективными и полезными как для опытных, так и молодых служителей Фемиды можно назвать проводимые региональные семинары с непосредственным участием действующих судей и судей в отставке, представителей заинтересованных ведомств и организаций, ученых-правоведов с предварительным изучением проблем, возникающих в правоприменительной практике. По результатам активного обсуждения некоторых практических вопросов формируются новые подходы к толкованию тех или иных правовых ситуаций, вырабатываются рекомендации в целях совершенствования законодательства. Такая форма живого общения между судьями способствует улучшению качества отправления правосудия, эффективной адаптации молодых судей, приобретению ими определенных навыков работы, созданию положительного морально-психологического климата в судейском корпусе.

Сегодня есть все основания говорить о том, что судебная система стала более надежной, максимально открытой перед обществом, прозрачной и доступной. Авторитет судебной власти зависит от самих служителей Фемиды, поэтому заповеди мудреца Сократа «учтиво слушать, мудро отвечать, трезво размышлять и беспристрастно решать» актуальны всегда. Чтобы судья мог следовать этим заповедям древнейшего философа, он должен как минимум обладать соответствующими качествами, при этом, естественно, специальными знаниями, определенным жизненным и практическим опытом юридической работы.