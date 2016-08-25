​Главное условие эффективности правосудия

Сара Жармухамбетова, судья Верховного суда РК

В свою очередь эффективность судебной системы напрямую зависит от качества отправления правосудия, что возможно только при высоком профессионализме судьи, на которого возложены властные полномочия.

В соответствии со статьей 76 Конституции судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров.

Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» предусматривает, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела с соблюдением всех требований закона и справедливости компетентным, независимым и беспристрастным судом. Справедливое, объективное и независимое правосудие может обеспечить судья честный, компетентный, профессионально подготовленный, умеющий свободно ориентироваться в действующем законодательстве, в тенденциях развития судебной практики, владеющий современными технологиями работы с правовой информацией.

Судью как профессионала характеризуют чувство повышенной ответственности за последствия действий, глубокое понимание важности своей деятельности перед обществом и государством и готовность брать на себя ответственность. Все эти черты характера вырабатываются на основе высоких моральных личностных качеств, соответствующих объективным требованиям его профессии. Это – тактичность и вежливость, внимательность и сдержанность, умение ориентироваться даже в самых непростых ситуациях, отлично разбираться в людях, быть внимательным к мелочам.

Сегодняшние общие требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи, предусмотренные в Конституционном законе «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», гарантируют осуществление судейской деятельности специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Речь идет о высоких морально-нравственных качествах, безупречной репутации. Необходимо также не менее 5 лет стажа работы в качестве секретаря судебного заседания, консультанта (помощника) судьи, прокурора, адвоката либо не менее 10 лет стажа работы по юридической специальности, успешное прохождение годичной стажировки в суде с отрывом от основного места работы. После чего – получение положительного заключения пленарного заседания, прохождения полиграфического исследования.

Уже став судьей, пройдя жесткий отбор, необходимо и дальше постоянно работать над повышением своего профессионализма.

Изменениями от 4 декабря 2015 года, внесенными в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», введено такое понятие, как оценка профессиональной деятельности судьи. Она проводится квалификационной комиссией судебного жюри в целях улучшения качественного состава судейского корпуса, оценки и стимулирования профессиональной квалификации, повышения ответственности за укрепление законности при рассмотрении дел, охраны прав граждан и интересов общества.

Такая оценка впервые проводится по результатам одного года работы в должности судьи. Если профессиональная деятельность судьи признана квалификационной комиссией судебного жюри неудовлетворительной, то по представлению председателя Верховного суда рассматривается вопрос об освобождении его от занимаемой должности и о внесении соответствующей рекомендации Президенту. Представляется, что эта норма в законодательстве достаточно прогрессивна, поскольку год работы в коллективе позволит оценить черты личности и характера человека, его интеллектуальные и аналитические способности, отношение к работе, устойчивость к стрессам и так далее.

В последующем оценка профессиональной деятельности судьи будет проводиться каждые 5 лет, а также при участии в конкурсе на должности судьи вышестоящей инстанции, председателя суда и председателя судебной коллегии.

Повышение профессиональных знаний служителей Фемиды – это непрерывный процесс, который никогда не будет завершен. И такие инструменты обучения молодых судей практическим навыкам, как наставничество и менторство для вновь назначенных судей в первый год работы, сегодня особенно актуальны. Безусловно, способствуют повышению качества и эффективности работы судов проводимые судьями Верховного суда видеолекции на актуальные темы правоприменения, а также аналитический информационный сервис «Форум «Талдау».

Весьма эффективными и полезными как для опытных, так и молодых служителей Фемиды можно назвать проводимые региональные семинары с непосредственным участием действующих судей и судей в отставке, представителей заинтересованных ведомств и организаций, ученых-правоведов с предварительным изучением проблем, возникающих в правоприменительной практике. По результатам активного обсуждения некоторых практических вопросов формируются новые подходы к толкованию тех или иных правовых ситуаций, вырабатываются рекомендации в целях совершенствования законодательства. Такая форма живого общения между судьями способствует улучшению качества отправления правосудия, эффективной адаптации молодых судей, приобретению ими определенных навыков работы, созданию положительного морально-психологического климата в судейском корпусе.

Сегодня есть все основания говорить о том, что судебная система стала более надежной, максимально открытой перед обществом, прозрачной и доступной. Авторитет судебной власти зависит от самих служителей Фемиды, поэтому заповеди мудреца Сократа «учтиво слушать, мудро отвечать, трезво размышлять и беспристрастно решать» актуальны всегда. Чтобы судья мог следовать этим заповедям древнейшего философа, он должен как минимум обладать соответствующими качествами, при этом, естественно, специальными знаниями, определенным жизненным и практическим опытом юридической работы. 

Популярное

Все
Казахстанцы завоевали 16 медалей на ЧА по боксу в Узбекистане
Казахстан направил гуманитарную помощь Ирану
Токаев поблагодарил жителей Туркестана после неформального саммита ОТГ
Мировые лидеры поздравляют Токаева с днем рождения
Балкон загорелся в многоэтажке Актобе
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Подростка с признаками горной болезни эвакуировали в Алматы
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечают в Казахстане
Спецавтобусы запустят к месту проведения фестиваля с участием мировых звезд в Астане
Лодочник едва не утонул на Самаркандском водохранилище в Темиртау
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Незаконную добычу и перевозку инертных материалов пресекли в области Жетісу
PGL Astana 2026: международный турнир за два дня посетили почти 16 тысяч зрителей
Масштабный технологический фестиваль для сельских школьников впервые прошел в области Абай
Стало плохо в горах: пожилого туриста экстренно эвакуировали в Алматы
Поклонники Димаша из пяти стран Латинской Америки представили совместный музыкальный проект
Разработал ИИ- систему для диагностики рака: казахстанского школьника наградили в США
Токаев переговорил по телефону с лидерами ряда государств
Леонид Млечин: Стиль Токаева: умение прямо и открыто говорить о трудностях и угрозах, не приукрашивая реальность и не давая пустых обещаний
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
День матерей отмечают в Казахстане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Умные очки для слабовидящих
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]