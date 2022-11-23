Главное – верить в себя

Несмотря на травму позвоночника и ограниченные возможности, гражданский активист Богдан Джепка многие годы занимается общественной работой. Долгое время он был внештатным советником акима Турксибского района мегаполиса, а теперь стал членом Общественного совета Алматы.

– Богдан, как в городе сейчас решается вопрос по обеспечению безбарьерной среды?

– В Алматы насчитывается 54 тысячи людей с ограниченными возможностями разных групп инвалидности. Исходя из собственного опыта, должен признать: сегодня стало гораздо легче передвигаться на коляске по городу, чем, скажем, пять лет назад. Кстати, меня в качестве эксперта уже привлекли к составлению Плана развития Алматы на 2025–2030 годы.

По вопросам инклюзии мы работали совместно с группой специалистов, представляющих различные сферы жизнедеятельности города. Если наши наработки будут в конечном итоге выполнены, то, думаю, мы увидим большие позитивные перемены, которые существенно облегчат жизнь людей с ограниченными возможностями в мегаполисе. Существующие строительные нормы касательно доступа к зданиям и другой соответствующей инфраструктуре в большинстве своем не выполняются застройщиками. И активистам приходится добиваться их реализации.

– Какие вопросы обсуждаются и находят свое решение в Общественном совете города?

– Недавно я участвовал в работе «круглого стола» по медико-социальной экспертизе, где ознакомился с многочисленными жалобами инвалидов, касающимися в том числе перевода с одной группы инвалидности в другую. Эти и другие вопросы были собраны, проанализированы и систематизированы нами по всем группам инвалидности. Теперь мы готовим предложения в Министерство труда и социальной защиты населения. Надеюсь, что нас услышат.

Отрадно, что акимат Алматы уделяет пристальное внимание вопросам инклюзии, улучшению санаторно-курортного лечения. Запущен цех по ремонту инвалидных колясок. Принято решение увеличить количество коррекционных классов и квалифицированных тьюторов-наставников для работы с особенными детьми.

Следует отметить, что в пос­ледние годы в Алматы на 20% возросло количество детей с инвалидностью. Дело в том, что их родители стремятся попасть в большой город, где уровень квалифицированной помощи на порядок выше, чем в регионах. Естественно, наблюдается перегрузка в поликлиниках, появляется дефицит медицинских кадров, оказывающих помощь именно этой категории взрос­лых и детей.

– Не секрет, что среди людей с ограниченными возможностями мало граж­данских активистов, они предпочитают не выделяться. Видимо, считают, что один человек ничего не сможет решить, хотя ваш пример говорит об обратном…

– Надеюсь, что своей гражданской позицией и неравнодушием я подаю пример другим. На каж­дой встрече я призываю ребят не лениться и хотя бы просто выходить на прогулку, чтобы их видели на улицах. Когда мы отстаиваем права, нам говорят: «А где ваши 54 000 горожан?!» Поэтому важен голос каждого человека с ограниченными возможностями, тогда и будет другое отношение.

Порой слышишь, что человеку с инвалидностью отказали в санаторно-курортном лечении, но он не хочет писать жалобу. Приходится убеждать, что его права прописаны в законе, который чиновник обязан исполнять.

Недавно ко мне обратилась с жалобой мама ребенка с ментальными нарушениями. По ее словам, этих детей не обслуживало инватакси, в городе не хватает коррекционных классов. Действительно, согласно Приказу № 859 право на услуги инватакси имеют дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Эту активную маму я пригласил в рабочую группу, и она включилась в общественную деятельность. Сегодня она имеет статус эксперта и на каждой встрече благодарит за то, что мы дали ей возможность участвовать в процессе принятия решений.

По итогам нашей работы руководство города одобрило выделение еще 50 инватакси в дополнение к уже имеющимся 50 машинам. Разработан специальный стандарт, и этим детям будут обеспечены две бесплатные поездки в день на жизненно важные реабилитационные процедуры.

– Ваше мнение о портале социальных закупок?

– О его несовершенстве было сказано немало. Надо признать, что до сих пор его не привели в нормальное рабочее состояние. Каждый раз меняются правила. К примеру, недавно я заказал санитарный стул, его привезли с Уральска. Вскрываю упаковку и вижу, что он бракованный. На мою жалобу отвечают, что все претензии надо направлять через «Казпочту», а бракованный товар отправить назад за свой счет. К сожалению, сейчас никто не несет ответственности за товар, который отправили человеку с инвалиднос­тью. Это просто бизнес.

Второе. Все цены, даже на лекарства, не говоря о других необходимых средствах, выше, чем в аптеках. Об этой проблеме мы постоянно говорим, но курирующее министерство не несет никакой ответственности за это. Одна из немаловажных проблем состоит в том, что незрячие люди не могут работать на этом портале, так как он не адаптирован под их потребности.

Недавно депутат Сената Ляззат Калтаева от имени всех людей с ограниченными возможностями направила запрос в Правительство о существенном повышении пособия, так как государство не делало этого с начала 90-х годов прошлого столетия! Надеемся, что коэффициент, по которому начисляют эти пособия, повысится.

Мы не просим чего-то сверхъестественного, мы хотим, чтобы наши права исполнялись. Я верю в строительство Справедливого Казахстана. И верю, что в Алматы наконец построят современный реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями.