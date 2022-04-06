Создание общественных советов при госорганах стало большим шагом на пути к обеспечению прозрачности принимаемых в стране решений и возможностей для казахстанцев влиять на позицию власти. Важность активизации этой работы отмечена и в Послании Президента народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». О том, насколько эффективно сегодня работают общественные советы, наш очередной Эксперт-совет.

Цели и задачи ОС

Гульбара Султанова, заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития

Общественные советы в качест­ве консультативно-совещательного и наблюдательного органа были созданы во исполнение 99-го шага Плана нации «100 конкретных шагов». Сегодня ОС функционируют в министерствах, органах, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту, структурах местного государственного управления, субъектах квазигоссектора.

Основной целью их работы является выражение мнения граж­данского общества по общественно значимым вопросам, а также общественный контроль и обеспечение прозрачности деятельности госорганов и субъектов квазигоссектора.

На сегодня в республике работают 253 общественных совета, из них 22 – при центральных государственных органах, 218 – на региональном уровне в областях, районах, городах, 13 – в субъектах квазигоссектора.

Советами ежегодно заслушиваются отчеты более 200 акимов различных уровней, 20 руководителей центральных и около 200 местных государственных органов. Проведено свыше 1 000 исследований по общественно значимым вопросам соответствующей сферы или региона. На слушаниях обсуждены около 3 тыс. вопросов, касающихся водоснабжения, ЖКХ, медицины, образования, социальной сферы. Членами советов рассмотрено более 20 тыс. проектов нормативных правовых актов.

В деятельности общественных советов гражданское общество принимает непосредственное участие, общественники составляют не менее 2⁄3 части от общего числа членов ОС.

В качестве уполномоченного органа по вопросам деятельности общественных советов Министерство информации и общественного развития осуществляет их координацию и методическое сопровождение.

Одно из полномочий МИОР касается подготовки ежегодного Нацио­нального доклада о деятельности общественных советов для Главы государства. Документ содержит анализ состояния и перспективы развития этого института.

Согласно этим данным, наибольшую активность в работе проявляют общественные советы Министерства здравоохранения, органов внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, городов Алматы и Шымкента, Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областей.

Что касается состава советов, то представители государственного органа назначаются решением соответствующей структуры, представители гражданского общества избираются на конкурсной основе: это могут быть сотрудники некоммерческих организаций и просто рядовые граждане.

Хочу отметить, что, несмотря на ряд положительных результатов работы, деятельность и качественный состав советов нередко вызывают критику со стороны населения. В этой связи в целях методического сопровождения министерством подготовлены соответствующие рекомендации. Они направлены советам для руководства и применения в работе.

Глава государства в Послании народу Казахстана от 16 марта отметил необходимость пересмотреть и обновить качественный состав советов. Во исполнение этих поручений министерство старается максимально привлекать представителей конструктивной оппозиции, НПО, гражданских активистов, журналистов, блогеров и минимизировать государственное участие.

Помимо этого нами проводится анализ по новым третьим составам советов, где уже завершены процедуры конкурсного отбора. Итоги исследования показывают, что участие государства в ряде общественных советов минимизируется. Так, к примеру, составы общественных советов Северо-Казахстанской, Павлодарской областей состоят только из представителей гражданского общества.

В составах общественного совета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности участие госоргана составляет всего 8%. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов данная структура на 93% состоит из представителей гражданского общества.

Как я раньше отмечала, по своему статусу общественные советы являются консультативно-совещательным органом, поэтому их решения имеют рекомендательный характер. Но эти рекомендации обязательны для рассмотрения и государственными органами, и органами местной исполнительной власти, и субъек­тами квазигоссектора.

На законодательном уровне регламентированы обязанности руководителей этих структур, которые после получения рекомендаций общественных советов должны принимать соответствую­щие меры и в течение месяца направлять мотивированные ответы по их исполнению. Исключение составляют рекомендации общественных советов, которые приняты после рассмотрения проектов бюджетов, ответы на них госорганы должны направить в течение 10 рабочих дней.

В своем Послании народу Глава государства инициировал создание нового института «Ұлттық құрылтай». Конечно, мы глубоко поддерживаем инициативу Главы государства и приложим все усилия для активизации этой работы. Национальный курултай будет представлять интересы всего казахстанского народа, единой нации, которая стремится построить новый Казахстан.

И безусловно, в данном институте должны быть аккумулированы представители различных слоев населения, объединенные общими целями, амбициями, стремлением разрешать социально значимые проблемы общества. Создание Национального курултая в качестве объединяющего народного органа положительно повлияет на дальнейшее развитие и активизацию казахстанского общества в управлении делами государства.

При этом включение и внедрение членов общественных советов в состав Национального курултая придаст особый импульс их значимости, занимаемой роли в казахстанском обществе, повышению доверия граждан.

Рост гражданской активности

Гулназ Касимова, старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований

при Президенте РК

Результативность политических реформ, предложенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, во многом зависит от активного вовлечения граж­данского общества в разработку конкретных механизмов их реализации.

Сегодня гражданское общество достаточно неоднородно и не всегда обладает широкой возможностью импакта на локальную и национальную политику. Сохраняю­щееся недоверие к государственным организациям как следствие негативного опыта, политизация публичной сферы способствуют демобилизации населения и уходу от общественной деятельности.

Так, после активного развития общественных движений в перестроечный период в стране отмечался некоторый спад активности. Далее: если в 2008–2010 годах Индекс гражданской активности (CSI) в Казахстане был равен 46,9, то в 2019-м показатель снизился и составил 27,5. Негативным следствием такой тенденции стало отсутствие благоприятных условий для развития гражданской активности.

Формы гражданской активности в стране стремительно трансформируются. По данным МИОР РК на 1 ноября 2020 года, количест­во зарегистрированных общест­венных организаций на сайте qazvolunteer.kz возросло в три раза – до 1 136, количество проектов с вовлечением волонтеров – до 870. За это время 44 359 граждан зарегистрировались на сайте в качестве волонтеров.

Озвученная Президентом Касым-Жомартом Токаевым инициа­тива создания нового института «Ұлттық құрылтай» позволит расширить каналы для гражданского участия. Кроме того, новый институт позволит нивелировать тенденцию снижения гражданской активности.

Включение представителей общественности, экспертов в обсуждение и принятие решений по различным вопросам дает понимание, что мы вместе строим «Новый Казахстан». Это совместная работа государства и общественности по выработке наиболее эффективной модели развития страны.

Голос народа

Асхат Асылбеков, общественный и профсоюзный деятель

Надо понимать, что гражданское общество в Казахстане долгие годы находилось под контро­лем власти. Общества ветеранов войны, инвалидов, защитников животных, национальные культурные объединения и прочие организации позволяли себе в случае необходимости лишь апеллировать к народу и получать поддержку собственных решений.

Общественные советы поя­вились после принятия соот­ветствую­щего закона в нояб­ре 2015 года. Думаю, причиной послужило понимание ситуации на местах, где акимы превратились в удельных князей, возглавляли партию власти и не имели над собой серьезного контроля.

Местные маслихаты тоже не представляли интересы народа и были фактически полностью подконтрольны акиму. За долгие годы они потеряли свой авторитет. Вместо обсуждения и критического анализа актуальных проблем заседания данных представительских структур нередко превращались в оперативное голосование «за».

Нужен был общественный орган, который смог бы сделать прозрачным процесс принятия решений государственными структурами. Первые общественные советы появились в феврале 2016 года и в редких случаях дали возможность попасть в их состав независимым представителям гражданского общества.

Но тем не менее был создан прецедент, когда народ напрямую мог выразить свое мнение. И зачастую это мнение не совпадало с мнением акимата. Благодаря принципиальным членам ОС стали подниматься вопросы контроля выделения земельных участков под строительство, незаконной вырубки деревьев, защиты памятников истории и архитектуры. Особенно острыми были вопросы деятельности КСК, общественного транспорта и защиты животных. В Алматы, где я был членом первого состава ОС, мы с коллегой Анной Данилиной долгое время «воевали» против платной тротуарной парковки.

В лице ОС появился народный контроль, который изначально стал сильно раздражать местные власти. Я бы назвал их вторым фильтром после маслихата. Поэтому во многих областях акиматы сразу же предприняли попытку контролировать избрание или назначение членов ОС.

Состав общественного совета формируется на заседании комиссии, которая тоже избирается. Но с самого начала акиматы стали проталкивать туда лояльных представителей.

В результате вышло так, что в реалии работа общественных советов превратилась в формальность. Не знаю как в министерствах и ведомствах, но акиматы победили. При этом пока что общественные советы являются единственным органом, где беспартийный граж­данин может проявить свою общественную позицию.

Согласно закону, общественный совет имеет право участвовать в обсуждении всех бюджетов и иных нормативных актов местной власти, любого документа, принимаемого маслихатом, отчетов о достижении целевых индикаторов, в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, за некоторым исключением. Также члены ОС занимаются рассмотрением обращений физических и юридических лиц, в том числе по вопросам совершенствования государственного управления и повышению прозрачности этой работы, включая соблюдение норм служебной этики госслужащих.

Важным моментом является право ОС на разработку и внесение в государственные органы предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан. Самое главное – это осуществление общественного контроля в формах, предусмотренных законодательством об ОС.

Но в реальности количество принятых маслихатами документов отличается от количества спущенных в общественный совет для согласования. И очень важным фактором является регламент работы совета. В первом составе ОС Алматы этот вопрос подняли после того, когда узнали, что бюджет города был одобрен одной из комиссий совета без ознакомления всех его членов с документом. Необходимо, чтобы важные вопросы вроде бюджета региона рассматривались и одобрялись всем составом общественного совета, а не одной комиссией по финансам.

Сила и авторитет у общественных советов и нового института «Ұлттық құрылтай» появятся тогда, когда их решения будут обязательными для местной и центральной власти. Народный контроль необходим, но не надо это превращать в имитацию демократии. Народу не важна форма, важно содержание.

Надеюсь, что инициативы Главы государства дополнятся предложениями общества и депутаты внесут в законы значительно больше поправок, чем сказано в Послании.

Сопричастность и единство

Шерзод Пулатов, общественный деятель, член ОС МИД РК, председатель столичного узбекского этнокультурного центра

Я хочу жить в обществе, где граждане с высокой культурой и высокими же морально-этическими качествами создают вместе с государством правовые взаимоотношения на основе принципов единства и сопричастности. Являясь членом общественного совета при Министерстве иностранных дел, на своем опыте могу сказать, что представление интересов граж­данского общества и учет нашего мнения при принятии решений, развитие взаимодействия между общественностью и государством, организация общественного контроля и обеспечение прозрачности деятельности госорганов сегодня демонстрируют нам высокую роль общественных советов.

В соответствии с законом общест­венные советы всех уровней и их составы формируются рабочими группами, а ее руководитель избирается путем голосования из числа членов рабочей группы, представляющих граж­данское общество. Для примера: буквально на днях мы приняли участие в заседании по отбору кандидатов рабочей группы по формированию общественного совета в сфере информации и общественного развития. В ходе заседания, на котором присутствовал министр информации и общественного развития Аскар Умаров, был определен состав рабочей группы.

В нее вошли компетентные представители гражданского общества, и коллеги большинством голосов избрали меня руководителем данной рабочей группы. По итогам заседания мы путем открытого голосования определили количественный сос­тав избираемого общественного совета в количестве 30 человек. Также рабочая группа определила необходимые критерии для конкурсного отбора кандидатов в члены общественного совета, с которыми можно ознакомиться на сайте данного ведомства.

Бытуют мнения, что общественные советы дублируют дея­тельность маслихатов. Здесь хочу отметить, что маслихат – это выборный орган, а общест­венный совет – консультативно-совещательный. К примеру, маслихаты утверждают уже сформированный бюджет, а общественные советы обсуждают и дают свои рекомендации на этапе проекта.

Касательно нового института «Ұлттық құрылтай» хочу сказать, что актуальность его создания, безусловно, имеется, и я, наверное, соглашусь с мнениями коллег, что эта инициатива, озвученная Президентом Касым-Жомартом Токаевым, в первую очередь поз­волит усилить и расширить каналы для гражданского участия.

Также полагаю, что новый институт позволит активизировать общественность. Включение представителей гражданского общест­ва, экспертов в обсуждение и принятие решений по различным вопросам демонстрирует сопричастность общества к построе­нию нового Казахстана. Только будучи вместе, единым народом, не оставаясь в стороне и внося свой посильный вклад, мы сможем достичь всех поставленных целей и построить такую модель, которая будет служить примером для всего мирового сообщества.

Прозрачность для эффективности

Владислав Сергеев, председатель постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства

Я был членом общественного совета акимата Нур-Султана двух составов. На мой взгляд, это очень важный институт, который как раз и должен выполнять функцию представления интересов разных социальных групп. Очень важна сама процедура формирования состава общественных советов. На сегодня этот процесс регламентируется положением, где отражено, что рабочая группа в составе 9 человек формирует уже сам общественный совет, и дальше его состав утверждается на заседании маслихата.

На мой взгляд, если мы придаем такое большое значение данной общественной работе, то важна прозрачность соответствующего процесса. Мы давно используем в работе информационные технологии, и процесс формирования состава общественного совета можно тоже перевести в плоскость онлайн-голосования.

Сегодня же из-за регламента формирования состава ОС не всегда есть возможность включить в него представителей всех заинтересованных сторон, например, общественных лидеров жилых массивов столицы. В Нур-Султане сформировалась хорошая гражданская коалиция общест­венников, представляющих собственников жилья. Они переживают за общее дело и могли бы очень помочь в решении многих системных бытовых проблем и вопросов коммунального хозяйства.

В целом же создание общественных советов дало хороший импульс развитию гражданского общества. В столице работает около 3 тыс. общественных объе­динений. И как раз они в этих общественных советах увидели возможность представлять свои интересы и влиять на утверждение местных программ.

Поэтому очень важно говорить об эффективности этой работы, особенно в стремлении не потерять важную задачу общественного контроля в досужих разговорах о том, что все попытки все равно безрезультатны. Ведь создание таких структур дает самое главное – возможность участвовать в принятии важных для всех нас решений.

Одно дело – критиковать власть, и все мы любим это делать, особенно с развитием социальных сетей. А другое дело – вникать в процесс принятия решений или реализации тех или иных инициатив. Это раздвигает горизонты восприятия насущных проблем, заставляет участвовать в поиске решений, порой непростом, и, как следствие, повышает ответственность и акиматов, которые ощущают гражданский контроль, и самих граждан.