​Главное – выполнить долг

фото пресс-службы департамента по ЧС

В конце прошлого года в Кызылординской области проходила ежегодная республиканская акция «Қазіргі заман қаһарманы». Ее главными героями стали сотрудники органов внутренних дел, противопожарной службы и военнослужащие Национальной гвардии РК, совершившие в мирное время мужественные поступки. Среди них – командир отделения пожарной части № 19 ГУ «Служба пожаротушения и АСР ДЧС Павлодарской области» прапорщик противопожарной службы Расул Искаков.

…Строки наградного листа лаконичны. «Прапорщик Искаков Расул Сапарович в органах противопожарной службы служит с сентября 2005 года, в занимаемой должности – с января 2006 года. За этот период зарекомендовал себя с положительной стороны как грамотный, исполнительный и трудолюбивый сотрудник. Знает пожарную технику и пожарно-техническое вооружение. С усердием и добросовестностью относится к выполнению поставленных служебных задач. При тушении пожаров действует смело и решительно, проявляя при этом мужество и самоотверженность. В экстремальных ситуациях сохраняет самообладание, выдержку и выносливость. Грамотно руководит боевыми участками на пожарах, реально оценивает обстановку и правильно выбирает решающее направление, что приводит к быстрой локализации и ликвидации пожаров. Способен организовать личный состав на выполнение порученных заданий».

И далее без эмоций, по-военному, сообщается, что в 2012 году он награжден Почетной грамотой Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, а после – медалью «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» III степени.

А дело было так… 29 мая 2015 года в 12 часов 50 минут на телефон пункта связи пожарной части № 19 поступило сообщение о пожаре в поселке Щидерты. На место происшествия тут же выехал дежурный караул. Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что огонь в квартире на первом этаже двухэтажки уже локализован, жители эвакуированы. Расслабились немного – ситуация явно не тянула на критическую. Однако настроение мгновенно изменилось, когда спасатели почувствовали запах газа. И тут же увидели мужчину...

Он облил себя горючей жидкостью из бутылки, открыв прежде редуктор газового балона, и собирался взорвать себя, а заодно восьмиквартирный дом. Невооруженным глазом было видно, что мужчина сильно пьян, ожидать от него можно было чего угодно.

Дальше события разворачивались с невероятной скоростью. Начальник отделения полиции поселка Щидерты майор Руслан Маженов для разговора с хулиганом Алексеем Половинко подошел к открытому окну его квартиры. Тот, не внемля уговорам, продолжал угрожать взрывом. В руке у нетрезвого злопыхателя были спички. Все решали секунды. Но их хватило прапорщику Расулу Искакову. Он запрыгнул на подоконнник и схватил поджигателя за руку. В этот момент старшина противопожарной службы Жулдуз Шынбеков направил ручной пожарный ствол на Половинко и облил его водой. Потом несознательного гражданина вытащили через оконный проем на улицу и передали сотрудникам полиции.

Таким образом, благодаря решительным действиям прапорщика Искакова и старшины Шынбекова были предотвращены возможный взрыв и попытка суицида.

С Расулом Искаковым автор этих строк имел удовольствие познакомиться лично. И конечно же, первый мой к нему вопрос был таким: оценивал ли молодой прапорщик высокий риск взрыва, в результате которого мог погибнуть и виновник пожара, и он сам?

– Тогда я об этом не думал, – отвечает пожарный. – Действовал инстинктивно. Каждому человеку присуще чувство самосохранения, но у нас такая работа, где нужно действовать быстро и решительно, чтобы спасти людей. Возможно, со временем мы даже привыкаем к чувству опаснос­ти. Главное – выполнить долг. А все остальное – потом.

Привыкла к такой расстановке прио­ритетов и супруга нашего героя – Айнура. Каждый день она ждет его с опасной службы, присматривая за двумя детишками. И Расул всегда возвращается невредимым, ведь в помощь ему – большой профессиональный опыт, высшее образование и армейская закалка, которую он получил в десантных войсках.