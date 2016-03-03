Главного партнера МФЦА выберут до конца года – Келимбетов

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Ключевой партнер Международного финансового центра "Астана" будет выбран до конца года. Об этом глава МФЦА Кайрат Келимбетов заявил на на саммите Summit CFO 2016 в Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Интерфакс
.
"До конца года будет завершаться работа, кто будет ключевым партнером новой биржи. Это будет новая высокотехнологичная площадка, передовая, куда будут выводиться, прежде всего, голубые фишки. Площадка будет создана для того, чтобы привлекать зарубежных инвесторов", – сказал Келимбетов на саммите Summit CFO 2016 в Алматы.
Глава МФЦА уточнил, что сейчас ведется работа с Дубайской, Сингапурской, Гонконгской и Шанхайской фондовыми биржами.
"Примером модели управления для нас является дубайская модель – там внутри финансового центра создан отдельный суд, отдельная биржа, отдельный регулятор – это был для нас очень интересный фактор. Сингапурская модель – модель привлечения управляющих инвестиционных активов. Китайская модель интересна своими передовыми технологиями (Гонконг), Шанхай – быстро развивающаяся. Мы со всеми ними работаем", – пояснил глава МФЦА.
Также Келимбетов отметил, что решение о переезде Казахстанской фондовой биржи в Астану было отменено.
"В предыдущих решениях предполагалось, что биржа должна была переезжать из Алматы. Сейчас такого решения нет. Этот вопрос будем обсуждать. Надо считать, смотреть, какую роль будет выполнять та или иная биржа. Есть ли запас объема торгов для двух бирж или его нет", – пояснил Келимбетов.
Напомним, что бывший председатель Национального банка РК Кайрат Келимбетов 24 декабря 2015 года был назначен
управляющим Международного финансового центра "Астана".