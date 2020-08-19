Главного санврача Актау в третий раз не пустили в Rixos для проверки
Жанат Тукпиев
Главный санитарный врач Актау Асима Жарылгасова в очередной раз не смогла попасть в отель Rixos для проверки соблюдения санитарных требований, передает Kazpravda.kz.
Об инциденте Жарылгасова рассказала в ходе онлайн-брифинга, пишет издание Inaktau.kz.
"У нас вчера была уже третья попытка попасть в Rixos для проверки, но мы не получили туда доступа. Сегодня после обеда представители отеля придут с объяснением, почему мы не были допущены. Мы - госорган, и такие действия являются препятствием нашей работе, что влечет за собой ответственность", – сказала Жарылгасова.
Санитарный врач пояснила, что проверки мест отдыха проводятся без предварительного оповещения.
"Мобильная группа по проверке намерена продолжить рейдовые мероприятия до окончания купального сезона", – сообщила она.
Также в ходе проведенных рейдов по части 1 статье 425 КоАП РК на 230 МРП были оштрафованы две базы отдыха.
Асима Жарылгасова отметила, что основные нарушения – это отсутствие масок, ненадлежащее содержание помещений и несоблюдение дистанционного режима. На одном из них работал бассейн и аттракционы, что также является нарушением.