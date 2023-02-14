Главной парадигмой Социального кодекса будет принципиально новая политика государственной поддержки

Что это означает?

Прежде всего – адресность социальной поддержки. Помощь будут получать те, кто в силу обстоятельств не способен обеспечить себя и свою семью. Таким образом усиливаются действующие меры поддержки семей с детьми. Сегодня они включают 6 видов государственных пособий и выплат. В проекте Социального кодекса все эти меры социальной поддержки полностью сохранены. Однако вводится ряд нововведений, направленных на усиление уже действующих мер поддержки отдельных категорий семей.

Одно из основных – увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет. При этом данная норма будет распространяться как на работающих, так и неработающих родителей. Этим правом воспользуются до полумиллиона родителей. Каждый родитель, претендующий на выплату пособия по уходу за ребенком, должен знать, что чем больше стаж его участия в системе социального страхования, тем выше размер выплаты. Она сегодня составляет 40% от дохода, с которого производились отчисления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Неработающие же родители смогут претендовать на пособия и выплаты только из государственного бюджета.

Второе новшество коснется пособий для многодетных матерей. Прежде всего следует отметить, что кодексом вводится новое понятие – «Награжденные матери». Этот статус пожизненно как дань уважения и признания заслуг многодетной матери будет присваиваться женщинам, награжденным подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа» или ранее получившим звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней. Будет дифференцирован размер пособия, выплачиваемого награжденным матерям.

Сегодня матери, родившие и воспитавшие 6, 7 и более детей, получают пособие в одинаковом размере. С принятием же Социального кодекса размер пособия для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших 7 и более детей, будет повышен до 7,4 МРП. Данное изменение коснется порядка 90 тысяч награжденных матерей.

Сегодня в Казахстане около миллио­на человек из более чем 190 тысяч малообеспеченных семей получают поддержку от государства в виде адресной социальной помощи. С 2020 года детям из таких семей в возрасте до 6 лет дополнительно предоставляется гарантированный соцпакет в виде продуктово-бытовых наборов в натуральном виде. Эта мера стала хорошей поддержкой для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Вместе с тем с учетом запросов получателей данного вида соцпомощи по поручению Главы государства с 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет, предоставляемый детям в возрасте от 1 до 6 лет, будет переведен с натурального на монетизированный вид помощи. Данная инициатива включена в проект Социального кодекса и даст возможность родителям самостоятельно приобретать продукты, исходя из индивидуальных потребностей ребенка, и коснется порядка 200 тысяч детей.

По поручению Главы государства с 1 сентября 2022 года в пилотном режиме начато внедрение Цифровой карты семьи. По сути, Цифровая карта – это ежедневный «элект­ронный уведомитель» граждан о их правах на получение того или иного вида гарантированной гос­поддержки в зависимости от их социального статуса и еще один новый инструмент проактивного формата оказания государством услуг. То есть государство через информационную систему будет само предлагать гражданину получить тот или иной вид господ­держки без необходимости обращения в соответствующие органы.

Как это работает?

На первоначальном этапе была проведена работа по определению уровня благосостояния семей и положенных им мер государственной поддержки на основе данных информационных систем госорганов. Уже сегодня в Цифровой карте содержатся данные о порядка 6 млн семей и 19 млн их членах, и сформирован так называемый «портрет семьи». Данные карты обновляются по мере изменения статуса семьи и ее членов.

При установлении права на получение мер государственной поддерж­ки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление для получения согласия на оказание государственной услуги. После получения согласия осуществляется назначение социального пособия, выплат или иных видов господдерж­ки с последующим зачислением на банковский счет получателя.

Проект будет реализован по­этапно. С 1 сентября 2022 года уже предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат, а с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере со­циальной защиты. С 1 янва­ря 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования, а с 2025 года – охвачены все виды государственных гарантий.

Будут новые подходы в сфере обеспечения занятости, и прежде всего это либерализация рынка труда, то есть создание условий для гибкой занятости. Сегодня на рынке труда гибкий режим занятости, в том числе платформенная работа, является не просто модным трендом, а динамично развивающимся направлением. По экспертным оценкам, в нашей стране посредством различного рода онлайн-платформ, таких как Yandex, Uber, Wolt и Glovo, заняты порядка 500 тыс. человек. Эти платформы предоставляют гражданам удобный режим работы. Кроме того, для большей части занятых эта работа является основ­ным источником дохода. Однако главным их недостатком является незащищенность работающих от социальных рисков.

К примеру, если таксист теряет работу, то он не имеет права на получение социальных выплат по потере работы из ГФСС до 6 месяцев. Или молодые мамы, работавшие в таком формате, лишаются права на получение из ГФСС 4-месячной заработной платы в период декретных отпусков и социальных выплат по уходу за ребенком до 1 года в размере 40% от их прежнего дохода. Вместо этих выплат они получают минимальные размеры детских пособий из госу­дарственного бюджета.

В этой связи в рамках проекта Социального кодекса предусмотрен ряд мер по либерализации рынка труда и созданию социально-правовых гарантий для гибкой занятости, предусматривающих введение нового понятия «независимый работник» – физическое лицо, самостоятельно осуществляющее трудовую деятельность с целью извлечения дохода без государственной регистрации своей деятельности.

К ним будут отнесены самозанятые и лица, занятые посредством онлайн-платформ. Также планируется внедрение упрощенной процедуры признания занятости. То есть действующие процедуры регистрации (публичные договоры) в онлайн-платформах и наличие обязательных налоговых и социальных платежей будут основой для признания легальной занятости данных категорий работников. Новые нормы не предусматривают дополнительных процедур регистрации для независимых работников.

Кроме того, планируется предоставление независимым работникам права на получение социальных выплат из ГФСС и страхового пакета медицинской помощи из ФСМС при условии своевременных поступлений соответствующих отчислений. При этом для повышения уровня со­циальной защищенности занятых граждан с 2023 года будут увеличены из ГФСС размеры социаль­ных выплат по потере работы до 45% от дохода занятых граждан и сроки выплат по уходу за ребенком с одного до полутора лет.

Каков ожидаемый результат?

Перечисленные меры уже на первом этапе позволят вывести из тени по меньшей мере полмиллиона трудящихся казахстанцев и защитить их социальные и трудовые права. Между тем, считает сенатор Ляззат Рыспекова, работники, занятые на платформах, социально не защищены.

– В этой связи возникает вопрос: не приведут ли предложенные меры социальной защиты данных лиц к ухудшению их финансового положения, не повлечет ли это повышения тарифов на услуги такси и курьеров? – спросила депутат.

Глава Минтруда Тамара Дуйсенова уверена, что роста тарифов не будет.

– Нет, не приведет. На этой неделе хочу встретиться с ассоциациями таксистов и еще раз прояснить ситуацию. Есть компенсационные выплаты, уже в их договорах предусматривают платежи в бюджет и соцотчисления. Поэтому мы говорим, что в рамках тех комиссионных выплат, которые они осуществляют, этим посредникам или непосредственно онлайн-платформам в рамках этих средств и будут отчисляться. То есть дополнительных финансовых нагрузок не будет, – пояснила министр.

Говоря об изменениях в системе пенсионного обеспечения, предусмотренных в проекте Соцкодекса, Тамара Дуйсенова сообщила, что для пенсионеров старшего и сегодняшнего поколения в ближайшие 5 лет будет увеличена базовая пенсия. Также размер максимального дохода, используемого для расчета размера трудовой пенсии, увеличивается с 46 до 55 месячных расчетных показателей или до 70% от средней заработной платы. Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей.

Кроме того, вносятся изменения по расширению прав вкладчиков по управлению своими активами. Теперь пенсионные накопления выше установленного порога достаточности граждане будут тратить только на лечение и приобретение жилья. Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъя­тий или от всей накопленной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами. При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.

Между тем в ходе обсуждения проек­та кодекса в контексте пенсион­ного обеспечения сенатор Сергей Ершов затронул вопрос о снижении пенсионного возраста шахтеров. Он напомнил, что в начале октября прошлого года Президент Казах­стана на встрече с общественностью Карагандинской области сказал, что Правительство рассмотрит просьбу шахтеров об увеличении регрессивных и пенсионных выплат и в начале 2023 года внесет Главе государства конкретные предложения. Оговаривается ли проектом Соцкодекса этот вопрос, спросил депутат.

Как выяснилось, вопрос стоит не только по шахтерам, но и в целом по всем работникам горно-металлургического комплекса (ГМК).

– Мы должны говорить не только о пенсионном обеспечении шахтеров, но о пенсионном обеспечении в целом работников во вредных условиях труда. Так как мы поднимем этот вопрос, это будет касаться и других категорий граждан, работающих в ГМК и других отраслях. Поэтому сегодня рабочая группа завершила работу, подготовила конкретные предложения, – пояснила она.

По информации министра, в данное время изучается финансовая составляющая вопроса.

– Сейчас эти предложения рассматриваются соответствующим финансово-экономическим блоком Правительства, и по завершении рассмотрения мы уже будем готовы представить свои предложения, предусматривающие определенную схему пенсионного обеспечения для таких категорий работников, – пояс­нила Тамара Дуйсенова.

Согласно статье 134 главы 12 проек­та Социального кодекса одним из оснований, по которому лицо или семья признается нуждающейся в специальных социальных услугах, является освобождение из мест лишения свободы либо нахождение на учете в службе пробации. В этой связи сенатор Ляззат Калтаева поинтересовалась: может ли человек, находящийся в местах лишения свободы, в полной мере получать все положенные ему специальные со­циальные услуги, предусматривает ли Социальный кодекс создание либо наличие социальной службы в пенитенциарной системе Министерства внутренних дел?

На этот вопрос ответил заместитель министра внутренних дел генерал Игорь Лепеха. Позиция МВД такова: с лицами, отбывающими наказание, должен обязательно работать социаль­ный работник, и чем раньше, тем лучше. Но в каком виде это должно быть – вопрос. И в МВД считают, что это не должны быть работники КУИС.

– Это, наверное, должны быть люди, с которыми мы будем работать на договорной основе. Мы сейчас эту тему обсуждаем и придем к какому-то соглашению. Но в любом случае эта работа будет организована, – заверил он.

Также подготовлен ряд поправок в законодательство, направленных на формирование новой миграцион­ной политики и дальнейшее совершенствование трудового законодательства.

– Их цель – обеспечение экономики Казахстана востребованными и квалифицированными кадрами, совершенствование трудовых отношений между работодателями и работниками, – резюмировала министр.

Тамара Дуйсенова отметила, что большая часть новелл, предусмотренных проектом Социального кодекса, реализуется с 1 января текущего года.