Главной парадигмой Социального кодекса будет принципиально новая политика государственной поддержки

Свод норм, призванных обеспечивать защиту социальных прав населения, презентован в Сенате. Социальный кодекс – давно ожидаемый документ, и после его принятия в стране будут сначала приняты адресные меры по упреждению социальных рисков, только затем – адресная помощь, направленная на борьбу с последствиями социальных рисков.
Что это означает?
Прежде всего – адресность социальной поддержки. Помощь будут получать те, кто в силу обстоятельств не способен обеспечить себя и свою семью. Таким образом усиливаются действующие меры поддержки семей с детьми. Сегодня они включают 6 видов государственных пособий и выплат. В проекте Социального кодекса все эти меры социальной поддержки полностью сохранены. Однако вводится ряд нововведений, направленных на усиление уже действующих мер поддержки отдельных категорий семей.
Одно из основных – увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет. При этом данная норма будет распространяться как на работающих, так и неработающих родителей. Этим правом воспользуются до полумиллиона родителей. Каждый родитель, претендующий на выплату пособия по уходу за ребенком, должен знать, что чем больше стаж его участия в системе социального страхования, тем выше размер выплаты. Она сегодня составляет 40% от дохода, с которого производились отчисления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Неработающие же родители смогут претендовать на пособия и выплаты только из государственного бюджета.
Второе новшество коснется пособий для многодетных матерей. Прежде всего следует отметить, что кодексом вводится новое понятие – «Награжденные матери». Этот статус пожизненно как дань уважения и признания заслуг многодетной матери будет присваиваться женщинам, награжденным подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа» или ранее получившим звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней. Будет дифференцирован размер пособия, выплачиваемого награжденным матерям.
Сегодня матери, родившие и воспитавшие 6, 7 и более детей, получают пособие в одинаковом размере. С принятием же Социального кодекса размер пособия для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших 7 и более детей, будет повышен до 7,4 МРП. Данное изменение коснется порядка 90 тысяч награжденных матерей.