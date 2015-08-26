Главную елку России найдут из космоса

Общество
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Фото: Владимир Астапкович/РИА "Новости"
В управделами президента России рассказали, как будет выбираться главная елка страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

"Мы направили письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева с просьбой подобрать ель (...), сообщает "Интерфакс". Поиск претендентки будет вестись различными способами, в том числе с использованием съемки из космоса", — рассказал пресс-секретарь управделами Виктор Хреков.

По его словам, на первом этапе, к концу сентября, должно быть подобрано около 50 елей, затем из них отберут пять, а на последнем этапе — ту, что станет главной елкой страны.

Ель должна быть не моложе 100 лет, высота — около 30 метров. При этом она должна быть расположена так, чтобы для ее вывоза не пришлось рубить другие деревья. "Одно из важных требований — ель должна выдерживать перепады температур московской погоды от плюсовой до минусовой температур, с прочными ветвями, поскольку будет стоять на Соборной площади Кремля около трех недель", — пояснил Хреков.

Церемония сруба елки ожидается 16 декабря, 18-го она будет доставлена в Кремль, а 21-22 декабря установлена на Соборной площади.

В 2014 году главную новогоднюю елку доставили в Первопрестольную из Рузского района Московской области. Высота столетнего дерева составила 31 метр. По традиции последних лет главную ель страны спиливают в Подмосковье. Ее провожают "на малой родине" и ввозят на территорию Кремля через Спасские ворота.

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