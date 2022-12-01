Главную елку США зажгли в Нью-Йорке

Ель высотой 25 метров и шириной 15 метров прибыла в Нью-Йорк из Норвегии.

Фото: 24tv.ua

Огни главной рождественской елки Нью-Йорка зажглись на Манхэттене. Так, в стране официально начинается череда зимних праздников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на m24.ru.

Ель по традиции установлена возле Рокфеллер-центра - одного из самых высоких небоскребов Нью-Йорка. На церемонии зажжения присутствовали сотни жителей и гостей города.

На рождественское одеяние ели ушло 8 километров гирлянд. Верхушку венчает звезда с тысячами кристаллов, а ее общий вес – почти 500 килограммов. Елочную игрушку Нью-Йорку подарил дом Swarovski в 2004 году.

90-летняя норвежская ель высотой 25 метров и шириной 15 метров прибыла в Нью-Йорк 12 ноября. Вечером 30 ноября на верхушке ели установили 408-килограммовую звезду с тремя миллионами кристаллов Swarovski.

Кроме того, на главной рождественской елке впервые загорелись более 50 тысяч разноцветных светодиодных лампочек.