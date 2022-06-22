Общество
Главную особенность Национального курултая назвал Айдос Сарым
Айдос Сарым, депутат Мажилиса Парламента РК

Уйти от депривации

Главное отличие Национального курултая от прежних консультативно-совещательных органов заключается в том, что его организация и структура очень конкретны по своим задачам.

Если судить по той миссии, которая на него возлагается, то, возможно, это самый сильный орган из тех, что соз­давались в последние годы.

Возьмем Национальный совет общест­венного доверия. Это была все-таки экспертная организация, которую в основном представляли ученые, экономисты, политологи и какое-то количество гражданских активистов – специалистов по конкретной тематике.

НСОД предлагал разные темы – экономические, социальные, культурные, образовательные. Благодаря этому удалось своевременно наработать очень хороший багаж политических решений.

В рамках реализации инициатив, выработанных при помощи НСОД, принято 25 законов, 3 указа Президента, 27 постановлений Правительства, огромное количество министерских приказов, решений, поручений. Сейчас в Мажилисе рассматриваются 12 законопроектов, инициированных НСОД. То есть это была достаточно многопрофильная структура. Теперь на его место приходит Национальный курултай.

В лице его представителей власть отныне будет иметь достаточно сильную базу социальной поддержки, в которой она сегодня очень сильно нуждается.

Возьмем исторический референдум по поправкам в Конституцию. Он показал, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня реально является политиком номер один в стране. У него имеется огромный мандат общественного доверия, и сегодня Глава государства занимается тем, что стремится консолидировать общество и страну на решение сложнейших задач, которые вытекают из плебисцита.

Необходимо, в частности, проводить экономические и политические реформы и в целом заново расширять возможности общества, которое достаточно сильно, на мой взгляд, впало в состояние апатии и даже, может быть, депривации.

Теперь о задачах Национального курултая. Так как граждане страны проголосовали за Вторую республику, то данный орган ставит перед собой политико-идеологическую цель. Это означает, что сейчас кардинальным образом меняется система политического устройства. Соответственно, задача курултая – консолидировать общество на решение многосложных проблем в сфере экономики, социальной жизни.

Осенью, допустим, нам предстоит принятие Социального кодекса, в будущем, наверняка, нового Налогового и других кодексов. Однако Национальный курултай не собирается подменять или заменять собой Парламент. Его задача – готовить предложения именно по политической повестке, предложенной Президентом. Для этого он будет формировать коалицию сторонников Второй республики и Нового Казахстана, готовых поделиться с обществом своим жизненным опытом и интеллектуальным багажом.

Так как жизнь сегодня очень динамична, то состав курултая будет меняться – в соответствии с новыми запросами будут появляться новые лидеры, которые пользуются доверием и поддержкой общества.

Таким образом, главное отличие Национального курултая от прежних органов состоит в том, что эта организация является консолидационной структурой, которая будет формулировать очень большие смыслы на злобу дня. При этом нам не стоит слишком часто собираться, встречи необходимы только для разработки серьезных и крупных решений.

На мой взгляд, одну из таких встреч надо посвятить местному самоуправлению. Дело в том, что конституционные изменения сильно меняют структуру местных властей.

Абсолютное большинство людей живет в конкретных территориальных образованиях, где все акимы будут уже избираться. В Казахстане, напомню, несколько тысяч акимов разных уровней, из них только 20 избираются косвенно, через маслихаты. Это акимы 17 областей и 3 мегаполисов. У всех остальных мандат доверия отныне будет другой – их будет избирать население.

Такой аким уже не сможет чувствовать себя царем и богом на своей территории. Он будет держать ответ перед избирателями и, следовательно, должен уметь находить общий язык со всеми лидерами местных сообществ – с одной стороны, с другой – правильно распределять средства, которые приходят из республиканского бюджета.

Вот так, постепенно, у нас будут появляться сильные маслихаты и акимы, которые пользуются доверием общества, и так далее. Нынешние отношения, построенные на принципе «я начальник, ты дурак», должны безвозвратно уйти в прошлое. Со сменой бюджетных отношений будет меняться и структура местных органов госуправления. То есть они не должны быть сосредоточены в областном центре, а уйти, возможно, на уровень города, района, поселка.

Один из самых злободневных вопросов – налоги. Они должны собираться на территории поселка, сельского округа и так далее, но там нет налогового инспектора. Максимум, что может сделать аким поселка, которому это поручено, – отправить письмо, а таких полномочий, чтобы проверять, проводить инспекцию, у него нет.

Или возьмем земельный вопрос. В Казахстане всего 289 земельных инс­пекторов. Они опять же находятся на уровне города, области, районного центра. А дальше что? Ведь территории находятся как раз там, где живут люди, – в поселках и так далее.

В нынешнем составе Национального курултая есть представители всех регионов. Это позволяет понять глубину и проблематику назревших в обществе вопросов и решать их оперативно.

Мы, например, предлагаем такой вариант: многие из вопросов, которые выносятся на уровень Национального курултая, вначале должны быть обсуж­дены в общественных советах маслихатов. Оттуда должен идти большой вал аналитической информации и предложений, с тем чтобы секретариат Нацио­нального курултая мог на их основе выносить проработанные решения.

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