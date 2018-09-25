Главную причину всех ДТП в стране назвал глава МВД РК
Инга Селезнева
Около 70 процентов всех ДТП на дорогах Казахстана связаны с грубым нарушением водителями Правил движения. Об этом сообщил глава МВД Калмухамбет Касымов на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В сфере дорожной безопасности, деятельность целиком и полностью зависит как от эффективности работы местной полиции, так и от состояния улично-дорожной сети. В текущем году, как и в прошлом, основные показатели аварийности снижены. Зарегистрировано 9670 ДТП, в которых травмировано 12 562 человека. Несмотря на достаточно жесткую административную практику, с начала года в автомобильных авариях погиб 1251 человек", – сообщил глава МВД.
Основной причиной ДТП Касымов назвал низкую транспортную дисциплину участников дорожного движения.
"Около 70 процентов всех ДТП связаны с грубым нарушением водителями Правил движения. Только в этом году пресечено более 2,2 миллиона нарушений ПДД, из них более половины выявлены системами фото-видео фиксации нарушений. Взыскано в бюджет штрафов на сумму свыше 8,9 миллиарда тенге. Задержано 18 тысяч пьяных водителей. В судебном порядке почти 26 тысяч нарушителей лишены прав управления, а более 2,2 тысячи – подвергнуты административному аресту, оштрафовано 122 тысячи пешеходов", – заключил Касымов.