Главную рождественскую ель установили в Нью-Йорке

США
Айман Аманжолова
корреспондент

Новогоднюю ель у Рокфеллер-центра, которую считают одним из главных символов праздника в США, установили в центре Нью-Йорка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Норвежская ель высотой более 23 метров прибыла с севера штата 7 ноября. Ель установили на площади у Рокфеллер-центра между Пятой и Шестой авеню недалеко от Центрального парка, и в следующие дни вокруг нее возводили строительные леса. К вечеру воскресенья рабочие закончили многоэтажную конструкцию, которую используют, чтобы нарядить дерево.

Огни на елке зажгут 2 декабря.

#США #НьюЙорк #Рождество #ель

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