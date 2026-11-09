Главную рождественскую ель установили в Нью-Йорке

Новогоднюю ель у Рокфеллер-центра, которую считают одним из главных символов праздника в США, установили в центре Нью-Йорка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Норвежская ель высотой более 23 метров прибыла с севера штата 7 ноября. Ель установили на площади у Рокфеллер-центра между Пятой и Шестой авеню недалеко от Центрального парка, и в следующие дни вокруг нее возводили строительные леса. К вечеру воскресенья рабочие закончили многоэтажную конструкцию, которую используют, чтобы нарядить дерево.

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