Эти и многие другие цифры были озвучены на площадке Службы центральных коммуникаций, где аким Карагандинской области Ерлан Кошанов рассказал об основных итогах региона по реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Подводя итоги социально-экономического развития и реализации госпрограмм в регионе за 10 месяцев 2017 года, аким подчеркнул, что с начала года «достигнут рост по всем показателям экономического развития». Все системообразующие предприятия нарастили объемы производства. Ожидается, что до конца года в товарном выражении они составят: по АО «АрселорМиттал Темиртау» – до 4,2 млн тонн стали, по «Шубарколь комир» – до 11 млн тонн угля, по ТОО «Корпорация Казах­мыс» – до 320 тыс. тонн меди.

Значительный вклад в рост экономики внесли новые предприятия. В 2017 году в Карагандинской области был открыт завод «Севен Рефракториз» по производству огнеупорных материалов, теперь нет необходимости закупать их в Европе, запущена первая очередь завода по утилизации автомашин «Рейсаклинг компани».

Благодаря разработанной инвестиционной стратегии в регионе растет объем привлеченных средств. К концу года инвестиции в основной капитал составят 330 млрд тенге. Началась реализация крупных инвестиционных проектов – солнечной электростанции на 100 МВт в Сарани, горно-обогатительного комбината по выпус­ку свинцового концентрата ТОО «Алайгырь» в поселке Жайрем, завода по производству высококачественной извести с участием транснациональной компании Garmeuse Group.

– Мы понимаем, что стабильность экономики невозможна без развития предпринимательства, – подчеркнул глава регио­на. – В области по «Дорожной карте бизнеса» поддержано 183 проекта, что позволило привлечь­ 24 миллиарда тенге в виде частных инвестиций и создать 800 новых рабочих мест. При этом развиваются новые направления бизнеса, такие как сервисы хранения данных и другие.

Говоря о строительстве, Ерлан Кошанов отметил, что по программе «Нұрлы жер» в облас­ти до конца года будет введено 340 тыс. кв. м жилья, создается инфраструктура для строительства 800 индивидуальных домов. В Караганде ведется активная застройка нового центра, в котором вскоре появятся 24-этажный жилой комплекс, новое здание областного суда, дворец детей и юношества с 50-метровым бассейном и концертный зал.

Также было отмечено, что в Карагандинской области успешно внедряется смарт-медицина, для чего все больницы и поликлиники региона включены в единую информационную сеть. Сегодня уже треть посетителей поликлиник пользуются цифровыми сервисами записи на прием к врачам.

Многие значимые проекты социальной сферы внедряются через механизмы государственно-частного партнерства. С начала года в Карагандинской области реализован 21 проект в рамках ГЧП, до конца года планируется ввод еще девяти. В то же время на стадии разработки находятся 40 проектов. Среди примеров успешной совместной работы государства и бизнеса значатся открытие сети гемодиализных центров в районах области, ликвидация дефицита томографов и сокращение очереди в детские сады. «Карагандинская область готова уже в следующем году исполнить поручение Главы государства о 100-процентном обеспечении детей местами в дошкольных учреждениях», – заявил Ерлан Кошанов.

Вопрос обеспечения рабочими местами он назвал одним из самых приоритетных. «Когда мы говорим о модернизации, мы должны быть готовы к тому, что рынок труда также будет меняться. В регионе активно реализуется программа продуктивной занятости и массового предпринимательства. В ее рамках 750 сельских жителей получили микрокредиты на открытие собственного дела. С начала года мерами занятости охвачено около 40 тысяч человек. В целом работа в этом направлении позволила снизить уровень безработицы до 4,7%», – сказал аким области. В то же время он подчеркнул, что массовых сокращений рабочих по причине модернизации не ожидается и не будет.

В сельском хозяйстве, по словам главы региона, также есть весомые достижения. Область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, при этом с начала года в Астану было поставлено 16 тыс. тонн сельхозпродукции, и объем ее продаж за рубеж вырос на 24%.

Создано 73 сельхозкооператива, в которые вошли 3 тыс. участников. Планируется модернизация 11 предприятий, занимающихся переработкой молока и мяса. Государственную поддержку получили 3 тыс. производителей аграрной продукции.

Для дальнейшего совершенствования производства на предприятиях области изучается возможность внедрения 31 разработки, представленной на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». Среди проектов карагандинских ученых, экспонировавшихся в павильоне «Нұр Әлем», 3 проекта уже осуществлено: это биогазовая установка, мини-ГЭС и гидродинамические нагреватели. Еще 4 проекта находятся в стадии тестирования и реализации. В области запланировано строительство 6 новых объектов «зеленой» энергетики суммарной мощностью 261 МВт. Это 3 солнечные электростанции, 2 парка ветряных генераторов и биогазовая установка.

В рамках программы «Рухани жаңғыру», по словам Ерлана Кошанова, в регионе будут реализованы 400 проектов на сумму 13 млрд тенге, из которых 5 млрд тенге – привлеченные спонсорские средства. В целях развития туристической инфраструктуры в Улытау планируется строительство визит-центра и этноаула. Уже в следующем году там пройдет этнофестиваль, а также международный симпозиум с участием археологов, геологов, историков из разных стран мира.