Главные компоненты «Народной стройки»

Послание Касым-Жомарта ­Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» обозначило следующий виток президентских реформ: после конституцион­ной модернизации очередь за исполнительной властью, экономикой и общественным сознанием. Их результат должен проявиться в безопасности и устойчивости страны, росте уровня жизни, качестве дорог, доступности медицины и условиях для бизнеса.

фото из личного архива В. Колточника

Послание органично взаимоувязывает перезагрузку госаппарата, всенародную стройку, цифровую экономику и социальную справедливость. Главный барометр успеха – благосостояние граждан.

Самый жесткий политический сигнал Послания адресован чиновникам, на повестке – профессиональная состоя­тельность всей системы. Президент потребовал перестроить управление от Правительства до сельских акимов. Десятилетиями ведомственные барьеры, дублирование функций и бесконечные согласования поглощали ресурсы. Искусственный интеллект призван устранить структурные перекосы и ускорить решения, а главным критерием станет персональная ответственность чиновника за результат.

Главный экономический и символический нарратив Послания – «Народная стройка». До конца 2029 года на инфраструктурную модернизацию предполагается выделить около 6,5 трлн тенге из Нацфонда. На первом этапе запланированы около 70 объектов здравоохранения и около 50 объектов образования, спорта и культуры.

Здесь раскрывается идея справедливости: национальное богатство превращается в школы, больницы и дороги, которые будут служить десятилетиями. Строительство сокращает региональные различия: у семьи появляется больница поблизости, у предпринимателя – дорога к рынку, у ребенка – современная школа. Большая стройка даст заказы отечественным предприятиям и МСБ, повысит занятость и доходы. Поручено исключить финансирование импорта средствами Нацфонда в рамках соответствующих проектов – так инфраструктурные инвестиции работают на развитие собственной промышленности. По оценке Главы государства, программа обеспечит работой сотни тысяч граждан.

Общенациональная стройка в концептуально-идеологическом ключе возвращает созидательному труду престиж, объединяет регионы общей задачей и делает реформы человекоцентричными. Итог программы предстоит оценивать по качеству объектов, заработкам и доверию к государству, способному доводить начатое до конца.

Кроме того, в своем обращении ­Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить повышенную налоговую ставку для обладателей крупных состояний. Такое предложение – движение к прогрессивному принципу, когда вклад в финансирование общих благ соразмерен возможностям.

Справедливость имеет универсальное содержание. Работнику нужны достойный доход, защита от инфляции и социальная поддержка, предпринимателю – стабильные правила и прозрачные налоговые обязательства. Государство же отвечает за расходование общественных средств. При этом новая социальная логика предполагает инвестиции в человеческий капитал и самостоятельность граждан. Адресная помощь сохраняется, и ее новые механизмы будут вводиться поэтапно, после проверки.

Цифровизация приобретает особое социальное значение. Казахстанцы привыкли покупать и платить через смарт­фон – теперь он должен стать инструментом заработка. До конца 2026 года поручено сформировать упрощенный режим цифровой занятости, в 2027-м – запустить проекты, соединяющие сельских производителей с маркетплейсами, банками и логистикой.

Два работающих суперкомпьютера, на подходе – третий, дата-центры, ИИ и токенизация активов создают технологическую основу цифрового социального государства. Эффективность этих технологий будет измеряться доступом граждан к капиталу и рынкам, новыми предприятиями и доходами.

Еще один важный аспект: большой стройке нужна энергетическая основа. При выработке около 123 млрд кВт•ч объявлен курс на устойчивый энергопрофицит к 2029 году, модернизацию станций и сетей, развитие атомной индустрии. От этого зависят цифровая экономика, промышленность и технологический суверенитет.

Исторический масштаб президентского замысла измеряется и другой энергией – способностью госаппарата работать результативно, бизнеса – инвестировать, граждан – самостоятельно созидать. Актуальные задачи нового цик­ла складываются в общую программу: сделать политические реформы источником экономической силы, а национальное богатство – основой благополучия нынешних и будущих поколений.