Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов

Логичное волеизъявление

Итак, 5 июня состоится республиканский референдум, на который будут вынесены поправки в Конституцию РК с формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию РК, изложенные в проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК». О предложенных поправках и о причинах их внесения наш разговор с депутатом Мажилиса Парламента РК Аманжаном Жамаловым.

– Аманжан Макаримович, давайте еще раз обозначим, какие поправки предлагаются сегодня к внесению в Конс­титуцию?

– Глава государства в своем ­Послании народу Казахстана предложил масштабные политические реформы. Мы идем по пути дальнейшей демократизации. Будет осуществлен переход от суперпрезидентской формы правления к президентской рес­публике с влиятельным Парламен­том и маслихатами.

Период обретения и становления независимости сопровож­дался концентрацией власти у Президента. Мы переходили на рыночные рельсы. Либерализация цен, приватизация, введение национальной валюты, привлечение инвестиций, поддержка предпринимательства и многие другие важные реформы требовали быстрых решений. Работал принцип «сначала экономика, потом политика».

Считаю, что это было оправдано. Экономика страны росла быстрыми темпами. ВВП Казах­стана вырос в 17 раз, привлечено 400 миллиардов долларов иностранных инвестиций, создан Нацфонд, где накоплено более 50 миллиардов долларов.

Но со временем такая политическая конструкция привела к негативным социальным последствиям. Самое главное из них – это несправедливое распределение доходов и богатства. Основные блага от экономического роста стали получать олигополии и отдельные олигархические группы, приближенные к власти.

Поэтому сейчас, чтобы восстановить справедливость, расширяется участие народа в управлении государством. Конс­титуционная реформа серь­езно усилит представительную власть. Президент передаст часть полномочий Парламенту, вводится беспартийный статус Президента, его родственникам будет запрещено занимать высокие должности.

Принципиальное значение имеет внедрение пропорционально-мажоритарной избирательной системы. 30% депутатов Мажилиса будут выбираться по одномандатным округам. Будет введен новый механизм согласования акимов – при назначении маслихаты будут выбирать их из двух кандидатур.

Важный блок поправок касается защиты прав граждан. Соз­дается Конституционный суд, закрепляется статус уполномоченного по правам человека.

В целом проект поправок в Конс­титуцию опубликован. Думаю, многие изучили его, много есть материалов по этому вопросу. Хочу добавить, что предлагаемые изменения и дополнения в Конституцию закладывают основу для построения Нового и Справедливого Казахстана.

Символично, что поправки выносятся на всенародный референдум. Это сильное решение нашего Президента. Всем нам предоставляется возможность поучаствовать в историческом событии, оказать всенародную поддержку объявленным реформам.

Я призываю всех граждан принять участие в референдуме 5 июня и проголосовать за лучшее будущее нашей страны.

– Хочу заострить Ваше внимание на тех поправках, которые касаются Первого Президента страны. Какие это поправки, расскажите подробнее.

– Из Конституции предлагается исключить все нормы, касающие­ся Первого Президента. Соответственно будет поставлен на утрату Конституционный закон о Первом Президенте. ­Нурсултан Назарбаев сложил с себя все политические и властные полномочия и полностью передал их действующему Президенту. Поэтому в современных условиях юриди­ческое закреп­ление его действую­щих полномочий и привилегий является излишним.

Важно отметить, что эти поправки не ставят под сомнение исторические заслуги и достижения

Нурсултана Назарбаева. Здесь нужно быть объективными и подходить без лишних эмоций.

– Вы наверняка слышали мнение, что Основной закон не должен быть подвержен изменениям, по крайней мере так часто, как это было в Казах­стане – 5 раз. Есть мнение, что изменения вносились в угоду конъюнктуре. Каково Ваше мнение на этот счет?

– Казахстан – молодая страна. Нельзя сравнивать нас с другими развитыми странами, которые веками выстраивали свои политические системы. Они уже имеют исторически сложившуюся политическую систему и традиции. Мы поэтапно шли по своему пути построения государственнос­ти. Каждый пакет поправок в Конституцию соответствовал конкретному этапу.

Основополагающие принципы остались неизменными. Форма правления, унитарность, все права и гарантии граждан не менялись. Количество поправок в Конституцию – это не показатель ее качества. Как и любой документ, она может меняться, улучшаться. Если эти изменения отражают интересы народа, то не надо заострять внимание на их количестве.

– Очевидно, что предлагаемые в этот раз поправки далеки от конъюнктуры, они продиктованы новым временем, которое наступило в стране, они должны обеспечить реализацию объявленного Главой государства Нового Казахстана, Второй республики. Какие нововведения, на Ваш взгляд, призваны решить поставленную цель?

– Как экономист, хотел бы отдельно остановиться на важнейшей поправке: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу». Государство будет лишь осуществлять право собственности от имени народа.

Сейчас основные доходы от использования земли и природных ресурсов получает узкая группа людей, олигополии. С принятием этой нормы создается конституционная основа, чтобы каждый казахстанец получал какие-либо выгоды от природных богатств. В первую очередь через бюджет и Национальный фонд, которые пополняются за счет налогов и дивидендов от недропользователей. Поскольку народ владеет всеми недрами, основная часть доходов их использования должна идти народу.

Важно, что будет усилена роль маслихатов. Экономическая политика реализуется на местах. На локальном уровне внедряется полностью мажоритарная сис­тема. Соответственно, усилится связь депутатов с электоратом. Маслихаты будут больше нацелены на решение актуальных проблем и рост качества жизни в регионах.

– Поправки будут вынесены на референдум, сам народ будет принимать решение. Правильно ли будет полагать, что этому процессу способствовали январские события?

– Конечно, после январских событий Глава государства взял решительный курс на Новый ­Казахстан. Уверен, что большинство населения поддерживает реформы и инициативы нашего Президента.

Была возможность принять поправки в Парламенте. Но новый этап развития страны предполагает, что такие важные решения будут приниматься с участием самих граждан. То есть мы уже становимся свидетелями того, как реализуется прямое народовластие. Президент хочет опереться на всенародную поддержку и абсолютную легитимность в своих реформах. Референдум ее обеспечит.

– Референдум – это прямое свидетельство вовлеченности народа в жизнь страны. Таким образом, формула «сначала экономика, потом политика», по которой страна жила все эти годы, переходит в новую стадию, когда политика становится сферой, в которой народ желает участвовать. И все же спрошу у Вас, как у экономиста: какие задачи необходимо сегодня решать наравне с политикой? Ведь несмотря на «сначала экономика», в стране накопилось много социально-экономических проблем, которые, собственно, и привели к политическим требованиям населения.

– Как я уже говорил, принцип «сначала экономика, потом политика» себя исчерпал. Консервация политического развития привела к тому, что экономичес­кие успехи не трансформировались в рост доходов населения. Сложилась такая ситуация, что от экономического роста стали выигрывать элитные группы. Похоже на перевернутую пирамиду, где основные доходы остаются наверху, а вниз доходит очень мало.

После январских событий Президент страны предложил новую экономическую политику. В ее основе лежит честная и открытая конкуренция. Рост благосостоя­ния народа возможен только в условиях конкуренции. Поэтому так важно провести работу по демонополизации ключевых отраслей экономики.

И действительно, в Казахстане накопилось много социальных проблем. Годовая инфляция превышает 13%, продукты питания подорожали почти на 18%. Доходы населения постоянно съедает рост цен. Растет бедность. Есть большие риски безработицы.

Сильно влияет на экономику ситуация с Россией. Это наш основной торговый партнер. Курс тенге вместе с рублем то плавает, то тонет. Ставки по кредитам остаются запредельными. Недавно Национальный банк повысил базовую ставку до 14%. Бизнес не развивается, население погрязло в дорогих потребительских кредитах.

Все проблемы известны, постоянно обсуждаются в Парламен­те и Правительстве. Для их решения нужны коренные преобразования, связанные с подот­четностью Правительства, эффективностью госаппарата, прозрачностью принимаемых решений, борьбой с коррупцией и т. д. А такие изменения возможны только на базе политических реформ, которые инициировал Глава государства.

Если говорить о конкретных реформах, то нужно начинать с планирования. Я на эту тему много раз уже выступал. Из года в год эта проблема обсуждается, но так и не решается. Нужна концентрация усилий государства на решении наболевших социально-экономических проблем, о которых я говорил. Важно не допустить нагромождения задач и распыления бюджетных ресурсов.

В прошлом году Правительством была принята новая система государственного планирования. На смену государственным прог­раммам должны были прийти «лаконичные и понятные» национальные проекты. Были разработаны 10 национальных проектов. Но «лаконичными» и «понятными» их назвать сложно. Это огромные таблицы с набором мероприятий разного уровня и масштаба. В дополнение к нацпроектам Правительством разрабатываются еще концепции развития отраслей, планы, программы, дорожные карты и так далее.

В результате переход на новую систему госпланирования сопровождается еще большим усложнением, дублированием и распылением финансовых ресурсов. Это подтверждает тот факт, что финансовая потребность на реализацию национальных проектов на 5 лет составляет 49 триллионов тенге. Это в 2 раза больше, чем накоплено средств в Нацфонде. Нужно навести порядок в стратегических документах Правительства и в бюджете, потому что ресурсы не безграничные. Необходимо эффективно их использовать.

Далее. Я уверен, что нужно менять проводимую Нацбанком денежно-кредитную политику. Согласен, с одной стороны, нужно ставить целью снижение инфляции. Но, с другой стороны, нельзя забывать про кредитование экономики. В нынешних условиях нам важно наращивать банковское кредитование, которое сейчас опустилось ниже плинтуса. Наверное, нигде в мире кредиты бизнесу не составляют так мало – всего 10% ВВП.

Видя такой дефицит кредитования, Правительство вынуждено наращивать льготное финансирование и субсидирование. Только в уточненном бюджете на 2022 год запланировано 500 миллиардов тенге. Эти деньги могли бы пойти на другие социальные цели, если бы у нас было нормальное банковское кредитование. Колоссальная сумма на кредитование экономики.

Чтобы наращивать кредитование, базовая ставка должна быть ниже. В России, которая находится под санкциями, ставка составляет 14%. И у нас, в Казахстане, также 14%. В этом нет никакой логики. Считаю, что мы можем безболезненно снизить ставку до уровня инфляции и даже ниже – до 10%. А впоследствии вообще до 6–8%.

Все очень просто: если не будет кредитования экономики – не будет инвестиций, не будет экономического роста, не будет источников для доходов населения. По моему мнению, для нашей экономики это первостепенная задача.