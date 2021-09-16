Главные события второго дня XVII Евразийского медиафорума

16 сентября в столичном Nazarbaev Ortalygy официально начал работу XVII Евразийский Медиа Форум, передает Kazpravda.kz
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По традиции международная площадка объединила представителей мировых и казахстанских СМИ, экспертов международного уровня, политиков, ученых, общественных и культурных деятелей.
Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев поприветствовал зрителей и участников от имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева. В приветственном слове Лидер нации отметил ключевую миссию Форума - формирование атмосферы доверия между странами и континентами, а также сохранение межнационального мира и согласия в непростое для всей планеты время.
«Рад приветствовать участников и гостей XVII Евразийского Медиа Форума! За прошедшие годы Форум стал признанной медийной площадкой для обмена мнениями. Известным политики, эксперты и представители ведущих средств массовой информации рассматривают здесь самые актуальные для мирового сообщества вопросы, вырабатывают новые подходы к их решению. Впервые в истории Форум проходит в онлайн-формате. Но это нисколько не сказывается на значимости широкого обсуждения насущных проблем Евразии и мира (…) Полагаю, что в текущих условиях новых глобальных вызовов и борьбы с мировой пандемией именно принцип сплоченности должен стать основополагающим для всего человечества. Желаю участникам Форума плодотворных дискуссий. Пусть ваша работа служит глобальному осознанию того, что дальнейшее развитие современного мира возможно только через единство, диалог и взаимоуважение» - сказано в приветственном слове от имени Елбасы.
Старт Форуму был дан также от имени Президента РК - Касым-Жомарта Токаева и Президента Армении Армена Саркисяна.
«В период всеобъемлющей глобальной трансформации, фундаментальных сдвигов в социальных процессах как никогда важно держать руку на пульсе, открыто обсуждать наиболее острые вопросы и вместе находить пути их решения» - сказано в приветственном слове от имени Касым-Жомарта Токаева, – «Казахстан всегда заинтересован в продвижении конструктивной повестки и готов к реализации совместных проектов во всех сферах, в том числе в области медиа и креативной индустрии», - сказано в приветственном слове от имени Президента..
С приветственным словом перед зрителями выступила Председатель организационного комитета ЕАМФ Дарига Назарбаева. Она подчеркнула, что вот уже 19 лет Евразийский Медиа Форум остается верен своим традициям: гости и участники сходятся в открытом прямом диалоге при поддержке евразийских СМИ, вектор развития и информационную повестку которым также задает международная коммуникационная площадка.
«Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, приветствую гостей, которые смогли приехать в столицу Казахстана, город Нур-Султан, а также тех участников, которые присоединятся в нашему Форуму онлайн. Честно говоря, очень соскучились по живому общению. Сейчас онлайн-формат наиболее эффективен, однако ничто не заменит живого общения с аудиторией. Мы ждали этой встречи два года, из-за пандемии в течение двух лет мы жили в тревоге и страхе. К сожалению, многие из нас потеряли своих близких. Несмотря на эти трудности, мы сегодня вновь собрались с вами. Я очень рада и объявляю Евразийский Медиа Форум открытым. Добро пожаловать!» - сказала Дарига Назарбаева.
После годового перерыва Форум вернулся к зрителям в онлайн-формате. Начало работы Форума положила сессия «Независимость», посвященная 30-летию Независимости Казахстана.
В декабре текущего года Казахстан отпразднует юбилейную для нашего суверенного государства дату. Подвести промежуточные итоги и дать оценку судьбоносным решениям, в рамках сессии собрались Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, Заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, Председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, член Венецианской комиссии Совета Европы от РК Игорь Рогов, Председатель Казахстанско-Британского общества Руперт Гудман и Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.
«Сегодня можем с полной уверенностью сказать, что за эти 30 лет Казахстан состоялся как независимое государство. При этом внутри страны есть полный консенсус, что независимость является нашей главной ценностью. На таком ценностном фундаменте сформирована казахстанская модель экономического, социального и политического развития, которая показала свою жизнеспособность и действенность. Любая модель проверяется в критических ситуациях. В этом смысле мы более или менее успешно прошли ряд экономических и финансовых кризисов. Кроме того, начиная с прошлого года страна столкнулась с пандемией коронавируса, и, несмотря на все сложности, мы сохраняем социальную и экономическую устойчивость», - сказал Маулен Ашимбаев.
Председатель Сената Парламента отметил историческую веху, когда была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, а также создана столица государства – город Нур-Султан. Ашимбаев отметил, что ВВП страны увеличился за годы Независимости в 15 раз с 11 до 171 млрд долларов. На долю Казахстана сейчас приходится более половины ВВП Центрально-Азиатского региона.
«Казахстан – абсолютный лидер в Центральной Азии по объему иностранных инвестиций - 70% привлеченного в регион капитала приходится на нашу страну. За эти годы приток иностранных прямых инвестиций составил порядка 365 млрд. долларов» - отметил Ашимбаев.
С видеообращениями выступили Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.
Валентина Матвиенко отметила, что у Казахстана можно многому научиться: в стране обеспечены политическая стабильность, устойчивый экономический рост, созданы условия для благополучной жизни людей. Матвиенко пожелала участникам Форума интересных дискуссий и плодотворной работы.
Заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов отметил, что приобретение независимости Казахстана носит исключительно легитимный характер.
«Процесс обретения Независимости проходил поэтапно. Одним из таких этапов было учреждение в апреле 1990 года поста Президента Казахской ССР. Верховный совет тогда избрал Нурсултана Назарбаева Главой страны. Затем 25 октября 1990 года была принята декларация о суверенитете Казахской ССР. Следующий акт - всенародное избрание Президента 1 декабря 1991 года. И, наконец, 16 декабря 1991 года последовало принятие закона о государственной Независимости Республики Казахстан. Но на этом процесс легитимизации республики на этом не закончился. В 1993 году была принята первая Конституция. Эту Конституцию неоднократно исследователи, в том числе юристы, политологи, отмечали, что она носила переходный характер. Не все принципиальные вопросы, особенно касающиеся разделения властных полномочий были решены последовательно и однозначно. Поэтому потребовалось принятие в 1995 году новой Конституции и придание ей более легитимного характера, для чего она и была вынесена на республиканский референдум. Подавляющее большинство граждан Казахстана приняли эту Конституции, и это свидетельствует о ее высшей легитимности», - сказал Игорь Рогов.
16 сентября гостей ЕАМФ-2021 ожидают итого четыре масштабных сессии:
- «30-летие Независимости Казахстана». Анализ 30-ти прошедших лет и сохранения стабильности в нестабильном мире, а также стремления к созидательному росту;
- «Как пандемия изменила мир и определила новые векторы глобального сосуществования». Участники обсудят как локдаун повлиял на межчеловеческие и международные отношения в новой реальности;
- «Много информации – мало правды». Количество информации в СМИ, не переходящее в качество, стало серьезной проблемой – все сложнее понять, где правда, а где ложь. Обсудим, готовы и хотят ли медиа бороться за доверие к себе?
- «Зеленая стратегия. Еще один последний шанс». Повышение температуры, катастрофические лесные пожары, засуха, опасные выбросы в атмосферу - глобальные проблемы, ради решения которых странам необходимо объединить усилия. Есть ли у человечества шанс?
Форум продолжает свою работу и доступен к просмотру в онлайн-формате на сайте eamedia.org, мобильном приложении EAMF2021 и на YouTube канале eurasianmediaforum
Генеральным партнером Форума является АО «Самрук-Қазына».
Социальный партнер – Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».
Официальные партнеры – компания Eurasian Resources Group (ERG) и Halyk Bank.