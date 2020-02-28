Главные враги АПК – безответственность и некомпетентность – Дарига Назарбаева
Лаура Тусупбекова
Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева на парламентских слушаниях назвала главные причины слабого развития агропромышленного комплекса в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Наши главные враги – безответственность, некомпетентность, поспешность в принятии решений, неспособность за бумажными отчетами адекватно оценивать положение дел и гибко реагировать на вызовы каждого дня. У агропромышленного комплекса все есть предпосылки к становлению драйвером экономики", – сказала она.
По ее мнению, в Казахстане есть все условия для обеспечения страны необходимой сельхозпродукцией.
"В Казахстане разнообразие климатических зон позволяет выращивать разные сельхозкультуры. Все наши решения должны быть тщательно взвешены. Казахстан – это наша земля и мы несем ответственность перед старшим поколением, а также перед нашими детьми. Мы это хорошо понимаем. У нас нет внешних врагов. Мы никогда никому не уступим ни пяди своей земли. И никакие соседи нам в этом плане не угрожают", – сказала она.